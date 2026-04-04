Nejnovější BMW od teď nahrávají vaši jízdu včetně vás za volantem, záběry odesílají automobilce
4.4.2026 | Petr Prokopec
Chvíli jsme si mysleli, že je to apríl, protože zpráva se začala šířit světem se začátkem dubna, je to ale holý fakt. Právě od první dne čtvrtého měsíce mohou modely iX3 a i3 natáčet řidiče i okolí vozu v „kritických chvílích” a záběry předat BMW. Samozřejmě s bohulibými úmysly, ale jak můžeme vědět, že data nebudou zneužita?
Někteří se nám odmala pokouší vnutit myšlenku, že kdo nedělá nic špatného, nemá co skrývat. Toto vnímaní je ale z podstaty vadné. Soukromí není soukromím proto, že se při něm nutně odehrávají nějaká zvěrstva, jsou to zkrátka naše vlastní, ani ne nutně intimní momenty, do kterých ostatním prostě nic není. Nikoho nemusí zajímat, co děláme, kdy to děláme a jak to děláme, pokud se tím nedopouštíme ničeho nekalého. A sama možnost, že by to nekalé mohlo být, z principu nikdy nesmí být důvodem soukromí prolamovat - nejdřív musí existovat důvodné podezření.
Jsme tedy niterními odpůrci všemožných apriorních sledovacích, kamerových a jiných systémů, které se nám v soukromí nutně vrtají kvůli teoretické možnosti, že by něco zjistily dřív, než se stane. Realitou ale bývá, že ti, kteří něco špatného dělají, beztak postupují v souladu s tím, že takové systémy existují, a před nimi se nevystavují. Naopak lidé, kteří mají pocit, že se nemusí za nic stydět, když nic špatného nedělají, se pak diví, co je na ně kdo schopen vytáhnout, i kdyby to cílená nabídka dovolené tam, kam jste zrovna chtěli jet a s nikým o tom pořádně nemluvili, měla být. A chápeme to, pokud někdo ví nebo tuší něco takového, co ještě ví? Je to soukromí a tečka, náš život, naše dovolená a také naše auto.
V něm máme tendenci cítit se v tomto ohledu v bezpečí, je to náš prostor jen pro nás, kam by neměl mít vstup nikdo krom našeho nejbližšího okolí a stejně tak by nikdo neměl vědět o tom, kde, jak, proč a s kým uvnitř se pohybuje. I tady se ale dávno začaly lámat ledy.
Automobilky totiž s rozmachem elektroniky mohou skrze své produkty monitorovat vlastní zákazníky. A výsledná data snadno zneužít, ostatně ve Spojených státech před dvěma lety propukl skandál spojený s koncernem General Motors. Ten totiž chování svých klientů nejen monitoroval, ale data následně bez jejich souhlasu přeprodával třetím stranám. Pojišťovny tak kupříkladu mohly zjistit, že ten který řidič jezdí stylem „brzda-plyn“, načež se při sjednávání nové smlouvy rázem setkal s naprosto přestřelenými cenami, aniž by kdy boural.
GM sice již dostal přes prsty, nicméně dle zjištění magazínu Consumer Reports (CR) ve větší či menší míře své zákazníky šmírují všichni velcí výrobci. A BMW v této věci hodlá ještě pořádně přitlačit na pilu, neboť počínaje 1. dubnem dnem značka začala pořizovat nahrávky svých zákazníků. A o aprílový žertík se skutečně nejedná, jakkoli jsme si mysleli opak - potvrdila nám to přímo automobilka ve zbytku týdne.
Majitelé nejnovějších modelů iX3 a i3 tak musí počítat s tím, že jejich chování bude v kritických chvílích pod drobnohledem tak moc, že bude kamerami nahráváno nejen okolí vozu, ale i jeho interiér včetně řidiče. BMW uvádí, že s pomocí zákazníků bude moci lépe vyvíjet asistenční systémy a tudíž je snahou značku jen zlepšit bezpečnost. Proto ostatně nahrávání sice poběží nonstop, uloženy a na servery BMW ale budou odeslány jen momenty, které algoritmy vyhodnotí jako kritické, kdy kupříkladu dojde na ostřejší brzdění. Veškerá data mají být podle automobilky anonymizovaná, a pokud to půjde, na záběrech budou rozmazány obličeje i registrační značky. A k takovému pořizování musíte dát souhlas. Ale... uklidňuje vás to?
Nás ne, už samotná existence takové možnosti dává prostor ke zneužití. Ostatně znovu CR už dříve upozornil, že praktiky automobilek se často neliší od praktik podomních prodejců. Často tak potvrdíte, že vám sledování nevadí, aniž byste to tušili - souhlas je pohřbený v bezpočtu stránek uživatelských podmínek, které nikdo nečte. A i kdyby to bylo jasnější dnes, zítra být nemusí. A i kdyby bylo, pokud se na automobilku obrátí nějaký státní úřad, stejně mu vyjde vstříc a dovolí mu i to, co jste firmě výslovně zakázali. Taková věc na palubě prostě nemá být.
Pokud jste tedy dodnes neměli dost důvodů si rozmyslet koupi některého z úplně nových aut kvůli všem technickým i elektronickým nesmyslům, které jsou s nimi spojeny, teď máte zase jeden navíc. My bychom tohle v našich autech nesnesli, ani omylem, zejména interiér vozu je soukromým prostorem, do kterého se nemá nikdo co kamerou dívat, i kdyby cokoli.
Pokud jste si pořídili iX3 a jen tak mimoděk při nastavování vozu odklikli, co vám palubní systém nabízel, pak jste nejspíše od včerejšího dne pod drobnohledem automobilky. Gratulujeme. Foto: BMW
Zdroje: Carscoops, BMW
