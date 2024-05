Nejlevnější cestou k autu pro každý den schopnému jet i přes 300 km/h je ojeté Audi, jeho motor je klenot před 8 hodinami | Petr Prokopec

Není to značka, kterou byste si běžně spojili s lácí, v tomto případě to ale platí. A není to tak, že se rychle rozpadne a dá vám lekci z toho, že rčení „lehce nebyl, lehce pozbyl” nepřestalo platit. Model RS3 platí za velmi bytelný vůz, který do úzkých nepřivedou ani náročnější úpravy.

Audi dnes platí za prémiovou značku, s jakkoli výjimečnější reputací ale dlouho spojováno nebylo. Změna přišla až ve druhé polovině 70. let minulého století, kdy Němci chystali druhou generaci modelu 100. S ním chtěli zamířit do vyšších pater trhu, k tomu byla ovšem zapotřebí adekvátní technika. Inženýři Audi tehdy váhali mezi pěti- a šestiválcem, druhý však nakonec zavrhli. Důvodem byl jak nedostatek místa pod kapotou, tak negativní vliv na rozložení hmotnosti. Díky tomu se ovšem zrodila legenda, jedna z mnoha, ve které měl prsty Ferdinand Piëch.

Na mysli pochopitelně máme firemní pětiválec, který se poprvé ukázal v roce 1976. Tehdy disponoval 2,1litrovým objemem a výkonem 136 koní. K tomu značce dopomáhal i skutečný náskok díky technice, tehdy moderní nepřímé vstřikování. O tři léta později pak na palubu přibylo rovněž turbodmychadlo, díky kterému zcela nový vrcholný model Audi 200 5T nabízel 170 koní výkonu a 265 Nm točivého momentu. V roce 1983 pak přišel na světlo světa model Sport Quattro, v jehož případě jednotka produkovala dokonce 306 koní.

Přesunout se můžeme do nedávné minulosti, v roce 2009 totiž došlo na slavný návrat. Automobilka přitom nyní již 2,5litrový pětiválec nejprve představila v modelu TT RS, než jím osadila také modely RS Q3 a RS3. Pohonná jednotka nejprve produkovala 340 koní, než došlo na nárůst výkonu na 367 koní. Toto provedení se nicméně již nastěhovalo pod kapotu třetí generace A3, přičemž u toho znovu byla divize Audi Sport, a tedy populární dvojice písmen RS. K mání byl tento vůz jako hatchback i sedan a později stejný motor dostal dokonce 400 koní, kterými disponuje dodnes.

Jako nové auto není RS3 ani trochu levné zboží, přesnou českou cenu vám ale v tuto chvíli nepovíme, neboť vůz nelze s ohledem na limitované dodávky kvůli snaze Audi nepřekročit maximální flotilové emise CO2 jako nový vůbec objednat. Snadno se ale bavíme o autě za 2 miliony Kč, což je na kompaktní model docela soda. Kde tedy hledat onu láci? No v bazarech, jak upozorňují i kolegové z Auto Bildu. Tam lze z RS3 předchozí generace, která je technicky tím samým autem jako jeho stávající provedení, vybírat za ceny od asi 660 tisíc Kč.

Ani to není absolutně málo, je ale třeba si uvědomit, o jakém autě se tu bavíme. Za cenu obyčejné Octavie dostáváte skutečnou rodinnou raketu, neboť obě karosářské verze poberou pět cestujících a přitom zvládají stovku za 4,3 sekundy. A působí naprosto civilně - můžete s nimi jezdit 300 km/h po německé dálnici a zvládají to s grácií, o které se podobně rychlým supersportům pro dva ani nezdá. Samotný motor auta je pak hotový klenot. Máme s ním rozsáhlé zkušenosti, těší zvukem, výkonem, odezvou a nakonec i provozní efektivitou. A není problém z něj vydolovat mnohem víc výkonu, už lehké a levné úpravy mu přidají snadno 15 % koní navíc, aniž by se to projevilo na bezprostřední schopnosti fungovat či střednědobé spolehlivosti.

Je třeba se u tak výkonné ojetiny něčeho bát? To záleží hlavně na výši vašeho rozpočtu. Pokud jste ale veškeré peníze utratili za samotné pořízení a nezbylo vám ani na provaz, pak byste měli začít hledat pořádně vysoký útes, ze kterého skočíte. Tedy za předpokladu, že se cokoli porouchá. Nejde totiž pouze o dražší práci techniků, ale hlavně o náhradní díly, s nimiž jsou spojené daleko větší sumy než s A3 či S3. V případě exemplářů, které prošly rozsáhlejší tuningovou kúrou, tak raději dejte ruce pryč.

Štěstím v potenciálním neštěstí je, že RS3 je obecně velmi spolehlivým vozem. Většina majitelů jen poukazuje na to, že pokud si na silnici skutečně užíváte oněch 367 (a posléze 400) koní, budete muset po zhruba 160 tisících kilometrů měnit převodovku. Na samotný motor nicméně prší chvála, jak ostatně dříve potvrdili kolegové, kteří vyzkoušeli exemplář z roku 2018. I po najetí 96 tisíc km bylo auto schopné pořád podávat sto procent původních výkonů a nedat najevo jediný problém. U aktuálně probíraného auta se 125 434 km za 31 990 Eur s lehkou úpravou od APR (414 koní) tomu snadno může být stejně. Je to tedy pořád auto s extrémní dynamikou i slušnou perspektivou za 790 tisíc Kč. Druhé takové na trhu neexistuje.

RS3 vyráběné v letech 2014 až 2020 nejprve nabízelo 367 a posléze dokonce 400 koní. Počítat tedy lze s dynamikou supersportů, ceny ale odpovídají spíše skromnějším specifikacím nové Octavie. Foto: Audi

