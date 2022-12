Nejlevnější moderní SUV VW už můžete mít ještě levněji ojeté, je ale vůbec po čem toužit? včera | Petr Prokopec

Vyrábí se jen pár let, nabídka ojetin už je ale dostatečně široká na to, aby bylo z čeho vybírat a ceny proti novým vozům patřičně klesly. Cokoli levného od VW automaticky láká, v případě T-Crossu je ale třeba brát v potaz, v jaké době se dostal do nabídky.

Rok 2019 se měl do historie Volkswagenu zapsat nesmazatelným písmem. To se skutečně stane, ale asi ne způsobem, v jaký automobilka doufala. Němci totiž chtěli udělat definitivní tečku za dieselovým skandálem, a tak začali ve velkém investovat do elektrifikace. Klíčovým modelem měl přitom být hatchback ID.3, o němž se dokonce mluvilo jako o nástupci Golfu. Koncernu nicméně v té době vládl Herbert Diess, jenž neměl problém položit na oltář bateriového pohonu sebevětší oběť.

Zatímco tedy do roku 2019 byla kvalita německých aut velebena, s novou érou jsou spojené spíše rozpaky. Kritická jsou v tomto ohledu dokonce i domácí média, což jen dokazuje, že VW skutečně přestřelil. I proto se již Diess musel pakovat a jeho nástupce Oliver Blume bourá jeden domeček z karet za druhým. A jakkoli je tato cesta bolestivá, lepší skutečně neexistuje. Pokud by totiž automobilka nezamířila zpátky na výsluní, může zapomenout i na touhu dominovat na poli elektrickém.

T-Cross je nejmenším a dnes spolu s Taigem i nejlevnějším SUV značky, které je na trhu právě od inkriminovaného roku 2019. Dosud se tak vůz neobjevil ve většině studií zaměřených na spolehlivost. Z dostupných informací je však zjevné, že VW již přistupoval k úsporám při vývoji i výrobě. V případě exemplářů z počátku produkce se totiž ozývá v oblasti čelního sloupku nepříjemné skřípění a vrzání. U aut z posledních měsíců pak vibrují stěrače natolik, že je řada lidí raději hned vyměnila za netovární.

Mnozí majitelé si rovněž stěžují na jednotku 1,0 TSI naladěnou na 115 koní, neboť ta má do kultivovanosti daleko a do žádného SUV se nehodí ani omylem. Problémy jsou také se špatně zkalibrovaným systémem start-stop. U kusů vyrobených mezi květnem a červnem 2019 pak automobilka instalovala špatné hlavové airbagy, které se v případě havárie nemusí plně nafouknout. Vyměnit je ale pochopitelně budete muset u dealerů, naštěstí aspoň zdarma.

Zkontrolovat nicméně v případě zájmu musíte rovněž karoserii a interiér. Parkovací senzory totiž VW dodává až s vyššími úrovněmi výbavy, což by asi jinak u 4,1metrového SUV nevadilo, nicméně T-Cross má natolik tlusté zadní sloupky, že parkování není jednoduchou záležitostí. Spíše než na odřená kola si proto dejte pozor na odřené nárazníky. Uvnitř pak hrozí škrábance na plastech, neboť VW v rámci zmiňovaného šetření použil tvrdší lacinější materiál.

Naši kolegové z německého Auto Bildu přitom otestovali jeden z prvních vyrobených exemplářů, jehož majitel za necelé tři roky najel 44 793 kilometrů. To není žádná hrozivá porce, ovšem i ta stačila na příchod prvních neduhů - jde jak o poškrábaný zadní nárazník, tak o poškrábané plasty uvnitř. O rachtání se nicméně již nezmiňují, špatné slícování tak nejspíše bylo jen problémem u velmi malé části produkce.

Auto tak láká více na papíře než ve skutečnosti, pro ojetiny ale jeden faktor přece jen hraje - jsou levnější. Zatímco nový T-Cross vyjde nejméně na 526 900 Kč a za jakkoli solidnější specifikaci dáte 600 až 700 tisíc Kč jako nic, ojeté kousky můžete vybírat od nějakých 300 tisíc Kč. A za 400 tisíc už bezpečně pořídíte vozy s pár desítkami tisíc najetých kilometrů. Jestli je to dostatečně lákavá nabídka při všem výše zmíněném, posuďte sami, levnější moderní SUV VW ale dnes v bazarech nekoupíte.

