Nejspolehlivější auta do 120 tisíc Kč podle TÜV jsou ze dvou zemí, obslouží klidně celou rodinu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Může se zdát, že solidní ojetina za takové peníze je dnes jen snem, není to ale pravda. I s tak omezeným rozpočtem můžete pomýšlet na relativně velká, relativně prestižní a rozhodně spolehlivá auta, která vydrží.

V loňském roce stoupla průměrná cena ojetiny prodané v České republice na 287 tisíc korun. To jsou šílené peníze, za které jste ještě pár let zpět mohli mít zcela nové auto. Nešlo by navíc o prcka se slabým motorem a výbavou „holobyt“, v případě takové Dacie jste si mohli pořídit dokonce Duster. Pravda, pod kapotou sice v takové chvíli pracovalo jen 116 atmosférických koní a na palubě chyběla klimatizace, ovšem volant jste již mohli nastavit podélně i výškově a rádio disponovalo přehrávačem MP3 a portem na USB. Kromě toho 4,3metrové SUV nabídlo 445litrový zavazadelník a dostatek prostoru pro cestující v obou řadách.

Dnes na Duster potřebujete již minimálně 410 500 Kč, tedy částku, kterou již řada lidí bude mít problém zaplatit. V té chvíli již není podstatné, že klimatizaci máte ve standardu, stejně jako třeba multimédia s osmipalcovým dotykovým displejem. Není proto divu, že spíše než do showroomů s novými vozy míří mnozí zákazníci raději do autobazarů. Tam pak nekoukají po vozech, které se prodávají okolo 300 tisíc korun, ale po docela jiné cenové kategorii. S tou ovšem již nemusí být spojena nízká míra poruchovosti. Hrozí vám tak, že co neutratíte za pořízení, to budete muset vydat za opravy.

Naštěstí je tu TÜV Report, tedy v podstatě bible pro každého, kdo má hlouběji do kapsy, chce být mobilní a nemůže si dovolit zaměstnat na poloviční úvazek servisního technika. Naši kolegové totiž z výsledků německých STK vybrali 10 nejspolehlivějších aut, které lze pořídit za méně než 5 000 Eur (cca 120 tisíc korun). Neznamená to nicméně, že byste ve všech případech mohli vybírat naslepo. Je totiž třeba si uvědomit, že jde obvykle o deseti- či jedenáctiletá auta. Důkladná kontrola a testovací jízda jsou tedy na místě. I když bohužel musíme dodat, že za dané peníze si dnes již nelze vyskakovat.

Výběr je na druhou stranu poměrně pestrý, třebaže ne z hlediska země původu těchto aut - jde prakticky bez výjimky o vozy z Německa a Japonska. Ideálního kandidáta byste přesto mohli zvolit snadno - nechybí totiž Honda Jazz, Mini Cooper, Audi A3, Mazda 3, Suzuki Swift, Opel Meriva, VW Golf, Toyota Auris, Mercedes-Benz třídy A a Smart ForTwo. Každého člena této desítky přitom trápí něco jiného, nejčastěji je nicméně zmiňován únik oleje (Mini, A3, Golf, Smart). V případě aut spadajících pod koncern Volkswagen je dále třeba počítat s problematickými pružinami, tlumiči a brzdami. Ty trápí rovněž Hondu či Mercedes. U Smartu se pak zaměřte na výfuk, u Mini pak na světla.

Souběžně s tím musíte počítat rovněž s interiérem, který již nebude ukázkový ani v případě Audi, které na trhu udává tón. Během uplynulých let totiž došlo na vznik mnoha škrábanců či skvrn. Podobně je na tom exteriér, u kterého lze očekávat poškrábaná kola či minimálně ďubky na karoserii od odletujících kamínků. A jakkoliv ani v jednom případě není koroze běžně problémem, v případě narušení laku, u kterého nedošlo na opravu, již se rzí počítat musíte. Jelikož však ani jeden vůz nespadá do kategorie crossoverů a SUV, neměl by vás „žlutý mor“ dostat od podvozku.

Lze už jen dodat, že ona hranice 5 000 Eur je tou mezní shora, některé vozy z tohoto přehledu lze pořídit i podstatně levněji. Je přitom paradoxem, že nejméně peněz byste měli utratit za oba prémiové zástupce, tedy za Audi a Mercedes. Nejvíce pak dáte za japonské zástupce, tedy za Hondu, Mazdu, Suzuki a Toyotu. I v tomto případě je tedy potvrzeno, že vozy ze země vycházejícího slunce jsou neskutečně bytelné. A jelikož se i méně kradou, nemělo by vám hrozit, že krátce po koupi bude zrovna váš exemplář odcizen jako zdroj náhradních dílů.

10 nejspolehlivějších ojetin dle TÜV Report 2023 (stáří 10 až 11 let) do 5 000 Eur

1. Honda Jazz - míra poruchovosti 17,2 % (průměr této kategorie činí 24,4 %)

2. Mini Cooper - míra poruchovosti 17,5 %

3. Audi A3 - míra poruchovosti 18,5 %

4. Mazda 3 - míra poruchovosti 18,7 %

5. Suzuki Swift - míra poruchovosti 19,7 %

6-7. Opel Meriva - míra poruchovosti 20,9 %

6-7. VW Golf - míra poruchovosti 20,9 %

8. Toyota Auris - míra poruchovosti 21,2 %

9. Mercedes-Benz třídy A - míra poruchovosti 22,2 %

10 Smart ForTwo - míra poruchovosti 23 %

Nejkvalitnější trojku mezi deseti- a jedenáctiletými vozy tvoří Honda Jazz, Mini Cooper a Audi A3. Hatchback se čtyřmi kruhy ve znaku lze přitom pořídit již od 30 tisíc korun, zatímco za ten z Japonska dáte spíše třikrát tolik. A3 přitom trápí hlavně únik oleje, Jazz pak brzdy. Mini je cenově uprostřed, přičemž kromě oleje dejte pozor i na světla. Foto: Automobilky

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.