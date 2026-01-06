Nejoblíbenějším rodinným autem je podle průzkumu vůz, který už se roky nevyrábí. A v Evropě skoro vymřel i jako typ
Petr ProkopecAutomobilky by se možná měly chytit za nos, protože tahle auta sice nedělají nejvyšší prodejní čísla, ale přináší obrovskou loajalitu zákazníků a podobnou míru využití. I na tom se při jejich cenách přece dá postavit slušný obchodní případ.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Automobilky by se možná měly chytit za nos, protože tahle auta sice nedělají nejvyšší prodejní čísla, ale přináší obrovskou loajalitu zákazníků a podobnou míru využití. I na tom se při jejich cenách přece dá postavit slušný obchodní případ.
Automobilky rády a často zmiňují, že se primárně řídí tužbami svých zákazníků. Reálně však k něčemu takovému mají stále dále a není nemístné tvrdit, že to říkají tím častěji, čím méně to dělají. Nabídku aut dnes z velké části určují regulace všeho druhu, stejně tak bývají formovány za pomoci excelovských tabulek manažery, kteří nemají tušení, co se za jednotlivými čísly skrývá. To postupně vede k tomu, že výrobci dříve nadmíru rozmanitých palet aut přesedají hlavně na SUV s pár typy pohonů, mezi kterými je nejvíc upřednostňován ten nejméně žádaný - elektrický. Přitom se stačí podívat hlouběji pod pokličku a najednou vidíme i docela jiné věci.
Z nového průzkumu německého srovnávacího portálu Verivox, který si vzali na paškál kolegové z Auto Bildu, mimo jiné vyplývá, že jedna významná skupina, tedy rodiny s dětmi, mají preference, které v nabídce automobilových firem nenachází už prakticky žádné zastání. Společnost zkoumala data získaná mezi léty 2023 a 2025 a zjistila, že dnešní generace rodičů se svými potřebami zase tak moc neliší od těch předchozích. Nadále tak upřednostňují velkoprostorové karoserie, do kterých je možné naskládat naprosto vše od kočárku přes tašky s plenkami či hračkami až po domácího mazlíčka. A hlavně přitom nemusíte hrát Tetris v reálu.
Kategorie aut, o které mluvíme, byla kdysi v Evropě velmi populární, v současné době je ale prakticky mrtvá. MPV neboli minivany totiž byly nahrazeny SUV, se kterými je spojena často vyšší jízdní pozice a dramatičtější vzhled. Kvůli tomu klientela zapomíná na prostor pro zavazadla i posádku, který většinou až tak velkorysý není, jakkoli venkovní rozměry vozu jsou obrovité. Pokud nepotřebuje vozit velkou rodinu, je to celkem jedno, ale co když ano?
Právě rodiny upřednostňují praktičnost před vzhledem, přičemž z analýzy vyplynulo, že jejich ideálem je Volkswagen Sharan, který si pořídí o 152 procent (!) pravděpodobněji než jakýkoli jiný vůz. Druhou příčku pak obsadil podobně koncipovaný Ford Galaxy, u kterého je pravděpodobnost koupě vyšší o 121 procent. V první generaci šlo přitom o dvojčata, u té druhé již automobilky kráčely vlastním směrem. Obě však již výrobu ukončily, u VW k tomu došlo v roce 2022 a u Fordu o rok později.
Auta, která si pořád můžete koupit jako nová, jsou zastoupena až na třetím místě, přičemž znovu nejde o výrobci tolik upřednostňované SUV, nýbrž o Škodu Superb. Také v jejím případě je vyzdvihován zavazadlový prostor, který se u kombíku pohybuje mezi 690 a 1 920 litry, v závislosti na stavu zadních sedadel. Český vůz je přitom upřednostňován o 91 procent více než zbytek branže, zatímco u čtvrtého VW Touran jde o 90 procent. Na pátou příčku se pak dostal další „lidový vůz”, VW Transporter.
Jakkoli má ale Volkswagen největší zastoupení mezi jednotlivými modely, je mu to celkem k ničemu, neboť tahle auta vesměs už neprodává. Možná i proto lidé při pomyšlení na značku míří jiným směrem. Prim zde hraje Tesla, možná proto, že populární Model Y má k MPV blíž než k SUV, kterým bývá nazýván. A jít o čistokrevné MPV...
Tak či onak by se automobilky měly chytit za nos a nabídnout v této třídě aspoň něco, o zákazníky mají postaráno předem. Asi jich nejsou miliony, ale jsou zjevně dychtiví, loajální a MPV preferovaných typů nikdy nebyla levnými auty. V jiných částech světa bývají pořád k mání, hlavně v Asii jsou stále hit. Třeba se časy jejich slávy ještě aspoň trochu vrátí.
Ideálem rodin zůstává dle průzkumu Verivoxu bezpečně VW Sharan, ten se ovšem v roce 2022 přestal vyrábět. V případě zájmu tedy musíte do bazarů. To samé platí o Fordu Galaxy na druhém místě. Čas něco změnit? Foto: Volkswagen
Zdroj: Verivox přes Auto Bild
