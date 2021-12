Nejlepší SUV v dlouhodobých testech Němců mají nové pořadí, hned tři auta jsou z Česka před 4 hodinami | Petr Miler

Pokud koukáte po novém nebo ojetém SUV, tento přehled vůbec nejúspěšnějších modelů v testech Auto Bildu na 100 tisíc ujetých km je dobrým vodítkem. Zarazit může, že se hned 3 z 10 premiantů vyrábí v ČR.

Na autech nás těší či rmoutí kde co, v konečném důsledku je to ale hlavně spolehlivost, co tvoří jasný předěl mezi dobrými a špatnými automobily. Kritika jízdních vlastností, ovladatelnosti nebo designu může být různorodá a každému imponuje něco jiného, frekvence poruch se ale týká v podobné míře všech majitelů. Nedávno jsme si proto posvítili na nejlepší auta v dlouhodobých testech Auto Bildu, v případě SUV jsme se ale pokaždé odkazovali na starší přehledy. Ty už ale výsledky testů obsáhly pouze částečně a ne zcela aktuálně, proto je třeba srovnat krok s realitou.

Než se k výsledkům dostaneme, zopakujme, že každý z testovaných vozů musel v nejrůznějších režimech ujet minimálně 100 tisíc kilometrů, absolvovat všechny předepsané prohlídky a obvykle i neplánované servisní zásahy, které si vyžádaly vzniklé problémy. A během toho všeho snášet kritické soudy redaktorů, kteří je zrovna řídili. Zážitky za volantem a záznamy ze servisů doplňuje hodnocení Dekry po rozborce celého automobilu. Sledují se všechny detaily prozrazující únavu materiálu, vedle těsnosti všech spojů se zjišťuje například i kondice jednotlivých komponentů motoru pomocí měřících přístrojů či rozsah koroze. Výsledkem je počet chybových bodů a známka od jedničky do pětky jako ve škole.

Níže rozdělený žebříček přehledně rekapituluje stav nejlepších aut po ujetí 100 tisíc kilometrů u všech dosud testovaných SUV podle novějších kritérií od roku 2014. Ať už tedy hledáte odolné nové nebo ojeté SUV, bude radno vybírat mezi těmi lépe hodnocenými. Tady je nejlepší desítka, která reflektuje jedenáct modelů, neboť na desátém místě se sešly dva vozy s totožným bodovým výsledkem a tedy i známkou. Jak už jsme naznačili, mezi premianty najdeme hned tři auta z České republiky, jen Škody to ale nejsou - od té je jediný vůz a s tím hned začneme.

10 nejlepších SUV v testech Auto Bildu na 100 tisíc km od roku 2014

10. Škoda Kodiaq 2,0 TDI 4x4 Scout

Chybové body: 11

Známka: 2+

Stále největší škodovka v nabídce měla v testu tak trochu smůlu. Její výsledek sice stačil na nejlepší desítku, což si zaslouží uznání, většinu chybových bodů ale nasbírala těsně před ujetím 100 tisíc km - nejprve se pokazil kontakt na startovacím tlačítku a pak řídicí jednotka adaptivních tlumičů. Rozebrání u Dekry neodhalilo žádný dramatický technický problém, jen těsnění na výfukovém potrubí by podle techniků nevydrželo více než dalších 50 tisíc km, než by si řeklo o výměnu. Nakonec z toho bylo 11 chybových bodů a lepší dvojka jako známka.

10. Peugeot 2008 1,6 BlueHDi, chybové body

Chybové body: 11

Známka: 2+

Skupina PSA umí vyrobit konkurenceschopné SUV, malý Peugeot na zvýšeném podvozku tak mířil do servisu jen na plánované kontroly. Dieselové provedení 1,6 BlueHDi se projevilo stabilně dobrým výkonem a příjemný pocit z auta posádce narušovaly jen zvláštní rány od přední nápravy. Před protnutím hranice 100 000 najetých kilometrů tak musely být v rámci jedné z pravidelných kontrol vyměněny přední tlumiče, což je v těchto testech neobvykle brzy. Výsledek je stejný jako u Škody - lepší dvojka s 11 „trestnými” body.



9. Fiat 500X 1,6 MJT Lounge

Chybové body: 10

Známka: 2+

Fiaty neplatí za trvanlivá a spolehlivá auta, test Auto Bildu ale obavy nepotvrdil. Italské kompaktní SUV dělá spoustu věcí správně, dobrý uživatelský dojem nebyl pošramocen žádným velkým technickým problémem. Redaktoři si jen opakovaně stýskali nad ergonomii a špatně čitelnému displeji navigace TomTom. Nakonec z toho bylo 10 chybových bodů a znovu 2+ jako známka.



7. Suzuki SX4 S-Cross DDiS AllGrip

Chybové body: 8

Známka: 1-

Na japonském hatchbacku se po několika dnech zasekl a vypnul displej satelitní navigace a s palubní elektronikou byly potíže i později. Suma sumárum to ale byla jediná velká výtka vůči Suzuki, jinak je možné SX4 označit za mechanicky odolné SUV bez zásadních konstrukčních problémů. Ujeté kilometry se výrazně nepodepsaly na pohonu ani na podvozku, známkou už je tak 1- za 8 chybových bodů.



7. Hyundai Tucson 2,0 CRDi 2WD

Chybové body: 6

Známka: 1-

Výsledky tohoto testu jsme kdysi probírali podrobně. Tehdy jsme konstatovali, že se svými pouhými šesti chybovými body a známkou 1- patří Tucson mezi špičkovou společnost moderních SUV současnosti. Korejec ujel 100 tisíc kilometrů bez velkých problémů. Objevily se drobné nedostatky ve formě občas nefungujícího elektrického mechanismu otevírání pátých dveří. Některé testovací jezdce obtěžovaly zvuky od kovového držáku vzduchotechniky. Konečné hodnocení ovlivnila drobná koroze, ale jinak mechanické části jako motor a převodovka zůstaly jako nové. Chybových bodů bylo už jen 6, známka je horší jednička a zápis mezi nejlepším od dalšího vozu českého původu.



6. BMW X1 xDrive 20i

Chybové body: 6

Známka: 1-

Označení prémiové SUV konečně nabírá adekvátní podobu. BMW X1 v testu splnilo všechny vysoké standardy zkoušky odolnosti. Zátěžová porce kilometrů byla snadným soustem a jediným nedostatkem se ukázal starší navigační systém, což je „uživatelský” problém. Závěrem je výsledek stejný jako u Hyundai.



5. Volvo XC60 D4

Chybové body: 4

Známka: 1

Mezi nejlepšími se oprávněně ocitlo také Volvo XC60. Dieselový Švéd ukázal mírné mezery v oblasti konektivity, když po překonání 70 266 kilometrů přestalo poslouchat připojení USB. Technici našli částečně zanedbanou ochranu proti korozi, ale byly to povětšinou banality. Závěrem byly jen 4 chybové body a čistá jednička.



4. Kia Sportage 2,0 CRDi AWD

Chybové body: 4

Známka: 1

Nenápadné SUV místem svého původu některé Čechy dráždí. Model stále trochu podceňované automobilky Kia mnohé překvapil podobně jako příbuzný Hyundai Tucson. Sportage vydrželo všech 100 tisíc kilometrů bez jakékoliv poruchy. Ani závěrečné rozmontování neodhalilo unavené díly nebo poškozené materiály, díky tomu výsledná známka odpovídá znovu čisté jedničce za 4 chybové body.



3. VW Tiguan 2,0 TSI 4Motion

Chybové body: 2

Známka: 1

Také výsledek Tiguanu jsme také dříve probírali podrobně. Byl téměř dokonalý, před čímž je třeba smeknout o to více, že auto kvůli koronavirovým patáliím před rozebráním najelo nakonec 125 a nikoli 100 tisíc km. Jedinými náznaky problémů byly počínající průniky oleje mezi motorem a převodovkou a zanášení hůře přístupných míst bahnem z off-roadových výletů, které by výhledově mohlo vést ke korozi. Jen dva chybové body znamenají logicky znovu známku 1.



7. Mazda CX-5 Skyactiv-D AWD, chybové body

Chybové body: 3

Známka: 1

Klíčové SUV Mazdy 5 se ukázalo ve skoro nejlepším možném světle, celých 100 tisíc kilometrů ježdění se kolegové nesetkali s jediným problémem. Proč to tedy není úplně nejlepší výsledek bez ztráty květinky? Při rozebrání vozu se sice a v náznacích a velmi počínajícím stádiu projevila typická slabina Mazd - horší antikorozní ochrana Mazd. Střední SUV Mazdy je přesto bezpečnou volbou, i s jen 3 chybovými body ale existuje ještě jedno lepší auto.



1. Seat Ateca 1,0 TSI Style

Chybové body: 1

Známka: 1

A jsme u vítěze, kterým je pro tuto chvíli Seat Ateca. A při jednom chybovém bodu bude těžké jej překonat. Sourozenec Škody Karoq - tedy další vůz vyráběný v ČR, konkrétně v Kvasinách - se tak předvedl v tom nejlepším možném světle. Po 100 tisících km si tak nebylo nač stěžovat, snad krom ne úplně kvalitních sedadel, z nichž vícero redaktorů na dlouhých cestách bolela záda. Jinak skutečně skoro dokonalý výsledek.



