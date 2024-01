Nejpomaleji dobíjející se elektromobily nejlépe ukazují, jak ohromně jsou vzdálené jsou od možností i těch nejhorších spalovacích aut před 7 hodinami | Petr Prokopec

S moderním dieselem dnes překonáte celou Evropu s jedinou několikaminutovou zastávkou. Daleko dražší elektrické auto vás ale neobere jen o peníze, ale také o mnohem více vašeho času. Rozdíly jsou až kruté.

Co odrazuje většinu lidí od elektromobility? Klíčových důvodů je jen pár - vysoká cena, omezený dojezd v kombinaci s dlouhou dobou dobíjení, omezená infrastruktura a vysoké provozní náklady dané zejména neobvykle rychlým poklesem hodnoty. Všechno jsou to dnes v zásadě neřešitelné problémy, jakkoli cena může časem klesnout, což by zmírnilo i dopady rychlé ztráty hodnoty. A infrastruktura bude dál vznikat. Průlom v oblasti baterií, který by přinesl jejich vyšší energetickou hustotou a rychlé dobíjení je ale reálně v nedohlednu.

Spokojit se tak musíte s mizérií, kterou dobře zdokumentoval americký magazín Edmunds. Ten trochu matoucně uvádí, kolik mil lze dočerpat během jedné hodiny strávené u stojanu, což není zrovna obvyklá metrika, kterou jsme zvyklí vnímat od čerpacích stanic. A tak vám nejdříve představíme výsledky amerického testu touto optikou a pak je dáme do souladu s tím, s čím dnes můžete počítat u čerpací stanice s obyčejnou Škodou Superb.

I když tedy Edmunds dobíjel baterie i stanice průměrným výkonem 210 kW, což zdaleka není parametr, se kterým byste mohli počítat všude (za 50 kW nezřídka budete rádi), u výsledků 10 nejhorších aut se budete chytat za hlavu. Takový Ford F-150 Lightning Lariat na 10. místě od konce totiž za hodinu dobije energii jen na 332 mil (534 km). Jeho sourozenec Mustang Mach-E je na tom ještě hůř (329 mil/529 km), stejně jako varianta Platinum (319 mil/513 km). Zajímavý je pohled na trojici Rivianu, neboť pick-up R1T na 21palcových kolech (316 mil/508 km) je na tom lépe než verze na 20palcových (315 mil/507 km) či SUV R1S taktéž na dvacítkách (312 mil/502 km).

Vrátit se můžeme k Fordu, neboť 4. příčku od konce okupuje Mustang Mach-E Premium AWD (294 mil/473 km) a první medailovou pozici mezi nejhoršími Mustang Mach-E GT Performance (257 mil/414 km). Ve finále tu pak máme druhý nejhorší Chevrolet Bolt (179 mil/288 km) a smutného vítěze Bolt EUV Premier s výsledkem pouhých 172 mil resp. 277 km dojezdu za hodinu stání. Čtyři nejhorší elektromobily tedy spadají pod automobilky, které v posledních pár letech básnili o bateriovém pohonu od rána do večera, ale to nechme stranou, zůstaňme u samotných výsledků.

Možná si říkáte, že 277 km za hodinu není zase tak málo, však to můžete třeba hodinu stát a dvě hodiny po dálnici jet. Už to je bídná optika, ať již vezmeme v potaz nejlepší dosažený výsledek z 10 nejhorších nebo ten úplně nejhorší, stále tu máme 534 nebo 277 km dojezdu, s nimiž lze počítat po hodině čekání. Nyní to porovnejme se zastávkou na čerpací stanici, kde tankovací pistole počítají s průtokem i 280 litrů za minutu. Takové jsou nicméně určené spíše nákladním vozům, u těch osobních lze počítat se 70 až 120 l/min. I to jsou ale maxima, pro účely našeho výpočtu si vystačíme s velmi nízkými 40 l/min, kterých se dočkáte snad u každé modernější benzinky.

Pokud za takových okolností skočíte třeba do nové Škody Superb Combi, která je zatím k mání pouze s motorem 2,0 TDI, můžete počítat se spotřebou rovných 5,0 litru nafty na 100 kilometrů u základní verze. Pokud tedy palivovou nádrž českého kombíku vyráběného na Slovensku budeme tankovat onou pistolí s 40litrovým průtokem, máte k dispozici dojezd až 800 km za pouhou minutu. A pokud vše vynásobíme šedesáti, jsme na 48 000 km.

Čtyřicet osm tisíc kilometrů za hodinu, to je realita tankování spalovacího auta dnes klidně u vesnické benzinky. A nepotřebujete na to ani nový Superb, stačí jakékoli spalovací auto s malou spotřebou a slušnou nádrží, třeba první Octavie TDI nebo dobový Golf IV za pár desítek tisíc. Jsou to dva úplně jiné světy, ať ještě někdo zkouší říkat něco o srovnatelné použitelnosti spalovacích a elektrických aut. Navíc naftu můžete hodit do kanystru a doma si ji nalít 25 litrů do nádrže za takové dvě minuty. A máte znovu stovky kilometrů dojezdu hned. Zkuste to s typickým wallboxem o výkonu 11 kW...

Nejpomaleji se dobíjející elektromobily podle testu Edmunds

Test rychlosti dobíjení elektrických aut dopadl pro poslední desítku mizerně. I kdybychom ale vzali vítěze testu s 1 397 km za hodinu, jsme ve srovnání se spalovacími vozy úplně jinde. Ty mohou doplňovat klidně stovky tisíc kilometrů za hodinu, stačí dost rychlá tankovací pistole. Grafika: Edmunds, tiskové materiály

Petr Prokopec

