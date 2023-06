Nejlevnější moderní Jeep v bazarech láká na ještě nižší ceny, problémy s ním ale připomínají jeho pravý původ včera | Petr Prokopec

Není to žádný vyložený krasavec, něco takového by však zákazníkům nemuselo vadit. Horší je to se spolehlivostí, zvláště pak u dieselových verzí, Renegade je totiž spíš Fiat než Jeep.

V posledních letech se i Evropa stala místem, kde zákazníci prahnou především po SUV všeho druhu. Jednotlivé modely nicméně již nazýváme jejich skutečnými jmény, na rozdíl od minulosti nedochází na unifikaci pod názvem „džíp“. Poněkud paradoxně přitom samotný Jeep na českém trhu hraje spíše druhé, respektive až třicáté druhé housle. Značka totiž od začátku roku prodala jen 135 aut, což představuje meziroční propad o obrovských 68 procent.

Po důvodu tohoto kolapsu přitom není třeba sáhodlouze pátrat. Jeep se totiž rozhodl, že dříve, než je to vůbec nutné, bude klást důraz na hybridizaci a elektrifikaci. Čistě spalovací vozy pak sice zůstávají v nabídce, jsou ale spíše upozaďovány. I těch se navíc dotklo zdražování, za Renegade, tedy nejmenší model v portfoliu, tak musíte zaplatit minimálně 699 tisíc korun. Jde přitom o akční cenu, která je platná pouze do konce měsíce. Co bude poté, je ve hvězdách.

Renegade navíc není tak úplně Jeep, je to spíše Fiat 500X v jiném hávu, který stojí za stejné platformě Small Wide 4x4 koncernu Stellantis. Verze s nálepkou Made in Italy nicméně startuje lehce nad půl milionem korun, byť v té chvíli lze pod kapotou počítat s litrovým tříválcem. Fiat je nicméně levnější také s identickou technikou, s jakou je nabízen nejmenší Jeep, tedy s 1,5litrovým mild-hybridním čtyřválcem naladěným na 130 koní - do garáže jej totiž můžete zaparkovat po zaplacení 632 900 Kč.

Italové pak oproti minulosti rovněž omezili volbu zákazníků, kromě zmiňovaného tříválce a jedna-pětky však nadále nabízejí i 1,3litrový turbodiesel. A protože s tím je spojena cena jen 549 900 Kč, vlastně není divné, že Jeepu utíká klientela. Renegade totiž začíná dávat větším smysl jako ojetina než jako zcela nový vůz, neboť na trh dorazil již v roce 2014. Na rané exempláře vám tak stačí jen něco málo přes 200 tisíc korun.

Než ovšem vyrazíte do bazaru, je třeba vědět, které oblasti proklepnout především. Jeep totiž používá i pohonné jednotky Fiatu, které nejsou proslulé svou fenomenální spolehlivostí. Kritika padá hlavně na diesely, jejichž filtry jsou náchylné k ucpání. Pokud přitom původní majitel daný problém neřešil, je možné, že problémy již vykazuje celá jednotka. Prosakováním paliva totiž došlo na kontaminaci olejového okruhu, což vede k drahé opravě.

U aut vyrobených v listopadu 2016 si dejte pozor na boční airbagy, zatímco v případě těch, které továrnu opustily mezi říjnem a prosincem 2018, jsou vadné úchyty motoru na pravé straně. Verze osazené automatem mohly pro změnu dostat kabeláž, která převodovku přepíná do neutrálního režimu, i když to nechcete. Vozy z let 2017 až 2019 by navíc měly dostat i lepší sotfware záchytných bezpečnostních prvků.

I přes pohon všech kol, který nicméně není standardem, většina majitelů do terénu nevyrážela. Kvůli korozi tedy podvozek až tak detailně zkoumat nemusíte, vyplatí se však prověrka karoserie a litých kol s ohledem na možné škrábance. Stejným způsobem pak postupujte v interiéru. V případě většiny studií, mezi něž patří i německý TÜV Report, se totiž Renegade objevuje spíše na chvostu žebříčku než v jeho čele.

