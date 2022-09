Nejprodávanější kombík světa většina Čechů v bazarech přehlíží, o to výhodnější koupí umí být před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Úplně neznámé není, téměř neprodávané ale ano. Přesto se v bazarech najdou hezké kousky, které mají čím zaujmout. Je to nejen velmi praktický, ale i velmi spolehlivý a odolný vůz za docela rozumné peníze.

Na auta značky Subaru v německém TÜV Reportu vůbec nenarazíte. Důvodem jsou jejich malé prodeje, kvůli nimž se k STK nedostavují dostatečně často na to, aby zaznamenala minimální počet hodnocení nezbytný pro zařazení do veřejného reportu. To ale neznamená, že na STK nejezdí, a tak data z konkrétních kontrol k dispozici jsou.

Leckoho může udivit, že popsaný stav se týká i modelu Outback, který je mezi kombíky světovou prodejní jedničkou. O většinu odbytu se ale starají Američané, prodeje v Evropě jsou mnohem nižší. Přesná čísla neznáme, registrace jsou započítávány pod spřízněný model Legacy, který je k mání nejen jako kombík, ale rovněž jako sedan, více než o pár tisíc aut ročně ale nepůjde. Ze skoro 200tisícových světových prodejů jde tedy o velmi malou část.

Dealeři značky od loňska prodávají novou generaci, která si u nás nevede špatně - 156 prodaných aut za letošních 7 měsíců je vzhledem k celkovým evropským číslům slušná hodnota. Díky tomu se ale dostupnější stává předchozí iterace vozu, která už oslovuje jen kupce ojetin. A zaujmout má čím.

Zatímco za nový Outback dáte nejméně 1 085 900 Kč, na maximálně 8 let staré ojetiny předchozí generace vám stačí i 200 až 300 tisíc Kč. V takové chvíli je samozřejmostí nájezd okolo 200 000 km a obvykle dvoulitrový turbodiesel. Po jeho 150 koních sice zatoužilo asi jen 40 % kupců, většinou s ním ale jezdili intenzivněji.

Diesel se k charakteru vozu obecně hodí, kromě relativně nízké 6,5litrové spotřeby totiž nepřenáší do kabiny nepříjemný hluk či vibrace. Ve většině případů je bohužel spojen s automatem CVT, který část potenciálu motoru zabíjí. Ač tedy pod pravou nohou budete mít i 350 Nm točivého momentu, vůz v provozu působí spíše líně. Dynamičtější volbou je tak 2,5litrový čtyřválec na benzin, ovšem jeho 173 koním je třeba dát pravidelně pít.

Problémem navíc nemusí být jen množství pohonných hmot, ale také servis, který je poněkud dražší než u konkurence. Na druhou stranu, k technikům Outback často mířit nemusí. Motory obvykle zvládnou najet minimálně 240 tisíc kilometrů bez nutnosti větších zásahů, i když se může stát, že narazíte na agregát s nadměrnou spotřebou oleje. Stejně tak dochází u některých aut k většímu vybíjení baterie, to je ale víceméně vše.

Ve finále tak lze koupi vozu bez problémů doporučit, jen vybrat ten správný kousek bude náročnější. Nabídka je omezená, i v Česku ale nakonec najdete několik desítek vozů, které připadají v úvahu. Většinou jde o 2,5litrové benziny, jejichž výbava je bohatá, v takové chvíli není problém ani vybírat si barvu. Nakonec se zdá, že jde o další z přehlížených aut, která není radno přehlížet...

Spolehlivostí a odolností dokáže Subaru Outback oslovit více než konkurenční vozy. Jako ojetina vlastně není ani nepřiměřeně drahé, nabídka dostupných aut je ale relativně omezená. Foto: Subaru

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec

