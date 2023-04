Nejen Češi, i Britové říkají, že normální člověk si už nové auto nemůže dovolit. A bude jen hůř před 2 hodinami | Petr Prokopec

Někteří říkají, že automobilový svět je v pořádku, to jen Češi jsou nemístně chudí, a tak brání pokroku. Nesmysl, tlak politiků začíná nést nese své zkažené ovoce všude, i relativně bohatí Britové to vidí.

Brzy uběhne šest let od chvíle, kdy debutovala šestá generace Volkswagenu Polo. Prodej odstartoval o pár měsíců později, a to nikoli pouze v kontinentální Evropě, ale rovněž ve Velké Británii. Na tomto trhu byl německý hatchback k dispozici od 13 885 liber (cca 355 tisíc korun), přičemž v té chvíli jste mohli počítat s litrovým tříválcem naladěným na 65 koní. Jeho výkon pak měl na starosti pětistupňový manuál, který zásoboval pouze kola. Společnost mu pak v kabině dělala třeba klimatizace či osmipalcová obrazovka multimédií.

Přesunout se můžeme do letošního roku, kdy základní Polo vůbec poprvé na britském trhu překonalo metu 20 tisíc liber. Konkrétně je k mání od 20 070 GBP (asi 533 tisíc Kč), přičemž v té chvíli můžete znovu počítat s motorem 1,0 TSI. Jeho výkon sice narostl na 80 koní, nicméně pětistupňový manuál a pohon předních kol ve hře zůstaly. Změny se rovněž netýkají ani klimatizace či multimédií, rozdíl tedy skutečně tkví pouze v naladění pohonné jednotky. Nicméně v takovém případě je onen cenový posun opravdu brutální.

VW tímto způsobem zareagoval nejen na dražší materiály na vstupu, léčí tím zejména investice do pro něj ztrátové elektromobility. Problémem pro automobilku - a samozřejmě nejen pro ni - nicméně je, že Polo se pro obyčejné lidi stalo nedostupným. Britové totiž v průměru berou 3 200 GBP (84 900 Kč), což na první pohled není málo. Nicméně na zhruba třetinu je vyjde pronájem menšího bytu. Jeho součástí nicméně nejsou platby za energie, stejně jako poplatky městu.

Pokud ještě dále zmíníme vyúčtování za telefon či poplatky za televizní licence, začíná být zjevné, že Britům z oné „královské“ výplaty již mnoho nezbývá. Na základní Polo by tak museli šetřit déle než rok a půl. Ani poté nicméně nemohou počítat s vozem, který by zvládnul pokrýt veškeré potřeby celé rodiny, zvláště pokud ta je početnější. Něco takového by sice zvládnul třeba Golf, nicméně na částku 26 565 GBP (asi 705 tisíc Kč) musí průměrný Brit šetřit zhruba dva roky.

Mike Rutherford z britského Auto Expressu navíc dodává, že v současné chvíli je oproti budoucnu ještě dobře. Poukazuje přitom na Spojené státy, kde se cena průměrného nového vozu zkraje roku vyšplhala již na 49 388 USD (1 057 000 Kč). To jsou opravdu neskutečné peníze na zemi, kde neplatíte DPH a nepřímé daně tam celkově moc nemusí. Británie nicméně již nezůstává příliš pozadu, neboť nová auta se aktuálně prodávají v průměru za 39 tisíc liber (1 035 000 Kč). A další růst je na programu.

Nejsme tedy evidentně sami, koho by zajímalo, kam výrobci tímto způsobem míří. Pokud totiž již má potíže s pořízením nového vozu průměrný Američan i průměrný Brit, je více než jisté, že na nové auto nedosáhne většina Čechů. To je ovšem čára přes rozpočet jak výrobců, tak i politiků, kteří doufali, že s pomocí elektromobility zvládnou uzdravit ovzduší. Na bateriová auta, která jsou ještě méně využitelná než ta spalovací, totiž obyčejní lidé nemají už vůbec.

Když jsme tedy loni v létě poprvé naznačovali, že z Evropy se stane druhá Kuba, neměli jsme vůbec tušení, že tímto směrem zamíříme tak brzy a tak intenzivně. Hlavně Bruselu však něco takového nedochází nebo nevadí, pokud si to dokonce nepřál.

Polo dnes u nás startuje na bláznivých 475 900 Kč, v Británii je nicméně ještě o 60 tisíc korun dráže. Není divu, že si jej dnes již průměrný člověk nemůže dovolit. Přitom nejde o vůz, který by bez problémů pokryl veškeré potřeby rodiny, to ani zdaleka. Foto: Volkswagen

