Nadšenec si koupil nejlevnější Porsche 911 997 v nabídce, aniž by ho viděl. Záhy zjistil, proč má zaseklé víko motoru
Petr ProkopecVšichni víme, že kupovat obzvlášť podezřele levné ojeté auto bez jeho proklepnutí je riskantní, cena tu ale byla tak nízká, že si Tyler Hoover prostě nemohl pomoci. Až pozdě zjistil, co za ní ve skutečnosti stojí.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Před nějakými dvaceti lety jsem si koupil Porsche 911. Šlo o starší kousek z roku 1974, jehož stav měl do špičkového velmi daleko. Jeho bývalý majitel nicméně odstartoval renovaci, pročež karoserie potřebovala už jen drobné retuše. Do interiéru se oproti tomu mohl člověk posadit maximálně v montérkách, normálnímu ošacení by hrozilo zašpinění a potrhání. Na podvozku jsem ale našel jen drobné známky koroze, a motor šel nastartovat, čehož jsem využil a najel prvních pár kilometrů. Společnost mi tehdy dělal jak typický zvuk plochého šestiválce, tak mračna kouře.
Něco takového nevěstilo nic dobrého, což následná inspekce jen potvrdila. Porsche totiž na počátku 70. let bylo ve svízelné situaci, kdy model 911 již nezvládal držet krok s konkurencí. Značka s ním ostatně do budoucna ani nepočítala, její prioritou se stalo kupé 928. Proto se nakonec rozhodla, že od zmíněného roku 1974 pod zadní víko instaluje 2,7litrový motor z verze Carrera RS, kterým nahradí dosavadní dva-čtyřku. Došlo nicméně na snížení výkonu pohonné jednotky, aby nebyla ohrožena výjimečnost eReSa.
Samotný motor byl do jisté míry unikátní, ke své vlastní škodě. Porsche totiž u hlav válců sáhlo po hořčíku, který měl jinou tepelnou roztažnost. Stačilo tedy, abyste v horkém dni trochu víc šlápli na plynový pedál a už došlo na přehřátí motoru. Problémem bylo hlavně ono víko, u kterého došlo na zvlnění, načež se dovnitř dostaly nečistoty a případně i olej. Došlo tak na poškrábání stěn válců, které navíc byly poměrně tenké, neboť motor vzniknul převrtáním předchozí 2,4litrové jednotky.
Životnost dva-sedmy se tak odhadovala na pár desítek tisíc kilometrů, po jejichž ujetí jste potřebovali novou jednotku. V rukou mi tedy nakonec zůstalo nepojízdné auto, které jsem prodal v podstatě za cenu karoserie a v mezičase již zrenovovaného interiéru. Protože v mezičase došlo na růst cen, nepřišel jsem vyloženě na buben. Skončil jsem tak o poznání lépe než nám už dobře známý nadšenec Tyler Hoover, který si nedávno za 22 tisíc dolarů neboli 455 tisíc korun koupil mnohem novější 911 generace 997. Na generaci 997 je to extrémně nízká suma, auto ale mělo být funkční. Tak úplně nebylo.
Přestože pod jeho zadní kapotou již byl moderní 3,6litrový šestiválec, který již není poskládaný z odlišných materiálů, problémy se opakovaly jako přes kopírák. Po nastartování motoru se totiž z výfuků vyvalila mračna kouře. Technik pak následně do motorového prostoru spodem vsunul kameru (horem to kvůli zaseklému víku nešlo), kde odhalil, že rovněž došlo na poškrábání válců. Znamená to, že motor v podstatě „dostal rakovinu, na kterou není lék“.
Podle Tylerova mechanika má jednotka před sebou maximálně 30 tisíc kilometrů, poté jí ovšem může vystrojit pohřeb. Což by možná i stálo za opravu, koneckonců řada majitelů takovou porci se svými sporťáky nenajede za celý život. Jenže Hoover koupil vůz na dálku bez toho, aniž by jej osobně zkontroloval. Motor tak není jeho jediným problémem, dále tu totiž máme poškrábaný a oprýskaný lak, poškozená kola či podvozek, který ale mnohde skrze rez ani není vidět.
Vůz rovněž potřebuje nový výfuk, neboť v tom stávajícím je díra a jeho levá strana ani není sesazená s tou pravou. Nefunkční je také výsuvný spoiler, panoramatické okno či rádio, kterému chybí tlačítko. Problémem je i startování, neboť klíček je třeba dovnitř pořádně zarazit. Poté ho ale pro změnu můžete snadno vyndat, aniž by došlo na zhasnutí jednotky. Klimatizaci pak vůbec nelze spustit, mimo ni ale můžeme zmínit ještě brzdy, stabilizátor či pružiny.
Podle Tylerova mechanika by tak komplet oprava vyšla na 56 700 dolarů, což je takřka 1,2 milionu korun. Za takové peníze snadno seženete i zajímavější ojeté Porsche 911 997, které nebude mít blíž k vraku. I proto Hoover hodlá vůz poslat dál, na rozdíl od předchozího majitele, který zjevně víko motoru zapečetil, protože pod něj nainstaloval větráky z počítače, však chce být upřímný. 911 tak posílá do světa jako projekt, který si někdo může dotáhnout do konce.
Tyler Hoover nechápe, co lidé na Porsche 911 generace 997 vidí. Základní Carrera je totiž podle něj příliš pomalá, ve srovnání s tím je ale příliš drahá. A to nejen na koupi, ale hlavně na servis. Foto: Porsche
Zdroj: Hoovie's Garage@Youtube
