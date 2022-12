Značky nejvíce poruchových aut roku 2022 podle pojišťovny: Trápí je častá a drahá selhání před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Land Rover

Některé značky aut si spojujeme s vysokou spolehlivostí, jiné naopak s vysokou poruchovostí. V přehledu těch nejhorších mezi nejhoršími podle pojišťovny Warrantywise najdeme hned několik starých známých, „vítěz” ale může být pro mnohé překvapením.

Porsche má většina lidí zafixované jako značku vyrábějící spolehlivé vozy. To dokládá i poslední TÜV Report, ve kterém se kultovní model 911 objevuje na čelní příčce ve všech kategoriích kromě té nejmladší. Mohlo by se tedy zdát, že zákazníci mají soustavně úsměv od ucha k uchu. Nejnovější studie britské pojišťovny Warrantywise (která poskytuje jakousi prodlouženou záruku, prostě pojišťuje auta proti poruchám) nicméně naznačuje pravý opak. Také v tomto případě se sice Porsche umístilo na prvním místě, to však pro zuffenhausenské není dobrá zpráva. Do čela totiž značku vynesla poruchovost.

Než se nicméně posuneme dále, je třeba nakouknout do zákulisí, které současně vysvětluje, proč je na tom Porsche optikou TÜV tak dobře a optikou Warrantywise tak zle. V německých statistikách se totiž do značné míry odráží to, jak se kteří majitelé o své vozy starají. To nijak nesnižuje jejich výmluvnost, neboť jakýsi průměrný majitel Porsche je prostě jiný než průměrný majitel Dacie. A na problematičnosti toho či onoho vozu při jeho koupi coby ojetiny to bude znát. Současně ale data TÜV neříkají, jak moc peněz musel majitel Porsche investovat do toho, aby jeho auto bylo i po dekádě na silnici tak fit, data Warrantywise ano.

Pojišťovna ví nejen to, kolik nepříjemností se tomu či onomu autu přihodilo, ale také to, jak drahé bylo dát jej do pořádku - musela to platit. Právě tento faktor zohledňuje ve svém hodnocení, neboť je zkrátka horší, když vám na autě odejde motor, než když vám přestanou fungovat stěrače. Porsche se touto optikou dobře nejeví - problémy s jeho auty jsou závažnější a opravy velmi drahé.

A Warrantywise má k dispozici opravdu spoustu dat. Aktuálně spravuje 131 tisíc pojistných smluv, v jejichž rámci zkoumala provedené servisní zásahy od konce loňského do závěru letošního roku. A zajímalo ji jak množství problémů, tak výdaje na opravu a doba, po kterou technici na daném voze pracovali. Výsledkem je pak Index spolehlivosti, ve kterém Porsche dosáhlo jen na 35,1 bodu ze sta možných. V servisech přitom zákazníci mohli nechat až 10 785 GBP (cca 305 tisíc Kč), což je již částka, za kterou lze pořídit opravdu slušnou ojetinu.

Není to ovšem ta nejvyšší suma, na kterou v žebříčku můžete narazit. Land Rover od zákazníků resp. od pojišťovny vyinkasoval až 23 890 GBP (asi 675 000 Kč), zatímco u Mercedesu si řekli až o 23 302 GBP (658 000 Kč), u BMW o 19 679 GBP (556 000 Kč) a u Jaguaru o 16 990 GBP (480 0000 Kč). Ta takové peníze byste u mainstreamových značek měli nové auto, takový Land Rover vám ovšem za ně pouze opraví elektrické systémy. Člověk se tak již pomalu musí ptát, zda Britové potahují kabely zlatem, ale to jsou extrémy.

Další značky na „vrcholu” žebříčku už částečně byly zmíněny a překvapí jen stěží. Land Rover je celkově druhý, následuje třetí Jaguar a za ním čtvrtá Alfa Romeo. To jsou tradičně „úspěšné” automobilky v podobných přehledech, přičemž nepřekvapí ani 8. místo Vauxhallu (u nás Opel) a 9. Volvo. To sice bývalo vyhlášené trvanlivostí svých aut, zejména po násilném downsizingu se ale nejednou objevilo mezi problematickými značkami. Podívejte se ale na celou pomyslnou „top 10” sami, za přítomnost v ní nebude ráda žádná ze značek.

Žebříček nejporuchovějších aut pojišťovny Warrantywise vychází nejen z četnosti závad, ale i cen jejich oprav a doby potřebné pro vrácení vozu do bezvadného stavu. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Warrantywise



Porsche jsme zvyklí vídat ve statistikách spolehlivosti vysoko, podle Warrantywise je na tom ale překvapivě mizerně, hlavně kvůli drahým opravám. Foto: Porsche



Přítomnost Land Roveru na samém podivném vrcholu ovšem nepřekvapí ani v nejmenším. Foto: Land Rover

Zdroj: Warrantywise

Petr Prokopec

