Nejhorší auta dlouhodobých testů Němců mají nové pořadí, „vítězi” se zadřel motor

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Další auta postupně prochází testy na 100 tisíc km pod taktovkou Auto Bildu, a tak si po poslední aktualizaci projděme tucet nejhorších aut. Není mezi nimi nouze o překvapení.

Pravidelně vám přibližujeme auta, která prošla dlouhodobými testy Auto Bildu s nejlepším a nehorším skóre. Minulý týden jsme vám ukázali aktualizovaný přehled těch nejlepších, mezi kterými se objevilo několik nových premiantů, dnes vám tedy přiblížíme pro změnu aktualizovaný přehled modelů z opačného konce žebříčku. Tedy těch, které po 100 tisíc kilometrů trvajícím testu následovaném rozebráním vozu na díly a prozkoumání jejich kondice pod dohledem Dekry dopadly pro změnu nejhůře.

Předmětem našeho zájmu je v tuto chvíli jen moderní podoba těchto testů, která platí od roku 2014, neboť dřívější bodování je s tím aktuálním nesrovnatelné. Po tomto konstatování si můžete myslet, že za šest let bude desítka nejhorších současně přehledem většiny, ne-li všech testovaných vozů, ale není tomu tak, sítem prošlo už přes 70 aut. Každé z nich muselo v nejrůznějších režimech ujet minimálně 100 tisíc kilometrů, absolvovat všechny předepsané prohlídky a obvykle i neplánované servisní zásahy, které si vyžádaly vzniklé problémy. A během toho všeho snášet kritické soudy redaktorů, kteří je zrovna řídili.

Jak jsme již zmínili, praktický test následuje kontrola všech součástek auta ze strany Dekry, která prozradí zbytek. Měří se například i opotřebení válců, pomocí endoskopu jsou zkontrolovány ty nejskrytější dutiny karoserie a další detaily. Výsledkem je počet chybových bodů a známka od jedničky do pětky jako ve škole. A před sebou nyní máme vozy, které nedosáhly na lepší hodnocení, než je trojka, seřazené od nejlepšího po úplně nejhorší. Vynechali jsme z nich pouze SUV, kterým jsme na Nový rok věnovali pozornost ve zvláštním přehledu a nechceme se na tomto místě opakovat. Pár z nich by se ale mezi vůbec nejhorší hodnocené vozy vešla též. Ale o těch zase příště, tady je dvanáct nejhorších výsledků od 3- níže i s komentáři.

12. Ford Mondeo 1,5 EcoBoost, chybové body: 29, výsledná známka: 3-

Ford chtěl vytvořit prostorné auto pro náročnější zákazníky, ale zaměření na objem kabiny ublížilo kvalitě zpracování všeho ostatního, říkají Němci. Auto Bild testoval Mondeo jako kombík i liftback a byť konstatoval, že v prvním případě se do auta vejde půl bytu, stěží lze ignorovat přešlap jako nedotažení šroubu mezichladiče stlačeného vzduchu, který nadělal paseku v celém motoru. Trestné body za tento i další nedostatky a nepřesvědčivou finální rozborku vyskočily až na cifru 29, z toho je výsledná známka 3-.

Foto: Ford

11. Kia Carens 1,7 CDTI, chybové body: 29, výsledná známka: 3-

Po 100 tisících to vypadalo na známku 3+ za nespolehlivé parkovací senzory, rozbité ložisko kola a vybitou baterii. Kia dává dlouhou záruku, proto test pokračoval do 150 tisíců kilometrů. Teprve finální rozbor součástek ukázal začínající rez na dveřích zavazadelníku. Technika Carensu je v zásadě spolehlivá, zlobí spíše drobnosti, je jich ale dost na to, aby to nestačilo ani na čistou trojku. Je ale třeba mít na paměti, že vůz musel zvládnout o 50 tisíc km více než jiné.



Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

10. Renault Clio Grand Tour TCe 90, chybové body: 29, výsledná známka: 3-

Auto Bildu se nelíbilo chování multimediálního systému, ale vážnější problém bylo vadné kuličkové ložisko v převodovce. Celkově vzato Renault vlivem elektroniky a vad materiálu nepřekonal Němce ani Korejce, což by mu jistě vyhovovalo. Možná příště, takto je to stejný výsledek jako u Fordu a Kie - 29 bodů a horší trojka, ovšem po klasických 100 tisících kilometrech.



Foto: Renault

9. Seat Leon 1,6 TDI, chybové body: 29, výsledná známka: 3-

Na tachometru svítilo 80 972 kilometrů a manuální pětistupňová převodovka se začala stávat nesnesitelnou, jelikož celé ústrojí vydávalo nezdravé zvuky a špatně se s ním řadilo. Vadné ložisko poškodilo převodovku, což byla rána pod pás, jinak si Leon vedl dobře. Ochrana proti korozi je příkladná, bublinky se objevují jen výjimečně na nepodstatných místech. I tak je to kvůli výše zmíněnému opět za 29 bodů a známku 3-.



Foto: Autoforum.cz

8. BMW i3, chybové body: 31, výsledná známka: 3-

O nejmodernějším pohonu elektrických aut se tvrdí, že jsou tak jednoduché, že zásadně ubude starostí s jejich údržbou a nespolehlivostí. BMW i3 je elektrický vůz, v dlouhodobém testu ale tento předpoklad nepotvrdil. Dynamika i3 mile překvapila, stejně tak ovládání nedělalo potíže. Problémem se ukázalo hlavně nabíjení, neboť originální kabel musel být v záruce několikrát vyměněn. Zklamalo i víčko nabíjení, které se přestalo otevírat a potíže byly i s tím, co musí elektromobily řešit „oklikou” - topením. Celkově je z toho jeden z nejhorších výsledků - co na tom, že sám elektromotor nedělal potíže, když leccos jiného, včetně možnosti vůbec dobít jeho zdroj energie, zlobilo opakovaně.



Foto: BMW

7. Suzuki Vitara S, chybové body: 31, výsledná známka: 3-

Němci připouští, že krátkodobě je Vitara S příjemným společníkem, který se dobře cítí v městském provozu i v levém pruhu na dálnici, z dlouhodobého hlediska se ale stává nesnesitelnou. Časté návštěvy servisu kvůli drobným nedostatkům se rychle staly otravnými, když se pak objevila větší závada motoru, bylo jasné, že k nejlepším příčkám bude mít tohle auto daleko. Opět 29 bodů a 3-.



Foto: Suzuki

6. Ford Grand C-Max 2,0 TDCi, chybové body: 32, výsledná známka: 3-

Posuvné dveře jsou fajn, ale jen když fungují, což v případě C-Maxu často neplatilo. Během zkušebních jízd také selhávala elektronika a nebyl to zrovna ojedinělý případ. Moc dobře se neprojevovala ani obrazovka navigace, která ne vždy navigovala. Zlobil také zkorodovaný konektor způsobující falešné impulzy k turbodmychadlu. Po demontáži všech částí překvapil orezlý blok motoru, kterému chyběl ochranný nátěr. Známka je opět 3-, chybových bodů už ale přes 30.



Foto: Martin Šimek, Autoforum.cz

5. Volkswagen Golf 1,4 TSI, chybové body: 32, výsledná známka: 3-

Je otázkou, zda zařazení tohoto Golfu vedle ostatních vozů v tomto pořadí je fér, neboť po standardní porci 100 tisíc kilometrů měl Golf na kontě jen dvanáct trestných bodů za poruchy spojené s elektrickými okny, displeje a systému start-stop. To by bývalo stačilo na umístění mezi lepšími vozy, ale budeme ctít závěry Němců, kteří v testu navzdory průsakům vody do interiéru pokračovali dál až do najetí 200 tisících kilometrů.

Do té doby přestala fungovat houkačka, vytekly tlumiče, zasekla se klapka palivové nádrže a projevila se vadná dvouspojka. Závěrečná kontrola ukázala stopy oleje na motoru a převodovce kvůli špatnému těsnění, případně v důsledku výměny spojky. Znovu opakujeme, že překvapivě početné chybové body a výsledná známka jsou uděleny Golfu po nájezdu dvakrát větší než obvyklé porce kilometrů, Němci byli zkrátka na domácí auto přísnější.



Foto: Volkswagen

4. Citroen C4 Cactus PureTech 110, chybové body: 34, výsledná známka: 4+

Celkem 34 negativních bodů posbíralo originální stvoření s nepraktickým ovládáním. Během testu Auto Bildu selhala převodovka a zapalování. Rozebrání vyjevilo na 100 tisíc ujetých kilometrů nadstandardní opotřebení. Stylový Cactus s gumovými nárazníky je při výběru dnes už jen ojetého vozu též lepší minout, ostatně žádný velký hit to nebyl ani mezi novými auty.



Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

3. Chevrolet Orlando 2,0 TD, chybové body: 35, výsledná známka: 4+

Stále ještě na úrovni dostatečného hodnocení těsně nad propadákem se drží velký Chevrolet, který jako nový už také nekoupíte, jako ojetina by vás ale zajímat mohl. Jenže neměl - Orlando sice má praktické stránky jako sedm plnohodnotných sedadel, dostatek místa, dobrý výhled a silnou umlčenou naftu pod kapotou, dojem nicméně kazí spousta nepovedených detailů.

Řazení automatické převodovky je nepříjemně hrubé, klimatizace nestačí, světla skoro nesvítí a auto navíc vyžaduje nečekané návštěvy automechaniků. Ty proběhly kvůli roztrhané manžetě poloosy řízení (při 50 000 km) a za dalších 20 000 km přestalo fungovat otevírání pátých dveří, protože selhal spínač. Demontáž na díly ukázala, že převodovka hodně trpěla. Lepší čtyřka a 35 trestných bodů je maximum, na co mohlo Orlando pomýšlet.



Foto: Chevrolet

2. BMW 218i Active Tourer, chybové body: 39, výsledná známka: 4-

Po dlouhodobém testu řady 2 Active Tourer skoro není divu, že BMW ohlásilo jeho konec, třebaže ve své prodloužené podobě vznikne i v další iteraci. Už zánovnímu kusu při 36 331 kilometrech odešlo ložisko klikové hřídele jeho tříválcového motoru. Po devadesáti tisících se motor musel vyměnit úplně, vyznačoval se hrubým chodem a nouzový režim pro něj nebyl nic neobvyklého. Rozborka pak ukázala také unikající chladivo z klimatizační jednotky nebo neobvykle opotřebenou spojku. Smutné je, že u takového auta se ještě dnes objevuje koroze na karoserii. Na BMW bída s nouzí, 4- a 39 trestných bodů.



Foto: BMW

1. Ford Fiesta 1.0 EcoBoost, chybové body 52, výsledná známka 5

Nové dno dlouhodobých testů Auto Bildu loni zaujal Ford Fiesta s litrovým tříválcem EcoBoost a stále se na něm drží. Dlouhodobé zkušenosti s ním jsme se věnovali podrobně, a tak zde jen telegraficky. S autem bylo více problémů, tím největším se ale stala problémovost právě jeho pohonné jednotky. Auto muselo neplánovaně do servisu kvůli uvolněnému sedadlu řidiče, rachotícímu řízení nebo opakovaně kvůli úniku chladicí kapaliny z termostatu. To lze označit za drobnosti, třebaže nepříjemné, v samém závěru testu ale došlo na zadření motoru.

Během jeho demontáže bylo zjištěno, že selhal šroub, který sloužil k uchycení olejové pumpy. Následně díky tomu došlo na destrukci jejího ozubeného řetězu, jehož kousky se dostaly do jednotky, a zkolabovalo tak mazání. Výsledkem je zadřený a tedy kompletně zničený motor. Auto kvůli celkově problematickému fungování a fatálnímu selhání nejdražšího dílu dostalo jasně nejhorší hodnocení a jako jediné v celé historii dlouhodobých testů Auto Bildu se stále může pochlubit nejhorší známkou 5.



Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild

