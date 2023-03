Nejlevnější korejské SUV jako ojetina boduje spolehlivostí, je přitom vážně levné a nabídne i lepší motory včera | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Je to stroj jako vystřižený z katalogu aut, se kterými uděláte větší štěstí v bazarech než u dealerů nových vozů. Koupíte levněji i lépe. A pokud si dáte pozor na škrábance či ucpaný filtr pevných částic, může vám Kia Stonic sloužit velmi oddaně.

Kiu Stonic bychom mohli označit za takovou šedou myšku. Málokdo o ní mluví, média o ní příliš neinformují. I přesto se ale prodává vcelku dobře, třeba u nás má za loňský rok na kontě 907 registrací. To korejskému vozu stačilo na 10. místo v pořadí mezi nejmenšími SUV. Letos pak sice klesnul na patnáctou příčku, za tím však stojí nikoli přesun zákazníků ke konkurenci, nýbrž k jiným modelům. Prakticky na stejné publikum totiž Kia útočí rovněž s vozy jako Xceed či Niro. Oba jsou pak sice dražší, ovšem zároveň také větší a praktičtější.

Stonic je k dispozici od 404 980 Kč, což na dnešní dobu nejsou zase tak velké peníze ani na 4,1metrové SUV s rozvorem 2 580 milimetrů. Pochopíme nicméně, když showroom s novými vozy vyměníte za autobazar. Stonic v nich startuje na zhruba 200 tisících korunách, a to přesto, že první exempláře dorazily k lidem na sklonku roku 2017. Nejstarším exemplářům tedy není ani šest let, pokles hodnoty je tedy značný. Zvláště když k němu dochází i u mnohem mladších kousků, a to přesto, že je netíží žádný šílený nájezd a přišly na mnohem víc než dnešní základní cenu.

Láce v tomto případě není vykoupena nízkou kvalitou. Stonic sice v anketách zaměřených na spolehlivost povětšinou chybí, neboť k dispozici nebyla data o dostatečném množství aut, ovšem třeba Rio, ze kterého vychází, skončilo v aktuálním německém TÜV Reportu na osmatřicáté příčce. Se 4,1procentní mírou poruchovosti je tedy hodnoceno lépe než Mazda 2, BMW 2 Active Tourer, Nissan Qashqai či VW Golf. Je tedy jen pár oblastí, na které byste se měli zaměřit.

V prvé řadě je třeba poukázat na tvrdší plasty v interiéru, které jsou velmi náchylné k poškrábání. Pokud tedy Stonic dříve sloužil jako rodinné auto, můžete hlavně na zadních sedadlech počítat s nesmazatelnými následky řádění dětí. V takové chvíli se vyplatí rovněž obhlédnout exteriér a litá kola, a to kvůli oděrkám vzniklým při parkování. V případě techniky pak ještě mohlo dojít na ucpání filtru pevných částic, případně na selhání příslušného senzoru.

Tím jsme nicméně u konce, i když se sluší dodat, že korejská auta mají velmi často problémy také s předními světly. Vše by nicméně měla vyřešit standardní sedmiletá záruka, i když kvůli ní nesmíte vynechat předepsané garanční prohlídky. V opačném případě totiž můžete počítat jen se dvěma roky. Protože však servisní zákroky nejsou u Korejců příliš drahé, musíte mít vyloženě smůlu, abyste narazili na kousek, jehož majitel ukázal technikům záda.

Zmínit už můžeme jen jisté změny v nabídce, ke kterým od premiéry došlo. Původně byl Stonic nabízen jak s 1,6litrovým dieselem, tak i s benzinovou jedna-čtyřkou. Právě pro tyto jednotky ovšem již musíte pouze do bazarů, u nových aut lze volit jen mezi atmosférickou jedna-dvojkou a přeplňovaným litrovým tříválcem. Ten lze doplnit i mild-hybridní technikou a automatem, v té chvíli jste ale již na takřka 600 tisících Kč.

Finální slovo pak necháme kolegům z německého Auto Bildu, kterým se dostal do rukou kousek poprvé zaregistrovaný v únoru roku 2021. Jeho majitel během dvou let najel 28 265 kilometrů, což není mnoho. Počítat lze přitom s výborným stavem, i tak je ovšem nabízen za 16 790 Eur (cca 398 tisíc korun). To v případě německého trhu představuje třetinový pokles, značný propad hodnoty je tak potvrzen i našimi sousedy.

Ojetý Stonic nabízí nemalou výdrž za velmi rozumné peníze. V bazarech si navíc můžete i dopřát jednotky, které v showroomech s novými vozy již nenajdete. Foto: Kia

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.