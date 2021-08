Nejporuchovější levná auta pro každý den podle Němců jsou lákavá, ale problémová před 6 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Renault

Jsou už dost velká na to, aby obstarala více než jen ježdění po městě, zároveň ale nejsou tak velká, aby byla vyhledávaná jako univerzální vozy pro úplně všechny příležitosti. Nabízí se tak za slušné ceny, těmto se ale Němci radí vyhnout.

Říká se jim malá auta, ale malá vlastně už dávno nejsou. Vozy třídy Škody Fabia či VW Polo jsou tak velké, jak velký byl donedávna VW Golf a podle toho také roste jejich využitelnost. Jistě, nejsou to takové univerzály jako kompaktní hatchbacky, které dnes umí být absolutně vším od městského vozu po slušný pracovní nástroj na dlouhé cestování, používat je jako vozy pro každý den klidně i v roli mladé rodiny jedoucí na dovolenou není problém.

Výhodou je, že zatímco kompakty jsou kvůli své skoro dokonalé univerzálnosti dnes hodně drahé jako nová i ojetá auta, ta menší se drží s cenami přece jen níže. Navíc kvůli své velikosti, a tedy i spotřebě, malým pořizovacím cenám a obecně vzato nižším servisním požadavkům pramenícím ze všeho od menších motorů po menší brzdy a kola s pneumatikami nemusí těšit peněženku jen jednou. To ale musíte sáhnout po tom správném voze.

Ty, které mezi vhodné kandidáty určitě nepatří, vybrali kolegové z Auto Bildu na základě dat TÜV Reportu 2021. Vzali si na paškál mladší auta, která lze koupit relativně velmi levně a u nichž by leckdo mohl předpokládat, že při výběru není nad čím přemýšlet. Ale je. Některé vozy tohoto stáří nedosahují četnost poruch ani 3 vozů na 100 kontrolovaných, dnešní pětka nejhorších ale už po třech letech přesahuje i četnost 10 problematických vozů na 100 kontrolovaných a s rostoucím věkem problémů jen přibývá. Že se Němci těmto černým ovcím radí vyhnout, asi nemá smysl zdůrazňovat.

5. Renault Clio IV (typ BH)

Četnost závad: 6,3 (průměr všech aut 5,5)

Průměrný nájezd km: 36 000

Co by to bylo za přehled nejporuchovějších aut bez Renaultu, chce se s trochou sarkasmu dodat. Ani v tomto tedy nechybí, předposlední Clio si ale nevede zase tak zle - procento vadných aut je jen mírně nadprůměrné. Přesto opravdu nejde o žádný držák, technici německých STK hovoří o vysokém procentu pár let starých aut s problematickým zavěšením či brzdami, což jsou problémy, kterých postupem času jen přibývá. Pak se k nim přidávají nefunkční světlomety a praskající pružiny.

Foto: Renault

4. Suzuki Swift II (typ AZG)

Četnost závad: 6,6 (průměr všech aut 5,5)

Průměrný nájezd km: 35 000

Ani Swift si nevede tragicky, doporučení si se svojí podprůměrnou spolehlivostí ale vysloužit nemůže. Největší problémy má se světly, která se kazí už po pár desítkách tisíc km, k nim se pak přidávají úniky kapalin a potíže s brzdami.



Foto: Suzuki

3. Nissan Micra IV (typ K13)

Četnost závad: 7,7 (průměr všech aut 5,5)

Průměrný nájezd km: 27 000

Dnes už neprodávaná Micra typu K13 je oblíbená hlavně u dam, ty by ale stejně jako muži měli od auta dát ruce pryč kvůli použité technice. Micra má problémy s podvozkem, TÜV kritizuje nadměrnou ztrátu oleje, Nissan se nepochlapil ani s brzdami a znovu osvětlením. Procento defektních aut je už - zvlášť vzhledem k nižšímu nájezdu - vysoké.



Foto: Nissan

2. Dacia Logan/Sandero II (typ L/K/B52)

Četnost závad: 8,2 (průměr všech aut 5,5)

Průměrný nájezd km: 36 000

U Dacie mohou bouchat šampaňské, dvojice subkompaktních Dacií není alespoň v tomto případě jasně nejhorší. Laciní Rumuni přesto nemají zase tolik co slavit - projevují se brzkými vadami na všech klíčových součástech, nevyjímaje motor, převodovku a podvozek. Dvouleté a tříleté verze na technických kontrolách ale vykazují podprůměrné výsledky ve všech zkoumaných oblastech, tady skutečně není moc čeho se chytit.



Foto: Dacia

1. Fiat Punto III

Četnost závad: 10,5 (průměr všech aut 5,5)

Průměrný nájezd km: 32 000

Smutné fanfáry - největším propadákem mezi malými vozy je podle TÜV Fiat Punto. Němci říkají, že auto je to velmi levné, poslední generaci můžete mít už za 30 tisíc korun, problémy jsou ale znovu na všech úrovních. O mizerný výsledek se starají hlavně špatný brzdový systém a osvětlení vozidla. Zkušební komisaři ale pravidelně nejsou spokojeni ani s výfukovým vedením a zavěšením. To je spousta problémů na vůz, který by v této věkového kategorii mnozí pořád označili za zánovní.



Foto: Fiat

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Mirek Mazal