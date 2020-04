Nejspolehlivější ojetiny do 10 let stáří podle německých STK: Němec, kam se podíváte před 5 hodinami | Mirek Mazal

Bezmezný nacionalismus, nebo důkaz německé kvality? Posuďte sami, mezi vůbec nejspolehlivějšími auty do 10 let stáří podle německých STK ale abyste vůz odjinud než z Německa pohledali.

Počet automobilů mezi českými motoristy stoupá, loni vycházel jeden registrovaný vůz zhruba na 1,8 obyvatele. Přibývající množství aut ovšem neznamená mládnutí českého vozového parku, právě naopak. V roce 2019 se stáří tuzemských aut ještě více přiblížilo patnáctiletému věku, což je oblast nejhorších výsledků států z celé Evropské unie.

Lidé dávají přednost stále starším autům, což není náhoda ani problém. Valná část kupců nemá racionální důvod kupovat novější modely, auta z tohoto tisíciletí jsou téměř bez výjimky bezpečná, trvanlivá i spolehlivá, přitom ojetiny vyjdou pochopitelně o mnoho levněji než nové vozy, což Čechy nikdy nepřestane přitahovat.

Pořízení ojetého automobilu tedy dávno není podřadný tah a pokud chcete mezi vozy vyššího stáří vybrat ty opravdu spolehlivé, níže uvedený seznam vám ukáže cestu. Výběr deseti nejspolehlivějších vozů ve věku 10 až 11 let podle aktuálních statistik německých STK naznačuje ty nejlepší možné volby ze zhruba 9 milionů prověřovaných aut.

10. Honda CR-V

Honda CR-V postrádá prestiž, ale to je jediný subjektivní nedostatek jinak prostorného, spolehlivého, kvalitního a dlouhověkého SUV. Na německé inspektory udělala dobrý dojem podprůměrně poruchová verze RE5 z let 2006 až 2012. U levnějších kusů může být problém vadné řízení, proto Němci do nákupu v bazaru doporučují investovat minimálně 130 tisíc Kč.

9. Mercedes-Benz třídy A

Třída A generace W169 z let 2004 až 2012 nemá čím strašit zájemce o desetiletou ojetinu v ceně od 70 tisíc Kč. Možná brzdový systém bude lepší nechat pořádně prověřit, zbytek kvalitního Mercedesu obstojí v dieselových i benzínových variantách.

8. Ford Fusion

Levný pětidveřový hatchback oslovuje hlavně starší, kteří mají problém s nastupováním do klasických modelů držících se níže u země. A pochopitelně oslovuje každého, kdo nemá na (pro něj) nové auto bůhvíjak velký rozpočet. Dobře použitelné Fusiony se pohybují od 40 tisíc Kč výše, kromě automatu Durashift není potřeba úzkostlivě hlídat jiné servisní pasti.

7. Porsche 911 997

Pro bohatší zákazníky autobazarů bude nejlepším výběrem u Porsche 911 generace 997 z let 2004 až 2011. Doporučení získala i generace 996, nicméně novější nástupce bude jistější volba dobře utraceného milionu korun do dlouhodobého jízdního zážitku. Slabší stránkou jsou některé detaily jako možné zanášení motoru karbonem, opotřebení spojek PDK nebo unavené komponenty podvozku či vysloužilé tlumiče PASM.

6. Audi TT

Druhá generace 8J vypadá dospěle proti prvotnímu počinu a zároveň přiváží spolehlivější techniku. Od 180 tisíc Kč může být řeč o racionálním výběru kompaktu na denní ježdění s občasným výletem do klikatých silnic.

5. Volkswagen Golf Plus

Golf s vyšší střechou pravidelně exceluje v testech spolehlivosti. Nejsou známé chronické problémy v jakémkoliv ohledu zážehových anebo vznětových jednotek. Volba rozumu klesla až na ceny okolo 50 tisíc korun českých za stále použitelná auta.

4. Mercedes-Benz SLK

Stylový roadster s pevnou skládací střechou si drží cenu okolo 200 tisíc Kč, ale pořád je lepší vložit úspory do spolehlivého Mercedesu než je utratit za servis. SLK typ R 171 nezná neplánované opravy ani deset let od konce výroby.

3. Audi A3

Rival Golfu snáší příkladně větší počet najetých kilometrů. Audi A3 8J vyžaduje útratu minimálně 65 tisíc Kč, i tak se možná budou muset řešit pružiny náprav. Pořád nicotná daň za elegantní vozidlo s dostatečnými motorizacemi a velmi kvalitním interiérem.

2. Audi A4/A5

Věk není na Audi A4 nebo A5 skoro poznat, a to technicky či opticky. Ojetiny jsou prověřeny vyšším nájezdem stejně jako menší A3. Dobré exempláře vyšší řady stojí cca 160 tisíc Kč výměnou za výdrž všech částí, kromě hůře dimenzované přední nápravy.

1. Volkswagen Golf

Etalon nižší střední třídy neboli celosvětově nejprodávanější automobil vůbec svoji slávu získal oprávněně. I po deseti letech si šestá generace statečně razí cestu nejméně poruchovými žebříčky ojetin. Zhruba za 110 tisíc Kč existuje minium konkurence, pokud člověk nekoupí průšvih jménem 1,2 TSI či 1,4 TSI s vadným řetězem.

Zdroj: TÜV

Mirek Mazal