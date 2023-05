Nejlevnější spolehlivé ojetiny: Přehlížené držáky, které i dnes koupíte za pár desítek tisíc včera | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Na dnešním trhu by něco jako spolehlivé auto za 20 nebo 30 tisíc Kč nemělo existovat, lidé by takové vozy měli dávno skoupit a vyhnat jejich ceny výš. Jenže to by člověk musel být racionálně jednající tvor, což není. Tyto vozy nemají styl, třídu ani prestiž, a tak jsou přehlížené a levné, i když vydrží.

Ceny aut v posledních letech soustavně rostly, minimálně o desítky procent zdražilo prakticky všechno. Nejde jen nové vozy, v jejichž případě už ani Dacia Sandero zdaleka nestartuje pod 200 tisíci korunami, ale atakuje hranici 300 tisíc Kč, taková Škoda Fabia už se nedostane pod 369 „táců” ani jako úplný holobyt. Coby potenciální substitut tento stav vyhnal velmi vysoko i ceny ojetin a průměrné částky, za které mění majitele, vzrostly procentuálně ještě více než u nových aut.

Ceny se zkrátka zvýšily, velmi dostupné a přitom dobré ojetiny ale pořád existují. Právě na takové se dnes zaměříme s pomocí dat TÜV - jde o vozy, kterých si lidé v bazarech moc nevšímají, protože nejsou nejsou zrovna „trendy”. Díky tomu ale vyjdou levně, i když k tomu není žádný objektivní důvod - jedná se o statisticky velmi spolehlivé vozy, které by vás po prvních pár stech kilometrech neměly přivést na mizinu.

Jako limitní částku jsme zvolili 50 tisíc korun, což brzy bude asi cena jednoho chleba. A v případě ojetiny je tak malá, že oprávněně vzbuzuje obavy. I mezi následujícími třemi modely jistě najdete problematické vozy a po nejlevnějších kusech bychom nešli, už 20 až 30 tisíc korun ale může stačit na koupi exemplářů ze středu nabídky. Projděme si je jeden po druhém.

Suzuki Splash

Jako první přichází na řadu málo známý japonský prcek, se Zemí vycházejícího slunce však má společného jen málo. Na vývoji Suzuki spolupracovalo s Opelem a Splash ve výsledku není ničím jiným než lehce přepracovanou Agilou. To ale lze ve výsledku brát jako výhodu, neboť přes pouhou 3,7metrovou délku můžete uvnitř počítat s dostatečným prostorem. Palivová nádrž vám pak vystačí na takřka 800 kilometrů, neboť tříválce i čtyřválce nejsou příliš žíznivé. Trápit vás pak nebude ani nedostačující výbava, ani typické neduhy ojetých aut, možná i proto, že Splash je z celé čtveřice nejmladší - na trh přišel v roce 2008. Vybírat slušné kousky můžete od 40 tisíc Kč.

Foto: Suzuki

Volkswagen Lupo

V době, kdy malé Suzuki dorazilo na trh, byl Volkswagen Lupo již tři léta minulostí. Z toho důvodu jej pořídíte doslova za pakatel, zvláště pokud sáhnete po základních motorech. S těmi ovšem není spojena zrovna působivá dynamika, a to i přes méně jak tunovou hmotnost vozu. Pokud se ovšem rozhodnete, že chcete zábavnou verzi, pak zvolte Lupo GTI s jedna-šestkou naladěnou na 125 koní. Do zvoleného finančního limitu se však v té chvíli nevejdete ani náhodou. Ve všech příkladech lze ale počítat s podprůměrným množstvím typických defektů, jako jsou špatné brzdy, nesvítící světla či netěsnící motory. Prostě solidní Volkswagen své doby, ale příliš malý na to, aby po něm lidé v bazarech prahnuli. Dnes ho koupíte od 10 tisíc korun, za oněch 20 až 30 tisíc je k dispozici celá paleta perspektivních exemplářů.



Foto: Volkswagen

Honda Civic VII

Sedmá generace Hondy Civic oproti předchůdci razantně změnila styl. Když tedy v roce 2000 dorazila na trh, řada lidí ji brala spíše za zástupce MPV než pravověrný hatchback a tato image mu zůstala dodnes. Žádané auto v bazarech to tedy není a krasavec také ne, jakmile ale nahlédnete dovnitř, zjistíte, že tohle auto umí víc, než naznačuje. Zejména vnitřním prostorem dokáže Civic ohromit i nyní, a to i když do něj přesednete z limuzíny. Pokud se navíc budete držet na uzdě i pod kapotou, nemusíte nakonec za Civic utratit více než zhruba 20 tisíc korun, abyste nekoupili ten nejlevnější kus v nabídce. A za 30 tisíc už si můžete vybírat. Přitom dostanete vůz, který se bude „sypat“ jen výjimečně, a pokud již na nějakou závadu dojde, vyřešíte ji poměrně levně, tohle je dnešní optikou primitivní auto.



Foto: Honda

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.