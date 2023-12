Naprostá většina Němců si svá současná auta nechá déle, než plánovali, za vnucované drahé nové vozy nechtějí utrácet před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Kuba, Kuba, Kuba jede k nám, chce se za současného počasí parafrázovat jednu z písní Hany Zagorové. I Němci dochází k závěru, že za dnešní situace bude lepší si nechat současná auta, zvláště když jejich případné neohromující náhrady stojí tolik a lidem peněz spíš ubývá.

Když jsme před pár léty začali poprvé používat termíny jako „druhá Kuba” nebo „Havana efekt”, mysleli jsme to s velkou nadsázkou. Tato spojení se tehdy stala populárními v Německu kvůli tomu, že živelný tlak na rozmach elektromobilů měl přimět lidi nechávat si svá stará auta stejně jako na „Ostrově svobody”, protože jim politická omezení nedovolí sáhnout po čemkoli novějším. A byť jsme čekali, že se to v nějaké míře skutečně stane, popravdě řečeno nás nenapadlo, že půjde o tak určující trend. A to dokonce právě v Německu.

Realita je ale právě taková, jak ukazují výsledky průzkumu institutu pro výzkum trhu YouGov vypracovaný pro prodejní portál eBay. „82 procent lidí si pravděpodobně nechá své auto déle, než původně plánovali,” konstatuje YouGov v závěru studie. To je neskutečně vysoké číslo, jen 18 procent lidí počítá s tím, že bude pokračovat v obměně svých aut v souladu s dřívějším rytmem. Asi polovina ze zmíněných přitom řekla, že tak učiní „velmi pravděpodobně”, polovina „dosti pravděpodobně”.

A nejde jen o to, Němci se dokonce velkém odvrací od profesionálních servisů, neboť jsou dnes pro zachovávání starších aut při životě příliš drahé. „Vzhledem k tomu, že se zdražily dílenské služby, 41 procent dotázaných uvedlo, že již sami provádí opravy, které by dříve svěřili servisu,” uvádí dále studie. I to je pak zpětně jeden z důvodů, proč si nechávat staré auto - na nejmodernějších vozech si bez servisu ani nevyměníte skoro nic, ani brzdové destičky - celý brzdový systém bez patřičného software nelze zkalibrovat, i když fyzicky je prakticky pořád stejný.

Proč Němci v takové míře nechtějí nová auta a odmítají ta stávající vyměnit za jiná? Dominantním důvodem je, že jsou stále dražší a současně stále méně nabízí to, po čem kupci touží. Pokud dnes máte dát za srovnatelné nové auto klidně dvakrát tolik, kolik jste museli dát před 10 léty, a jde o vůz, který je o to méně střižený podle vašich představ, proč byste to dělali? A celá „elektrická revoluce” dostává tuto optiku na docela jinou úroveň - pro řadu lidí jsou elektromobily prakticky úplně nepoužitelné, přesto stojí ještě o desítky procent víc.

Bublinu tohoto vývoje pak ještě přifukuje současná ekonomická realita, která se odráží i na životní úrovni našich západních sousedů. Ti na tom budou výhledově jen hůř - ostatně podobně jako my - kvůli chamtivější ruce státu. Mimo jiné prudké zvýšeni daní z CO2 prodraží náklady na provoz aut prakticky všem, 98 procent Němců jezdí spalovacími vozy. A když jich 82 procent odmítá měnit, situace se hned tak nezmění. Řidiči tak počítají s dalšími úsporami - jeden ze čtyř řidičů podle YouGov odkládá pravidelné servisy aut zcela, 38 procent lidí pak raději volí celoroční pneumatiky místo těch zimních. Prostě druhá Kuba, nic jiného to není, trendově rozhodně ne.

Chce-li mít současná německá vláda do roku 2030 na silnicích alespoň 15 milionů elektromobilů, jsme docela zvědavi, jak toho touto cestou dosáhne. Nezdá se to být možné, naprostá většina lidí míří přesně opačným směrem.

Zdá se, že Škoda Octavia III patří do generace posledních aut, která jsou už dost moderní, zároveň byla ale pořád primárně šita podle přání zákazníků. Právě takové vozy je naprostá většina Němců připravena nechat si déle, než měli při jejich pořízení v úmyslu. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: YouGov

Petr Miler

