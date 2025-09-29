Muž si koupil tři roky starý elektrický luxus původně za 2,5 milionu jen za 700 tisíc a myslel si, že udělal terno. Mýlil se
Petr MilerV životě elektrického auta neexistuje moment, kdy by se jeho pořízení vyplatilo víc než koupě srovnatelného vozu jiné koncepce. Masivní poklesy hodnoty lákají dojmem mohutné slevy, ta ale nikdy nepřichází výměnou za nic. Tady to majitel poznal velmi záhy po koupi.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Muž si koupil tři roky starý elektrický luxus původně za 2,5 milionu jen za 700 tisíc a myslel si, že udělal terno. Mýlil se
29.9.2025 | Petr Miler
V životě elektrického auta neexistuje moment, kdy by se jeho pořízení vyplatilo víc než koupě srovnatelného vozu jiné koncepce. Masivní poklesy hodnoty lákají dojmem mohutné slevy, ta ale nikdy nepřichází výměnou za nic. Tady to majitel poznal velmi záhy po koupi.
Příznivcům elektromobility se to nebude poslouchat snadno, ale po zralé úvaze nelze dojít k jinému závěru. I když se pro elektrické auto všechno dokonale sejde z hlediska okolností jeho využívání, osoby uživatele i cest, jaké obsluhuje, z hlediska použitelnosti nikdy nenabídne víc než spalovací auto. Nikdy.
Prostě není situace, ve které by znamenalo jakoukoli uživatelskou výhodu. Standardní pravidelné kratší cesty za obvyklých okolností může zvládat stejně dobře, jakmile ale do hry vstoupí jakýkoli větší nárok, jakákoli nestandardní situace od delších cest přes nečekaně nedostupnou dobíjecí stanici až po blackout, vede si elektrické auto vždy hůř. Nic to neříká o tom, že se někomu může víc líbit projev těchto aut nebo cokoli subjektivního, pokud jde ale o ryzí využitelnost, ideál je definován spalovacím vozem a elektromobil se mu jen v nějaké míře blíží. Všechno ostatní je iluze vyvolaná příliš optimistickým marketingem a zavádějícími články, proto se také stále víc lidí vzdává elektromobilů ve prospěch spalovacích aut, přičemž největší části stačí jedna špatná zkušenost. K výše uvedenému to říká vše, co potřebujete vědět.
Zrovna včera jsem na toto téma vedl debatu s jednou kolegyní, která to po chvíli kupodivu akceptovala, je to velmi racionální žena. Ale záhy vytáhla v zásadě toto: „Dobře, ale představ si, že někdo používá auto jen a pouze k ježdění 25 km do práce ráno a 25 km z práce domů, má dům, v práci nabíječku, ten přece uživatelsky nic neztratí.” Na jednu stranu dodávám, že neznám nikoho, kdo by aspoň párkrát do roka nevyužil auto k něčemu jinému, i kdyby jich měl několik, protože se to tak občas sejde. Něco se nabourá, něco se porouchá, někdo z rodiny si vezme jedno auto a vy ráno stojíte přes svým elektrickým potahem dělaným na ježdění 50 km denně, abyste s ním ujeli 500 km. A horor začíná. Ale čistě teoreticky ano, tady se hra aspoň vyrovná, to jsme ale pořád jen u použitelnosti. Další zcela objektivní věcí je, kolik to celé stoi. A tady zase elektromobily dostávají krutě na zadek.
I kdybyste elektřinu měli zadarmo, je tu pořád jiný faktor, který převáží bilanci ve prospěch jinak koncipovaných vozů - ztráta hodnoty. Ta je totiž tak enormní a o tolik vyšší, že náklady na palivo a podobné věci najednou nehrají nijak podstatnou roli. Kdysi jsme vedle sebe pro srovnání dávali i obyčejná auta, tedy Škodu vedle Škody, tohle ale platí tím víc, čím dražší vůz pořídíte. A takový Mercedes EQS je mezi dražšími auty jedním z přeborníků.
V tu chvíli se oponujícímu diskutérovi naskytne jiný argument - co tedy si takové auto koupit až po onom prvotním poklesu hodnoty, ha!? To zní jako nápad, bilance možná bude lepší, ale pořád nebude dobrá. Ne až tak dávno jsme probírali, že neexistuje žádný moment v životě elektrického auta, kdy se ho opravdu vyplatí koupit a věc detailně analyzovali, soudný člověk to prostě neudělá už po tom, co si to spočítá na papíře. Pokud jste víc pro „exempla trahunt” a zelený strom života, někdo tuhle eskapádu zkusil absolvovat za vás.
Jmenuje se Tyler Hoover a je to nadšenec do aut všeho druhu, ani elektromobilům se nevyhýbá. Jeho automobilové příběhy jsme na našem webu probírali víckrát, ostatně i s elektroauty se nejednou spálil. To mu ale nezamezilo, aby si jedno letos koupil zas. Nechal se zlákat právě masivním poklesem hodnoty Mercedesu EQS, když auto z roku 2022 původně za 118 tisíc dolarů (asi 2,5 milionu korun) koupil letos na jaře s nájezdem jen 37 tisíc km za 34 tisíc dolarů (cca 700 tisíc Kč), aniž by byl bouraný nebo porouchaný. To je 30 procent původní ceny, to prostě láká, však teď už se takový vůz musí vyplatit, no ne? No, ne.
Karty byly sice pro elektřinu rozdány skvěle, ani tak to ale nedopadlo. S autem byly od začátku problémy, kdy Tylera v prvé řadě udivovala nekvalita a zjevné šetření, které si lidé jinak nespojují ani s níže posazenými Mercedesy. Nenalakované části karoserie, které nejsou vidět zvenčí, jsou spíš hořce úsměvný detail, rozpadající se interiér - zejména pak výplně dveří - už tolik nepobaví. Auto také začalo dávat najevo své stáří spojené s přesídlením ze slunné Kalifornie do chladnějšího Kansasu, když dojezd klesl o desítky procent oproti tomu, jaký by jinak byl u nového vozu, pak ale přišlo to nejhorší - drahé problémy.
Video níže vám vše popíše do detailu, popř. se si na Tylerově kanálu na Youtube najděte ta předchozí, ve stručnosti ale tento člověk rychle pochopil, že tohle není tříletý Mercedes, jak auta této značky zná. Z EQS se začala ztrácet chladicí kapalina, která je používána hlavně k termálnímu managementu baterie. Auto tak skončilo v servisu, kde měli pouze aktualizovat software, což mělo problém vyřešit. Vůz je do července 2026 v záruce, takže přímo jeho to nemělo stát nic, servis navíc přistoupil k výměně zpackaných polštářů zadních opěrek hlavy a opravě uvolněných panelů dveří. Zbytek interiéru ale vrzal dál, to by asi vůz museli překopat celý...
Když se ale v servisu pokusili o onu softwarovou opravu, palubní systém auta se zhroutil a vůz už znovu nenaskočil. Nakonec tedy musela být vyměněna řídicí jednotka baterie. Celá oprava skoro ničeho tak nakonec přišla skoro na 6 000 dolarů (125 tisíc Kč), což je docela síla na tříletý, sotva zajetý vůz německé značky. Tyler účet platit nemusel, po všech negativních zjištěních a problémech ale došel k závěru, že slevu nedostal zadarmo. A než riskovat, že budou přicházet další a další účty za statisíce, od příštího roku na jeho jméno, se rozhodl auto prodat. Brzy bude k mání přes aukční firmu Barrett-Jackson bez rezervní ceny a jsme docela zvědavi, za kolik se vydraží.
Buď jak buď, i tato několikaměsíční zkušenost se zdánlivě skvěle koupenou elektrickou ojetinou ukazuje, že prostě nejde o takové terno, jak se může zdát. Jistě někdo narazí na méně poruchový kus, stěží ale někdo narazí na lépe vyrobený kus, řada problémů jsou tu vlastnosti. I kdyby ale někdo měl o hodně víc štěstí, pořád platí jedno - cena tohoto auta bude padat níž a níž a níž, až bude téměř nulová během relativně krátké doby. Jistě, 1,8 milionu Kč na hodnotě u auta koupeného za 700 tisíc znovu neproděláte, ale pokud do hry vstoupí drahé problémy, lépe to po konci záruky dopadnout nemusí. Trh prostě není hloupý, tyto vozy ztrácí cenu rychle ze zcela racionálních důvodů. Možná bude lepší poučit se z chyb jiných než se osobně spálit.
A co na to Tyler? Ten říká, že raději bude jezdit znovu Mercedesem s motorem V8 pod kapotou než dalším elektrickým luxusním sedanem, protože tohle s nimi znovu nezažije. To je také výmluvný postoj...
Mercedes EQS se během svého čtyřletého působení na trhu stal šampiónem nezdaru a ztráty hodnoty. Terno s ní zjevně nejde udělat ani v momentě, kdy ho koupíte za 30 procent původní ceny. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Hoovies Garage@Youtube, 2022 MERCEDES-BENZ EQS 450+@Barrett-Jackson
Bleskovky
- Šéf Bugatti ukázal svou soukromou sbírku aut. Je to smečka k pohledání, závidět mu budete jedno každé z nich
včera
- Vorsprung durch nesmysl: Dealer ukázal, jak u nového Audi A5 otevřete dveře, když se vám vybije baterka
29.9.2025
- Čínské Porsche za cenu Škody vyzvala na souboj násobně dražší vrcholná Tesla. Neměla to dělat
28.9.2025
Nové na MotoForum.cz
- Obavy z budoucnosti: Co Liberty plánuje pro Moto2 a Moto3 09:00
- Marc Márquez: Největší comeback šampiona MotoGP včera 17:02
- Vznikl European Series Road Racing včera 10:00
- Honda ADV350 2026: ve čtyřech nových barvách 29.9.2025
- Bagnaia vítězem, Marc Marquez mistrem světa 28.9.2025
Nejnovější články
- Už měsíc nic nevyrábějící Jaguar Land Rover musela zachránit vláda, zaručila se za něj víc jak 40 miliardami
před 2 hodinami
- Největší automobilka světa prodala na svém domácím trhu za minulý měsíc 18 elektromobilů, tolik k oné revoluci
před 4 hodinami
- V Německu po nehodě vzplála Tesla a uhořely v ní dvě malé děti. Tragédie píše tečku za jedním velkým nesmyslem
včera
- Nezastavitelný hlídkový vůz schopný pokutovat až 1 500 aut za hodinu je děsivý primitivní algoritmus jako od Velkého bratra, žádná AI
včera
- Vietnamský nudlový miliardář se teď chce prosadit s pancéřovaným SUV, odolalo i 400 ranám laserem naváděnými střelami
včera
Živá témata na fóru
- BMW Divize 10.01. 09:46 - pavproch
- phev sup/passat vs EV vs rav4? 10.01. 09:33 - mlunovozík
- Škoda Auto obecně 10.01. 09:04 - HondaMan
- OBD diag pro moje brmbrmbrm 09.30. 16:17 - pavproch
- Benzina paliva 09.30. 12:04 - Předseda
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.30. 11:06 - Truck Daškam
- VZKAZY 09.30. 10:18 - pavproch
- Jaké auto doporučíte do 700 tis.? 09.29. 19:13 - Sato