I nejlevnější elektromobil Evropy od Dacie je předražený nesmysl, své chyby nezastře krátko- ani dlouhodobě

Pokud chcete nahlédnout do budoucnosti „levných” aut stvořených pod taktovkou EU, nemusíte čekat, až vám je za 600 tisíc nabídne VW nebo Škoda. Dacie takové auto nabízí už dnes a ani Němci, ani Rumuni nezvládají zapírat, jak mizerná koupě to je.

Pro rumunskou Dacii máme slabost pomalu jako James May. Zůstává totiž značkou pro lidi, však takové Sandero dál pořídíte i za méně než 300 tisíc korun. Drahé ovšem nejsou ani modely Duster či Jogger. S bankovním účtem tak paradoxně nejvíce zacloumá jen úplně nejmenší model značky, který je také nejlevnějším autem svého druhu - elektrický Spring. Za pouhých 3 734 milimetrů dlouhý vůz je totiž třeba na českém trhu zaplatit minimálně 576 400 Kč, tedy v podstatě stejnou částku, za jakou vám Škoda aktuálně prodá dobíhající Kamiq před faceliftem s akční výbavou Fresh, motorem 1,5 TSI, 150 koňmi a automatem DSG.

České SUV má přitom na délku 4 241 mm, se zmiňovaným pohonným ústrojím pak zvládá zrychlit na stovku za 8,4 sekundy a dosáhnout maximálního tempa 212 km/h. Mimo to můžete počítat se zavazadelníkem, jenž standardně pobere 400 litrů. Víkendový výlet ve čtyřech tedy rozhodně není problémem, díky 50litrové nádrži navíc nemusíte pokukovat jen po lokalitách nacházejících pár desítek kilometrů od vašeho domu. Může něčemu z toho Spring konkurovat? Náš názor je jasný, my ovšem pro tuto chvíli necháme hovořit německé a rumunské kolegy.

Spring osazený elektromotorem naladěným na 65 koní, který na některých trzích doplňuje i nadále nabízený originál se 44 koňmi, se totiž prohnal testem Auto Bildu. I když slovo „prohnal“ bychom měli dát alespoň do dvojitých uvozovek. Již tovární parametry počítající s 13,7sekundovým sprintem totiž nejsou zrovna oslnivé, realitou je nicméně 14,5 s. Podobné je to v případě pružného zrychlení z 80 na 120 km/h, kdy Spring potřebuje 18 sekund místo udávaných 13,5 s.

Tristní jízdní dynamiku navíc doprovází ještě tristnější dojezd. Realitou je zhruba 174 km v kombinovaném provozu, to pokud vyčerpáte celou kapacitu baterie (což ale nikdo nikdy dělat nebude). Pokud si navíc nepřiplatíte (u nás 15 tisíc korun) za kabel umožňující dobíjení výkonem 30 kW, můžete počítat jen se standardní palubní dobíječkou o výkonu 3,7 kW. To znamená, že pokud se Springem nějakým zázrakem dorazíte na chatu, celý víkend jej kvůli bezpečnému návratu raději nebudete používat.

Stěží užívat si pak ostatně budete i samotnou cestu. Tempo přes 100 km/h se totiž neprojevuje negativně pouze na dojezdu, ale také na nervozitě podvozku - když si nicméně uvědomíme, že Spring používá kombinaci 165milimetrových pneumatik, úzkého rozchodu kol a 1 516 mm vysoké karoserie, není to až tak překvapivé. Vše navíc ještě umocňuj fakt, že jako v Číně vyráběný vůz používá také čínské pneumatiky Linglong, které v mokrých podmínkách vůbec nefungují.

Svůj původ pak ostatně nezapře ani řízení, které by sneslo lepší posilovač, či vnitřní prostor - cestující vpředu trápí hlavně šířka v oblasti loktů, ty vzadu pak úplně všechno. Spring se tak opravdu hodí jen jako druhé auto do rodiny, které se pohybuje pouze po městě. Přesně z toho důvodu si ostatně originál pořídil Rumun Oraan Marc, který píše pro Auto Evolution. Jak ovšem po dvou letech dodává, bez velkorysé dotace by si jen rval vlasy z hlavy.

Spring byl nicméně v době svého příchodu na trh rumunskou vládou zvýhodněn opravdu neskutečně, pořídit jej šlo za méně peněz než Sandero. V důsledku toho Marc nemá problém ani s nízkým dojezdem, ani s horší kvalitou prakticky všech použitých materiálů. Znovu už by objednávku nesepsal, a to přesto, že vystačit si musí s původním výkonem. Spring totiž v mezičase zdražil i v Rumunsku, a i když nejde o velkou sumu, na zavrtění hlavou to po zkušenosti stačí.

Je to smutné, ale i nejlevnější elektromobil Evropy je předražený nesmysl. Možná není tak drahý absolutně, ale výše popsané za 600 tisíc? To snad nikdo soudný nemůže myslet vážně. Je to další z aut, které prodávají jen dotace, protože když jeho cenu snížíte skoro o polovinu, vypadá lákavě aspoň na papíře. Jeho reálné a krátko- i dlouhodobé nedostatky ale ani tato vzpruha nezapře.

Na Spring potřebujete bezmála 600 tisíc korun, za což lze počítat s omezeným prostorem, neoslňující dynamikou, tragickým dojezdem a mizernou kvalitou materiálů. Vážně je tohle budoucnost? Foto: Dacia

