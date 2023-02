Nadšenec vyzkoušel, jak daleko dojede elektromobil při tažení přívěsu, výsledek zaskočil i jeho před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Že přívěs za autem zvyšuje spotřebu, a tedy snižuje dojezd, nemusíme vysvětlovat nikomu při smyslech. Dopady na praktickou využitelnost beztak těžkého a jedněmi z největších akumulátorů disponujícího elektrického BMW jsou ale přesto kruté.

Elektromobily nám nejsou prezentovány jen jako důstojná náhrada spalovacích aut, jejich zastánci je staví ještě o několik úrovní výš. Pokud by to byl jejich pohled na věc prezentovaný jako kterékoli jiné, nemáme s tím žádný problém. A nejspíše bychom se této problematice nevěnovali několikrát denně, ale asi tak jednou za měsíc, stejně jako jiným z prstu vycucaným tvrzením. Jenže politici rozhodli, že od roku 2035 si nebudeme moci koupit jakékoli jiné auto, ať už si o elektromobilech myslíme cokoli. A to s lehkostí přejít opravdu nejde.

O nedostatcích elektrických aut, které je jasně staví do role horšího a nikoli lepšího řešení, byly napsány stohy papíru. Trochu stranou ale zatím zůstávaly obavy motoristů mířících na dovolenou s karavanem, neboť jde o celkem okrajovou skupinu lidí. I ti by se ale měli od určité chvíle smířit tím, že jiný vůz použít nemohou, což je v jejich případě obzvlášť tristní. Elektrická auta jsou totiž velmi těžká už sama o sobě. A čím těžší jsou, tím více výkonu se musí starat o jejich pohyb. A protože kapacita baterií odpovídá zlomku naplněné nádrže spalovacích aut, přičemž doplnění energie je otázkou snadno dvacetinásobku času, je nezpochybnitelné, že benzinová a dieselová auta mají v rámci využitelnosti navrch. Když za ně pak připojíte klidně i několikatunový přívěs, nůžky se jen dál rozevírají.

Co lze v tomto ohledu čekat od elektromobilů, ukázal nadšenec, který si na Youtube říká Petrol Ped. Ten nejprve identický 154kilometrový úsek absolvoval s BMW iX M60 bez přívěsu, přičemž během cesty dosáhl na průměr 2,8 míle (4,5 km) na jednu kilowatthodinu. Když si uvědomíme, že elektrické SUV dostalo do vínku paket o (využitelné, ta celková je ještě větší) kapacitě 105,2 kWh, tedy jeden z největších, které lze pořídit, pak na jeden zátah by vůz měl teoreticky zvládnout 472,5 km. Automobilka pochopitelně v technických parametrech uvádí něco jiného, tomu ale nevěří ani v Mnichově.

Dle výrobce by přitom vůz neměl mít problém ani s až 2,5tunovými brzděnými přívěsy. Když za něj tedy Ped připojil 1 639 kg vážící karavan, zdálo se, že test by mohl skončit oslavnými fanfárami. Jenže místo toho bychom iX M60 mohli nechat zahrát pohřební marš. Vůz s přívěsem totiž na jednu kilowatthodinu zvládl ujet pouze 1,4 míle (2,2 km), načež mu po příjezdu do cíle zbývala už jen 31procentní kapacita baterií odpovídající 95kilometrovému dojezdu. Původně přitom disponoval 95 procenty.

Pokud si uvědomíme, že taková cesta z Prahy do chorvatského Dubrovníku je dlouhá 1 286 kilometrů, a možné je doufat nanejvýš v to, že mezi dobíjeními využijete 80 kWh energie (protože od 100 % do 0 % baterie využívat ani nemáte a v podstatě to není reálně možné), pak vás čeká 176 km na jedno dobití a 8 zastávek po cestě. Je pak sice hezké, že iX lze dobíjet při výkonu až 195 kW, ovšem reálně budete mít štěstí, když zastávkami strávíte v průměru hodinu. Už to ale bude vyžadovat relativně výkonný stojan, stále nejobvyklejší 50kW dobíječky znamenají skoro 2 hodiny u stojanu.

Jen čekáním u stojanu tedy strávíte více 8 až 16 hodin navíc, a to za předpokladu, že po cestě nenarazíte na žádný problémy, tedy třeba nikdy nedojedete k plně obsazené stanici. O pokroku se tedy nebavíme ani náhodou. A jakkoli lze namítnout, že majitelé BMW iX asi s karavanem do Chorvatska vyrážet nebudou, jiní to budou mít jen těžší. Menší auto s menšími bateriemi bude mít s karavanem jen a pouze větší problém. Také na tomto poli zůstávají spalovací auta z hlediska praktické využitelnosti dalece nepřekonána.

Elektrické iX M60 má teoreticky zvládnout až 566 kilometrů na nabití, realitou je nicméně dojezd skoro o třetinu nižší. Jakmile však za vůz připojíte 1,7tunový přívěs, mezi dobíjeními sotva zvládnete ujet více než 176 km. To je třeba pro cestu na dovolenou s karavanem naprosto nepoužitelné číslo, které zaskočilo i člověka, který dojezd vozu v praxi ověřoval. Foto: BMW

Zdroj: Petrol Ped@YouTube

