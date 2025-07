Nadšenec si levně koupil ojetou superlimuzínu exkluzivního Maybachu, po roce říká, že je čas podívat se pravdě do očí před 7 hodinami | Petr Prokopec

Majestátní šestimetrový německý luxus lze dnes koupit za směšné peníze vzhledem k tomu, kolik stál nový a co všechno nabízí, v čem všem zůstává dodnes relevantní. Koupit takové auto za 1,5 milionu nutně láká, jenže třeba jen oprava brzd stojí čtvrtinu této sumy.

Automobilová Amerika je stále trochu jiný svět, je to víc konkurenční prostředí, které navíc není zatíženo tolika daněmi. Díky tomu tam nová auta vycházejí o poznání levněji než u nás, což má logicky vliv i na trh s ojetinami. Ještě levněji než u nás tam tedy jde koupit ojetiny luxusního a sportovního ražení, čímž ale ještě víc vystupuje na povrch jejich drahý servis. Ten v Americe o tolik levnější nebývá, pokud vůbec.

Na rozporu mezi zůstatkovými cenami některých superaut a jejich téměř neměnnými provozními náklady do značné míry založil svou kariéru Tyler Hoover stojící za kanálem Hoovie's Garage na Youtube. Tento absolvent státní univerzity ve Wichitě začal zkušenosti v automobilovém průmyslu sbírat na různých pozicích, než začal auta sám prodávat. To ho přivedlo na mizinu, kvůli čemuž začal pracovat ve fast foodovém řetězci svého otce, než se znovu postavil na vlastní nohy. To když se rozhodl na Youtube zveřejňovat videa popisující jeho automobilové peripetie s koupí často extrémně levných ojetin. Ostatně i nás zaujal svým prvním velkým projektem, Apollem 911.

Od té doby Tyler koupil aut nespočet a zhruba před rokem si pořídil Maybach 62, tedy majestátní německou limuzínu, která byla určena jako konkurence pro Rolls-Royce Phantom. Mercedes přitom pro svou vlajkovou loď vyvinul speciální verzi 5,5litrového dvanáctiválce M285, která dostala do vínku 550 koní koní a 900 Nm točivého momentu. To je stále velmi relevantní hodnota, však se Maybach 62 i přes 2,9tunovou hmotnost zvládá dostat na stovku za 5,4 sekundy a jeho maximem je elektronicky omezených 250 km/h.

Ve své době to bývaly hodnoty ze světa supersportů, které by u 6 165 milimetrů dlouhé limuzíny s 3,8metrovým rozvorem málokdo čekal. Tyler navíc dokázal, že tato limuzína je nejen rychlá. Při netradičním okruhovém dni si při pobytu na plně nastavitelných zadních sedadlech užil hezkých pár driftů. Jenže při nich se cosi odporoučelo na podvozku, auto tak v jeho garáži začalo jen lapat prachu a ne jezdit. To ale Tyler a jeho byznys nemůže tolerovat, vzniklo tak další video, kde řeší co s autem dál. Opravit ho musí určitě, ale co pak, prodat či nechat si ho? A dál si užívat nebývalého luxusu?

Nadšenec vždy tíhne k tomu druhému, když ale u Maybachu začnete mluvit o opravách, musíte si nachystat pořádný balík. Třeba brzdy ve všech rozích používají dvojité třmeny, kterým společnost dělá armáda senzorů a elektroniky. A zrovna zde se u Tylerova auta vyskytl problém, diagnostika hlásila závadu ESP. Měl ale kliku, zrovna tuto oblast stále pokrývá tovární záruka. Tuto opravu tedy „zatáhla“ automobilka a stálo ji to lehce přes 20 tisíc dolarů.

Oprava podvozku ale již šla za Tylerem, který navíc udělal tu chybu, že objednal špatné díly. Myslel si, že problém je ve spodních ramenech a čepech předních kol, ty se ale ukázaly v pořádku. Nám též známý „car wizard”, jeho dvorní mechanik, ovšem celkem snadno odhalil rozpadlá uložení na značně subtilnějších horních ramenech. To nakonec není tak špatný výsledek, na to, co s autem na okruhu při jeho stáří a nájezdu prováděl.

Nebýt tovární záruky, celkově by Tylera oprava vozu v ceně cca 60 tisíc USD vyšla na 25 tisíc dolarů, tedy na 523 tisíc korun. A to se vlastně jednalo o drobnosti, nic podstatného, přesto šlo třetinu pořizovací ceny. O osudu Maybachu to tedy vcelku nepřekvapivě rozhodlo, že musí pryč a bude nahrazen něčím jiným. Pokud tedy máte v hledáčku kdysi drahé auto, které je nyní k mání za až směšný zlomek někdejší ceny a vypadá velmi dobře, vězte, že půjde zas jedno o opici, která se bez banánů neobejde. A v tomto případě budou ony banány hodně drahé, i když se pokusíte problémy řešit tak efektivně, jak to jen jde...

Maybach 62 je impozantním vozem zvenčí i uvnitř, a to i 12 let po ukončení výroby. Ojeté kousky se pak dají pořídit velmi levně, zvlášť pak v USA, údržba však dokáže zruinovat i velmi dobře situované kupce. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Hoovie's Garage@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.