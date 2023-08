Nejnadějnější moderní Alfa Romeo u lidí propadla, v bazarech je ale o to levnější. A kupodivu i vydrží včera | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Vizuálně je to pořádně neskutečně přitažlivé auto, velkého úspěchu se ale jako nové nikdy nedočkalo. Jako ojetina to hit také není, dá se ovšem koupit výhodně. A vozy vyrobené po roce 2019 stíhá jen velmi málo problémů.

Svého času se říkalo, že nemůžete být považováni za skutečné automobilové nadšence, pokud jste alespoň krátce nevlastnili Alfu Romeo. Důvodem byla paradoxně hlavně poruchovost italských aut, která zastiňovala i přitažlivý design či často výkonné motory pod kapotou a obecné lákavý jízdní projev. Takový vůz tedy bylo skutečně nutné milovat, podobné city ale dokázalo vyvinout stále méně lidí. I kvůli tomu automobilka postupně zacházela na úbytě a dnes po celém světě neprodává ani 100 tisíc aut ročně. Porsche s třikrát většími registracemi lze tak rázem považovat za tuctovku.

Pokud přitom dané přísloví, za kterým stojí Jeremy Clarkson, hodláte naplnit, pak vlastně máte ideální příležitost. V roce 2015 se totiž Italové pokusili vrátit na výsluní nejnadějnějším moderním modelem se staronovým jménem Giulia. S tím se vrátili i k pohonu zadních kol, který v extrému doplnil 2,9litrový přeplňovaný šestiválec, se kterým jim částečně pomohlo Ferrari. A auto bylo zkraje k mání i s manuální převodovkou. Vznikl tak (na papíře) dokonalý řidičský vůz, který navíc staromilskou techniku zabalil do natolik přitažlivého balení, že hlavně německá produkce rázem vypadala velmi nudně.

Automobilka se nicméně při premiéře nepochlubila jen samotným vozem, nýbrž zmínila, že vývoj proběhl v rekordně krátkém čase. V té chvíli však potlesk publika ustal, a to kvůli obavám z mizerné kvality. Ty byly naneštěstí potvrzeny celou nemilých zkušeností, naše vlastní nevyjímaje. Ač tedy měla Giulia našlápnuto k úspěchu, ten se nakonec nedostavil. A když selhalo i spřízněné SUV Stelvio, zdálo se, že s Alfou Romeo bude definitivní konec.

I díky urputnosti dnes již zesnulého Sergia Marchionneho se však automobilka udržela mezi živými. Znovu se můžeme ptát, jak dlouho, neboť po fiasku se spalovacími vozy má budoucnost patřit už jen elektromobilitě. To nezní zrovna jako krok správným směrem, hlavně zmiňovaný šestiválec byl totiž důvodem, proč lidé dávali Giulii přednost před Audi A4, BMW řady 3 či Mercedesem třídy C. Za pár let se nicméně budou moci nechat okouzlit už jen oním vzhledem.

Budoucnost je nicméně nejasná, necháme ji proto plavat a dále už se budeme věnovat jenom samotné Giulii. První kusy dorazily k majitelům již v roce 2016, a tak na tento sportovní sedan můžete navzdory omezeným prodejům bez problémů narazit v autobazarech. Ceny startují okolo čtvrt milionu, což nezní špatně. Jakkoli v té chvíli již musíte počítat s vyšším nájezdem. Pokud ale chcete zůstat pod metou 100 tisíc km, pořád vám bude stačit 350 tisíc Kč.

Za těmito sumami stojí nejen nezájem o tento vůz jako takový, ale i obavy z jeho spolehlivosti. Ty kupodivu dlouhodobé zkušenosti spíše rozptylují, problematická byla podle všeho hlavně prvotní produkce. Velkosériové Giulie mají na kontě pouze jeden větší škraloup, kdy u produkce z roku 2017 došlo k prosakování minerálního oleje do brzdného a spojkového systému. Řešením tohoto problému byla nutná návštěva servisu, kde bylo vše dáno do pořádku.

Jakmile se nicméně začnete ptát na kvalitu jednotlivých majitelů, dočkáte se mnohem většího přívalu informací. Většina selhání se přitom týká aut vyrobených do roku 2019, u nichž jsou poměrně časté závady elektronického rázu. Občas tedy nelze nastartovat, jindy se pro změnu auta přepínají do nouzového režimu a odmítají jet více než 25 km/h. Baterie pak mnohdy nezvládne ani dvouletý provoz, selhává však i ovládání pedálů.

Naši němečtí kolegové proklepli vrcholné provedení Quadrifoglio, tedy model osazený oním šestiválcem. Protože se nicméně jednalo o kousek poprvé zaregistrovaný v červnu 2022, jehož jediný majitel dosud najel jen 3 490 km, nepřekvapí stav pomalu fungl nového vozu. Cena nicméně poklesla o 16 tisíc Eur (cca 386 tisíc Kč) na 75 999 Eur (1,83 milionu Kč). To samozřejmě není málo, kromě zlaté barvy tu ale není nic, nač si stěžovat. Ale to je spíše maximum toho, co si dnes lze v bazaru koupit.

Začíná se o víc jak 1,5 milionu níž u slabší variant, jak už padlo, i šestiválcové provedení pak lze pořídit zásadně levněji, pokud se smíříte s vyšším stářím a nájezdem - i auta s nájezdem okolo 50 tisíc km lze koupit za sumy okolo 1 milionu Kč. Zrovna u varianty ozdobené čtyřlístkem je ale třeba přihodit ještě poslední varování - onen výkonný motor dle majitelů není bezproblémový a vede k potížím i v případě zcela nových aut. A i když náklady na opravu v tu chvíli vezme Alfa Romeo na své triko, u ojetiny je to na vás. A problémem je prý i nedostatek náhradních dílů a zdlouhavé práce na opravách.

Pokud zvolíte Giulii vyrobenou v roce 2020 či novější, problémů byste se již tak úplně bát nemuseli. Tedy za předpokladu, že nezvolíte vrcholné provedení Quadrifoglio, u kterého potíže přetrvávají, a to hlavně kvůli 2,9litrovému šestiválci s kořeny u Ferrari. Foto: Alfa Romeo

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

