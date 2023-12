Nejspolehlivější devítiletou ojetinou je dnes ignorovaný a končící Mercedes B, koupíte ho velmi levně před 4 hodinami | Petr Prokopec

Na tomhle autě není technicky špatně nic, „jen” ho totálně míjí současné trendy. Ani fakt, že jde o vůbec nejspolehlivější ojetinu svého stáří, tak jeho ceny nedrží nahoře. To je šance pro racionálně uvažující kupce, kterým jsou nějaké trendy ukradené.

Mercedes loni v říjnu faceliftoval třídu B a už tehdy věděl, že to je to poslední, co může pro tohle auto udělat. V celé třídě kompaktních modelů téměř úplně vyklízí pole a v případě Béčka toho snad ani nebude litovat. Jen 15 065 letos v Evropě prodaných aut je velká mizérie, kterou překonávají jen některé nechtěné elektromobily značky. A tak vážně nepřekvapí, že tento vůz má do dvou let nenávratně zmizet z nabídky.

Div ostatně je, že jsme se vůbec dočkali třetí generace Béčka, neboť už ta druhá s interním označením W246 byla nabízena v době, kdy MPV ujížděl vlak. Právě na tu se dnes ale zaměříme, neboť jde o až absurdně levný ojetý vůz, uvážíme-li, že v aktuálním TÜV Reportu jde o nejspolehlivější auto v kategorii 8 až 9 let stáří a dvojku v kategorii 10 až 11 let.

Narazit na něj v autobazarech není problém. A ceny tam startují už okolo 80 tisíc korun, což je na snadno jen 8 let starý vůz prestižní značky opravdu málo. Stojí za tím nejen fakt, že jde o MPV, která současné trendy naprosto míjí, ale také to, že podobně jako u Opelu Insignia platí, že třída B je často používána německými taxikáři. S oněmi extrémně nízkými cenami tak nezřídka bývají spojené i velmi vysoké nájezdy až okolo 400 tisíc km. Přes takovéto „ovce ve stádě” je ale Béčko pořád enormně spolehlivé, to si zaslouží obdiv.

Toto využití tedy lze vnímat kladně, třebaže pro vysloužilý taxík bychom vás neposlali. Je to takový křest ohněm, však pro taxikáře je spolehlivost důležitější než cokoli jiného - ve chvíli, kdy mají auto v servisu, nevydělávají. A pokud třída B je schopna takových nájezdů, navíc ve velmi krátké době, pak zjevně lze mluvit o mimořádné spolehlivosti nejen statisticky.

Druhá generace je pro svou spolehlivost chválena navzdory tomu, že toto provedení Béčka bylo spojeno s celkem jednadvaceti různými svolávacími akcemi. První z nich navíc přišla již šest měsíců po příchodu na trh a souvisela s automatickou převodovkou, jíž byla osazena většina produkce. Mimo to došlo také na nápravu motorů, padajících zadních hlavových opěrek či klimatizací a adaptivních tempomatů. Mercedes ale zjevně veškeré potíže dokázal vyřešit ke spokojenosti klientely.

Auto jinak nemá chronickou slabinu a i ve chvílích, kdy budete chtít exemplář s nájezdem nepřesahujícím 150 tisíc kilometrů, koupíte levně. Stačí už nějakých 170 tisíc korun, za 200 tisíc Kč už si můžete vybírat z palety aut klidně s polovičními nájezdy. Pokud pak absolvujete spíše dálkové trasy, lze doporučit dieselová provedení B 180 nebo B 200 s až 136 koňmi výkonu. Je-li vaší běžnou rutina spíš pohyb po městě, zvažte benzinový model B 200, který na přední nápravu posílá 156 koní. Na opravdu hezké kousky s lepšími motory to chce asi 250 tisíc Kč, ale to už se bavíme o dobře vybavených exemplářích s nájezdy klidně jen okolo 70 tisíc km.

Naši kolegové z Auto Bildu proklepli slabší verzi B 180 ze září 2012, která ale za 11 let existence najela pouhých 20 715 km. Není tedy divu, že hlásí plnou spokojenost - úhony nestihla doznat ani karoserie, ani interiér, technika je pořád zánovní. Takové auto už stojí 13 900 Eur (cca 341 000 Kč), ale je to moc? Ani bychom neřekli, však za tolik pořád nekoupíte ani základní Fabii. A najeto bude mít jen o 20 715 km míň.

Druhá generace třídy B s označením W246 se zatím zdá být neskutečným držákem. Ceny nicméně velmi rychle padají, je to ignorované a dnes už i oficiálně pomalu končící MPV. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: TÜV, Auto Bild

Petr Prokopec

