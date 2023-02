Nejlevnější moderní SUV Škody jako ojeté kupodivu láká i cenou, už po roce výrazně ztrácí na ceně před 8 hodinami | Petr Prokopec

Je to už časem prověřený vůz, který na sobě nedává nijak dramaticky znát ani 100 tisíc najetých kilometrů. Přesto je už s pětinovým nájezdem spojen citelný pokles hodnoty. A volit lze i mezi motory, které se již neprodávají.

V roce 2019 se konal prozatím poslední ženevský autosalon. Škoda tehdy na svém stánku představila své již třetí SUV, a to nejmenší Kamiq. Prodej 4,2metrového vozu začal krátce poté, přičemž ceny startovaly na 379 900 Kč. To můžeme z dnešního úhlu pohledu považovat za láci, neboť momentálně vám daná suma postačí pouze na Fabii, navíc osazenou nikoli přeplňovanou, nýbrž atmosférickou verzí litrového tříválce. Kamiq se v mezičase posunul do vyšších sfér a startuje o 100 tisíc korun výš než před čtyřmi lety.

Nejlevnější moderní SUV vyráběné v Mladé Boleslavi můžete pochopitelně pořídit i levněji, jen musíte showroom s novými vozy vyměnit za autobazar. Tam na vás pochopitelně nečeká rozpadající se produkce, však jde obvykle o nanejvýš tři roky stará auta. A spousta exemplářů dostupných v prodeji byla vyrobena teprve v loňském roce. Jejich nájezd je mnohdy mizivý, víceméně tak máte na výběr velké množství ideálně zajetých aut. A hlavně docela dostupných, neboť na pořízení vám stačí v podstatě stejné peníze jako v roce 2019 na základ. Jen výbava je bohatší a motorizace nejsou jen základní.

Pokud přitom sáhnete po některém z „ročních aut“, vyhnete se problémům, které byly spojeny s ranými exempláři. Kamiq byl totiž dvakrát povolán zpátky do servisů, a to kvůli automatickému volání pohotovosti při nehodě a modulu zajišťujícímu konektivitu. Druhý zmíněný nešvar trápil auta vyrobená do 17. září 2019, v případě tohoto prvního byla „nakažena“ produkce až do 7. února 2020. Obojí si vyžádalo přehrání softwaru, žádná další svolávačka pak zatím neproběhla.

Neznamená to nicméně, že by Kamiq byl ve všech dalších ohledech čistější než lilie. Kolegové z německého Auto Bildu, kteří vyzkoušeli exemplář poprvé zaregistrovaný na jaře 2020, poukazují ještě na další dva nešvary. Ty nicméně nekorespondují přímo s mladoboleslavským SUV, problém jako takový je v koncernové technice. U benzinových agregátů totiž hrozí poškození či prasknutí rozvodového řetězu, u verzí s automatem pak namísto hladkého řazení může přijít škubání.

Tím jsme nicméně zmínili veškerá dosud známá negativa. Ta další již mají spojitost s konkrétními vozy. Spíše než jako služební auto totiž Kamiq slouží v rodinách. Prověřit je tedy třeba jak stav karoserie a litých kol, tak i plastů, čalounění či koberečků. Potvrzují to ostatně i kolegové, neboť jimi testovaný vůz měl lehce poškozený přední nárazník, tmavé skvrny na zadních sedadlech a sjeté zadní brzdové kotouče. Pár šrámů nicméně měla na kontě i karoserie.

I přes tyto drobnější neduhy nicméně na voze nebylo znát, že má za sebou již 100 853 km. Aut z loňska, které za sebou mají jen pětinový nájezd, se tedy opravdu není třeba bát. Ve srovnání se stávajícím portfoliem pak můžete volit i z širší nabídky pohonných jednotek, neboť aktuálně už nelze objednat dieselovou či plynovou verzi. První zmíněná se nikdy nevrátí, u té druhé pak zatím nelze posloužit oficiálními informacemi.

Kamiq již figuruje na trhu s ojetinami, přičemž pouhý rok stará auta lze pořídit prakticky za stejnou cenu, na jaké v roce 2019 startoval základní model. Oproti němu však můžete počítat s vyšší výbavou i výkonnější motorizací. Foto: Škoda Auto



