Nejlevnější moderní rodinné auto v bazarech láká cenou, řadu věcí je ale třeba při výběru prověřit před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Skutečně neexistuje levnější cesta k modernímu autu, ve kterém byste ubytovali i velkou rodinu. Oblastí, které mohou zdánlivě výhodnou koupi prodražit, ovšem není málo. Od koupě vás nezrazujeme zcela, na bolavá místa je ale třeba dát pozor.

Dacia řadě lidí otevřela cestu k vlastnictví nového vozu. Modely jako Logan, Sandero či Duster jdou od své premiéry na dračku, a to hlavně díky nízké pořizovací ceně. Ta je nicméně vykoupena jak starší technikou, tak kompromisy v případě kvality a spolehlivosti. Nejde přitom o náš pocit vycházející z averze k té či oné značce, nýbrž o dlouhodobou statistiku podepřenou výsledky německé technické kontroly. I v rámci TÜV Reportu 2021 jsou vozy rumunské automobilky vždy na některých z posledních míst.

Má tedy smysl o ojetých Daciích uvažovat? Vše pochopitelně záleží na tom, na jaké kompromisy jste ochotni přistoupit, jaká rizika jste ochotni podstoupit. Vždy totiž můžete mít štěstí a pořídit kousek, jemuž jeho předchozí majitel věnoval velkou péči a ještě před prodejem vychytal většinu typických neduhů. Platí to i v případě modelu Lodgy, který stejně jako Sandero a Logan druhé generace dostal modernizovanou platformu M0 a nikoli její problematické předchozí provedení B0.

Oblastí, které je třeba hlídat, je tedy méně, na druhou stranu jich však stále není málo - Lodgy sice v TÜV Reportu samostatně nenajdeme, hodnoceno je ale spolu se spřízněným Dokkerem, který je pátým nejporuchovějším autem ve stáří do tří let a třetím nejporuchovějším ve stáří do pěti let i ve stáří do sedmi let. Navíc výše zmíněné opečovávané kusy jsou spíše raritou, která na trh s ojetinami pronikne jen málokdy. Spíše je tedy třeba počítat s dodatečnými investicemi, zejména v případě světel. Na ty se nemůžete spolehnout u jakkoliv starého vozu, částku na ně proto již před nákupem odložte bokem. V závislosti na věku pak může být vzhledem k jeho velikosti prasklé i čelní sklo, které si šetřiví majitelé obvykle nepojišťují a dále prodávají poškozené.

Přesunout se můžeme k podvozku, kdy u sedmiletých a starších aut jsou čtyřikrát četnější než u průměru stížnosti na haprující zavěšení. Tlumiče a pružiny jsou ještě relativně spolehlivé, zbytek však již nikoli. Ještě větší kritika se ovšem u stejně starých vozů stáčí k brzdovým hadičkám, množství výtek je oproti ostatním vozům dokonce patnáctinásobné.

Ve finále můžeme zamířit pod kapotu, kde hrozí únik oleje u prakticky všech jednotek. V tomto ohledu přitom portfolio Dacie nikdy nebylo květnaté, na výběr byla benzinová jedna-dvojka a jedna šestka či 1,5litrový turbodiesel. Ten byl později jediným nabízeným motorem, přičemž produkovat mohl 95 nebo 115 koní. Dříve se jednalo o 90 nebo 110 koní z dieselu, benzinové agregáty pak startovaly na 86 koních a po nějaký čas vrcholily přeplňovanou jedna-trojkou se 130 koňmi.

Nedostatky tím končí, koroze se navzdory nízkým cenám nemusíte obávat. Ony ceny jsou vážně lákavé, neboť vybírat můžete od nějakých 80 tisíc korun, kdy pořád nejde o vozy s nájezdem podstatně vyšším než 200 tisíc km. Auta s nájezdy do 150 tisíc km koupíte od asi 100 tisíc korun, žádoucí naftová provedení s nižšími nájezdy chtějí asi 150 tisícovek. Pořídit sedm míst k sezení v autě starém jednotky let levněji nejde, třebaže vzhledem k původním cenám a poruchovosti aktuální nabídky tak dobře nevyznívají. Velká obezřetnost je při výběru tak jako tak na místě.

Dacia Lodgy může být jako ojetina velmi levnou cestou k sedmi místům k sezení. Na druhé straně jsou s ní, stejně jako s ostatními vozy rumunské značky, spojena rizika, která není radno podceňovat. Foto: Dacia

Inspirace: Auto Bild, Zdroj dat: TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.