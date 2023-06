Nejlevnější spolehlivá ojetá SUV: Držáky, které s největším nadhledem zvládnou přes 100 tisíc km včera | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Touha po alespoň relativně dostupných autech, která vydrží, je dnes silnější než po mnoho předchozích let. A takovými vozy mohou být i SUV. Tuhle trojku vybrali Němci na základě výsledků svých dlouhodobých testů a aktuálních cen.

Průměrná cena ojetého automobilu u nás za první letošní kvartál narostla o 10 procent na 299 tisíc korun. To už opravdu není málo, ostatně třeba v takovém roce 2016 by vám pouze o 55 tisíc korun vyšší suma stačila na pořízení zcela nové Škody Octavia 1,2 TSI. Právě mladoboleslavský liftback ale dnes za výše zmíněné peníze pořídíte v ojetém stavu.

S takovým rozpočtem už nejsme daleko od 400 tisíc Kč, za která lze pořídit i stále módní SUV, která jsou pomalu sázkou na jistotu. Jde totiž o SUV, která nejlépe obstála v dlouhodobých testech Auto Bildu, a přitom nestojí majlant. Němci s každým z nich ujeli minimálně 100 tisíc kilometrů, za dva roky tak stihli více než řada lidí za deset let. Na závěr testu pak auta nechali rozmontovat do posledního šroubku, aby ověřili jejich stav, kvalitu, výdrž...

Pochopitelně je vždy čeho se bát, tady je ale riziko problémů nejmenší. Navíc ani v jednom případě nejde o exotiku, problémy tedy nebudete mít ani s náhradními díly, ani s nalezením vhodného servisu. Co se pak motorového prostoru týče, volbu necháme na vás. Je však třeba si uvědomit, že u většiny aut jsou dieselové jednotky hodnoceny hůře než ty benzinové, hlavně kvůli filtru pevných částic, který se i v důsledku hlavně městského provozu nemusí pročistit. Oprava pak není levná. Toliko ale na úvod, nyní již přikročíme ke třem doporučovaným kandidátům.

Seat Ateca 1,4 TSI

Prvním z nich je španělské dvojče Škody Karoq, které si Němci převzali k testu již v roce 2018. Po najetí oněch 100 tisíc kilometrů pak zmiňovali prakticky jen samá pozitiva, byť jedno negativum se rovněž našlo. Řidiči si totiž na dlouhých cestách stěžovali na bolest zad, což vás v podstatě bude nutit spíše k jízdě jen po městě. V té chvíli budete jistě šťastni za benzinový motor, který navíc ani není příliš žíznivý.

Právě hnací ústrojí, tedy jedna-čtyřku i převodovku, stejně jako podvozek, Němci vyzdvihují. Jde o skoro dokonale sladěný mechanismus, jenž se navíc velmi snadno ovládá. Zajímavé přitom je, že Ateca se v německém TÜV Reportu umístila o několik příček níže než spřízněná Škoda Karoq. Proč tu tedy není? Protože jsou s ní spojené citelně vyšší ceny, zatímco španělské SUV lze pořídit již od nějakých 310 tisíc korun. V podstatě je tak na zmiňovaném českém průměru.

Foto: Seat

Volkswagen T-Cross 1,0 TSI

Druhým pánem na holení je Němec, přičemž v jeho případě si již budete muset připravit zhruba 370 tisíc korun. Také další koncernové SUV Auto Bild chválí, jakkoli i tentokrát je třeba počítat s pihou na kráse. Při závěrečné demontáži byly totiž na přední i zadní nápravě objeveny hnědé fleky, jenž jsou předvojem mnohem větších problémů. V případě zájmu si tak vůz prohlédněte i zespod a případně podvozek opatřete ochranným gumovým nátěrem.

Vzhledem k poznámce o nerovnoměrně rozetřeném továrním vosku je ale zjevné, že jde spíše o individuální problém, nikoliv něco, co by trápilo celou produkci. Té je naopak vlastní robustnost, která vůz posílá o třídu výše. Chvála pak míří i na hnací ústrojí, jakkoli my bychom se asi litrovému tříválci vyhnuli. Je ovšem třeba pamatovat na to, že se čtyřválcovou jedna-pětkou jsou již spojené citelně vyšší ceny.



Foto: Volkswagen

Mazda CX-5 2,2 Skyactiv-D

Jsme ve finále, a to u Mazdy CX-5. Ta jako jediná z této trojice dorazila do dlouhodobého testu s již zmiňovaným dieselem pod kapotou. Na jeho poruchu pak sice nedošlo, Němci však nebyli zrovna spokojeni s jeho spotřebou. Pohonná jednotka si totiž každých tisíc kilometrů řekla o půl litru močoviny alias AdBlue. V případě motorové nafty si pak japonské SUV řeklo každých 100 kilometrů o 8,2 litru, v případě silněji sešlápnutého pedálu byla spotřeba ještě vyšší.

Jde přitom o jediný nešvar, v rámci spolehlivosti lze mluvit jen pozitivně. Byť třeba TÜV Report řadí CX-5 na 94. příčku, zatímco taková Ateca je šestatřicátá. Ve srovnání se Seatem je nicméně Mazda také o poznání větší. Nemělo by nás tak vlastně překvapit, že je i dražší na pořízení, na slušné kousky si totiž musíte připravit lehce přes 400 tisíc korun. Dočkáte se však asi nejlépe vypadajícího vozu z tohoto výběru.



Foto: Mazda

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.