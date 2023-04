Nejlevnější „pořádné” Audi koupíte ojeté velmi výhodně, i když vydrží a cenou údržby vás nepoloží před 5 hodinami | Petr Prokopec

Audi nabízí i levnější modely, jde ale o deriváty Volkswagenů, se kterými obvykle nedostanete technicky nic mimořádného. To A4 stojí na specifické platformě Audi, nabízí i šestiválce a sofistikovanější pohon všech kol, přesto ojeté není drahé.

Znalé nepřekvapí, že drahé modely Audi rychle ztrácí na ceně. Zejména A8, ale do značné míry i A6 jsou jedněmi z králů ztráty hodnoty, kdy se z vozu za miliony stane auto za statisíce dříve, než řeknete Ingolstadt. Je to dáno jejich relativně drahou údržbou, ještě více ale spíše panikou z ní. Zrovna A6 je jedním největších držáků vůbec, přesto jej jako ojeté koupíte výhodně.

Pokud je ale pro vás A6 moc velká, můžete sáhnout po menší A4 a odvozené A5. Tady už může překvapit, že ani ony ceny moc nedrží, a tak v bazarech lákají. Oprávněně? To jako obvykle prozkoumáme hlavně za pomoci dat německého TÜV Reportu, kde i tuto dvojici se čtyřmi kruhy ve znaku nalezneme těžce v nadprůměru, v podstatě pořád pod samotným vrcholem, byť o trochu níže než A6 a podobně odvozená A7.

Je to nicméně pochopitelné, neboť jde o levnější modely, se kterými se pořád hodně jezdí, ovšem docházelo u nich k větším kompromisům. Za výše postavenými vozy navíc A4 lehce zaostává v případě průměrných nájezdů, jakkoli je třeba dodat, že ve srovnání s většinou ostatních aut je stále výrazně vyšší - třeba oproti Škodě Scala, která s A4 a A5 sdílí stejnou příčku, je dokonce dvojnásobný.

Němečtí technici ovšem i přesto poukazují na vysokou kvalitu a odolnost. První STK totiž bez problémů zvládá hned 96,2 procenta vozů, které na ni zamíří. Ani s rostoucím věkem ovšem A4 nedává důvod k obavám, třebaže i tady platí, že vysoká spolehlivost není automatická. Zejména novější provedení bylo předmětem hned několika svolávacích akcí.

U vyhlédnutého vozu stále poslední generace B9 tedy rozhodně prověřte, zda prošlo technikům Audi pod rukama kvůli airbagům, či předním a zadním oknům, jež byly nesprávně nalepené a mohou odpadávat. Špatné sváry pak pro změnu mohou vést při nárazu zezadu k uvolnění opěrek předních sedadel, ulomit se ovšem může i tažné zařízení. A aby toho nebylo málo, v případě instalace audio systému B&O mohou odpadávat některé dekorativní prvky. Rizikových oblastí tedy nakonec není málo, vše ale Audi mělo napravit bezplatně.

I tak je nicméně třeba ještě zkontrolovat tři věci, neboť někteří majitelé velmi často zmiňují nadměrnou spotřebu oleje a problémy se spárováním iPhonu. Opomenout pak nesmíme ani opotřebované zavěšení, přičemž u pětiletých aut je míra problémů hned čtyřnásobná ve srovnání s celkovým průměrem. Zajímavé přitom je, že předchozí generace B8 je v tomto ohledu zcela v pořádku. Stejně jako starší i novější vozy nejsou zatížené korozí, problémy s řízením nebo s pružinami a tlumiči.

U generace B8 se nicméně dále zaměřte na přední světla a brzdové hadičky. Únik oleje z motorů či převodovek je pak spíše ojedinělou záležitostí, v případě DSG nicméně může docházet k zablokování parkovacího režimu. S motory TDI je pak pro změnu spojen defektní dvouhmotový setrvačník a docházet může i na předčasné opotřebení spojky, má-li auto nějakou. Nejnebezpečnější závadou jsou pak litá kola, jejichž životnost není zrovna dlouhá - proto je Audi raději měnilo zdarma.

Tím jsme se dostali do finále, respektive k cenám. V případě generace B8 startují na 80 tisících Kč, což je o něco vyšší suma jako u A6 generace C6. Dáno je to však tím, že A4 je mladší, vyráběná byla v letech 2007 až 2015. Či od onoho roku 2015 do současnosti, pokud se bavíme o novějším provedení B9. I proto se v jeho případě startuje na 260 tisících korunách, což je velmi lákavé. A i pokud zvolíte vůz s umírněným nájezdem mezi 100 a 150 tisíci Kč, bude vám stačit asi 370 tisíc Kč. Za cenu Fabie tak máte výtečně hodnocené auto střední třídy od prestižní značky, které vás hned tak nenechá ve štychu, tedy alespoň statisticky. Za takových okolností jde o příznivé cifry.

