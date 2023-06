Nejlevnější ojetiny, které vydrží: Už za pár desítek tisíc jde koupit auto s perspektivou před 6 hodinami | Mirek Mazal

Nebudeme jim říkat sázky na jistotu, těmi nejsou a být ani nemohou. Pokud ale nemáte k dispozici víc než pár desítek tisíc a auto potřebujete, z těchto modelů lze dnes vybírat s nejmenším rizikem a největší vidinou dalšího provozu za nejméně peněz.

Řada z nás se během života může do situace, kdy sice nutně potřebuje něco koupit, současně ale má hluboko do kapsy. A zrovna v této době k tomu může dojít docela snadno. Jasně, lze se uskromnit a potřebu řešit jinak, lze se zadlužit, ale také to jde vyřešit něčím starším z druhé ruky, co sice ztratilo na hodnotě, ale pořád to funguje. Tento přístup lze při nákupu auta uplatnit docela dobře.

Nemluvíme tedy o situaci, kdy máte po kapsách „zbytečné” statisíce, to už se pak dostanete k pár let starým vozům, které mohou být ještě několik roků v záruce. Mluvíme o koupi vozu za desítky tisíc, který by byl něčím jiným zdrojem problémů. Může to působit jako neřešitelný úkol, i tady ale je z čeho vybírat.

Zvolili jsme na dnešek odvážnou hranici padesát tisíc korun českých, která je nutně nutně limitující, ale i tak jsme dali za pomoci aktuálních i historických dat TÜV dohromady osmičku relativně obyčejných aut, která se pyšní statisticky nejlepší spolehlivostí i na sklonku svého života platí za pracanty, kteří se k vám otočí zády jen když nebude zbytí. Obvykle jsou to vozy začínající s cenami ještě mnohem níže, v jejich případě si lze s 50 tisíc Kč v kapse vybírat už z lepších kousků, vážně.

Opel Corsa (C)

Ceny použitelných aut od: 14 000 Kč

Německého prcka můžete v pojízdném stavu s nenulovou perspektivou v jeho třetí generaci sehnat už za 14 tisíc korun. Malý automobil určený všem věkovým kategoriím zvládnou provozovat i nepříliš majetní lidé, kteří uvítají širokou dostupnost levných náhradních dílů. Litrový motor nesrší spolehlivostí a před pořízením je potřeba věnovat pozornost zadnímu zavěšení anebo elektrohydraulickému řízení.

Hyundai Accent (2. generace)

Ceny použitelných aut od: 24 000 Kč

Druhá iterace asijského Accentu už je mechanicky solidním autem, třebaže dokáže uspokojit ty, kteří od auta nemají žádná velká očekávání. I takoví se ale najdou a koupí tohoto auta mohou do budoucna ušetřit na zajímavější vozy. Pětidveřová konfigurace hatchbacku nabídne nečekanou praktičnost, asi největším problémem je dobová kvalita zpracování korejské značky. Problémem bývala i pověst, ale koho dnes uráží Hyundai?



Nissan Almera (N16)

Ceny použitelných aut od: 23 000 Kč

Tento japonský kompakt umí být i překvapivě zábavný, primárně ale nabízí zajímavý poměr výkonu a ceny. Potenciální problémy mohou skýtat senzory vačkového hřídele, nebo klikového hřídele, které časem zhorší startování. Některé modely se neubránily napadení korozí, ceny jsou dnes ale skutečně lidové.



Škoda Octavia (I)

Ceny použitelných aut od: 20 000 Kč

Asi není třeba podrobněji představovat dlouhodobě nejprodávanější auto v České republice. Ceny jeho první generace jsou už skutečně velmi nízko a svým fortelem i snadno u dostupností levných náhradních dílů může dobře posloužit také motoristům s velmi omezeným rozpočtem. Levněji vychází benzínové varianty, které lze sehnat od dvaceti tisíc korun. Vyplatí se najít dieselový motor o objemu 1,9 litru (s aspoň trochu přijatelným nájezdem to chce aspoň 35 až 40 tisíc Kč), protože jeho výdrž je obdivuhodná a opravy zvládá každý šikovnější automechanik. Jak jsme již naznačili, výhodou je dostatek náhradních dílů originální produkce či z druhovýroby.



Honda Civic (6. generace)

Ceny použitelných aut od: 24 000 Kč

Další z výběru opět pochází z Východu a pořád umí posloužit i zájemcům o záživnou jízdu. Civic není největší ani nejpraktičtější, ale zábavným řízením překoná snad všechny ostatní kandidáty z tohoto výběru. Po zimě se téměř jistě objeví nové rezavé díly, ale technicky vzato se Civic může pochlubit dobrou kvalitou. Problémem je jen najít kusy, které by desetkrát neobjely zeměkouli. Pokud ale na takový narazíte a je fit, berte, lépe v poměru výkonu a ceny hned tak nekoupíte.



Ford Focus (I)

Ceny použitelných aut od: 14 000 Kč

První generace Focusu dávno dostala moderní pokračovatele, ale ti se nikdy nedokázali vyrovnat skvělým jízdním vlastnostem svého předchůdce. Sklony k přetáčivému naladění by už dnes neprošly, což je velká škoda degradující radost z řízení. Dvoulitrový motor s výkonem 96 kW (131 koní) by byl nejlepší variantou, ale těch se moc nedochovalo, nejlepším kompromisem je benzinová 1,6. Levným dieselům 1,8 TDDi ze začátku produkce je lepší se vyhnout.



Toyota Yaris (1. generace)

Ceny použitelných aut od: 22 000 Kč

Malá Toyota si vzhledem ke své třídě a velikosti docela drží cenu, levné kusy hledající majitele jsou většinou po provozu v městské džungli obouchané. Dvacet dva tisíc korunu by mělo stačit na Yaris, který ještě stihne majiteli udělat radost na přeplněném parkovišti. Kompaktní rozměry lze využít k parkování na úzkých místech, kam by se mnohem dražší auta nevešla. Spolehlivé motory jsou prosté zákeřných poruch, na kapličku přístrojů umístěná uprostřed palubní desky je třeba si zvyknout.



10. Suzuki Swift (1. evropská generace, od roku 2004)

Ceny od: 35 000 Kč

Malé Suzuki zvládá i skvěle pobavit řidiče. Zábavný faktor jde ovšem na úkor užitné hodnoty vozu malých rozměrů. Známé technické nedostatky se týkají slabších tlumičů a hlučných ložisek převodovky, ostatní součástky by měly odolat vyššímu kilometrovému nájezdu. Dražší modely byly vybaveny dokonce pohonem všech kol s připojitelnou zadní nápravou.



