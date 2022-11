Nechtěná stylovka od VW v bazarech láká hlavně drastickým propadem hodnoty, přitom nemá chybu před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Zapomeňte na ojetá auta, která za tři roky od koupě sotva zlevnila, pokud nejsou dokonce dražší. Tohle může stát po stejné době i polovinu - trpí „jen” nezájmem kvůli své nulové tradici, jinak je to sympatické a povedené auto.

Arteon je bezesporu nejstylovějším Volkswagen současnosti. Zatímco v předchozích letech jste jej ale mohli pořídit i za méně než 900 000 Kč, dnes si přinejmenším bez milionu korun ani neškrtnete. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy takový Golf startuje nad 600 000 Kč, se Arteon vlastně jeví jako zajímavá nabídka. Zvláště při pohledu na technická data. Základem je totiž 150 koní, za kterými stojí 1,5litrový benzinový čtyřválec. Zvolit nicméně můžete i stejně výkonný dvoulitrový turbodiesel, za který je třeba dát jen o 44 tisíc korun více (1 069 900 Kč vs. 1 113 900 Kč).

Pokud nicméně dané sumy považujete za nedosažitelné, což chápeme, pak vám nezbývá nic jiného než místo do showroomu s novými vozy vyrazit do autobazaru. Či případně na internet, kde se to nabídkami jen hemží. Koneckonců na takovém Mobile.de je k dnešnímu dni zhruba 3 500 inzerátů, u nichž ceny startují pod půl milionem korun. Za pět let tedy i ty nejlevnější exempláře ztratily minimálně polovinu své hodnoty, což autu zdánlivě nevystavuje zrovna dobrou vizitku. Jenže problém je „jen” v obecném nezájmu o tento mode, vás tak může tento stav jen těšit.

Pět let je přitom poměrně krátká doba na to, aby Arteon figuroval ve většině statistik zabývajících se spolehlivostí nových či ojetých aut. Jeho cena z něj navíc nedělá masovku, v mnoha případech tak na zařazení vozu do studií nedošlo jen proto, že skupina majitelů nebyla dostatečně početná. I přesto se nám ovšem podařilo s pomocí kolegů z Německa a Velké Británie nasbírat dostatek informací. Do hry pak mimo jiné zasáhl i americký Consumer Reports, který Arteon považuje za spolehlivější auto, než jakým je Kia Stinger.

Na ojetý korejský vůz jsme si posvítili včera, a to s nemalým uspokojením. Stinger totiž nemá příliš mnoho slabin, což znamená, že s logem VW jich bude spojeno ještě méně. Experti přitom poukazují hlavně na kontrolu karoserie, neboť jakkoli jsou parkovací senzory součástí standardní výbavy, výhled z vozu je díky úzkému prosklení trochu horší. Snadno tedy mohlo dojít k odření laku. Ještě horší to může být v případě kol, základem byly totiž osmnáctky.

Silné poškození kol by mělo být varováním, neboť vést mohlo také ke škodám na zavěšení. Ocelová uložení ložisek zadních kol u aut z let 2017 až 2018 jsou náchylné na extrémní okolnosti. Testovací jízda by tak měla být povinností, během které se zaměříte hlavně na podezřelé zvuky. Pokud totiž vychází ze zadní části, znamená to, že minimálně došlo na nerovnoměrné sjetí pneumatiky. V horším případě pak hrozí, že vám kolo může kdykoli upadnout.

Rané exempláře z roku 2017 navíc mohou mít problém se střešním oknem, zatímco u vozů z let 2018 a 2019 byla třeba modernizace softwaru řídicí jednotky. Ta totiž v nízkých rychlostech redukovala míru točivého momentu, což zhoršovalo ovladatelnost. Seznam kritických míst pak uzavírají ještě hlavové opěrky aut vyrobených mezi květnem a srpnem 2018, jenž mohou v případě havárie upadnout. Aby přitom problém zmizel ze světa, je třeba nainstalovat nový rám sedadla.

Vůz který čerstvě otestovali kolegové z Auto Bildu, pocházel z roku 2019. Žádné z popsaných problémů se u něj neobjevily, původní majitel ale nejspíše měl podle prasklého krytu čelního skla a poškozené spodní části nárazníku menší incident. S vozem osazeným již zmíněným turbodieselem pak najel 146 811 km, což je vcelku běžné. Je totiž třeba pamatovat na fakt, že Arteon je stylovějším bratříčkem Volkswagenu Passat a jako takový bývá součástí firemních vozových parků, třebaže v mnohem menší míře.

Suma sumárum se tak Arteon jeví jako velmi dobrá koupě. Zvláště když za onoho půl milionu korun můžete pořídit i verze 2,0 TSI naladěné na 280 koní. V případě zájmu o ještě vyšší výkon si ale již musíte připravit minimálně dvojnásobek této sumy. Provedení R naladěné na 320 koní totiž dorazilo až v roce 2020, často tak nejde ani o dvouletá auta, jejich nájezd nepřekračuje 20 000 km. De facto jsou tak ještě lákavější než základ, jako nový je Arteon R k dispozici až od 1 675 900 Kč.

Kritických oblastí je u Arteonu pomálu. Daleko spíše můžete počítat s vysokou kvalitou, jíž doplňuje pohledný zevnějšek a výkonné motory. Předchozí majitelé navíc vzali na svá bedra výrazný propad hodnoty, smlouvu tak budete podepisovat s úsměvem na rtech. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroje: Auto Bild, What Car?, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.