Nejspolehlivější přehlížené ojetiny: Popelky bazarů, které koupíte za míň než 50 tisíc Kč před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Řídit se lidé jen zdravým rozumem, taková auta ani neexistují. Protože se ale často řídí emocemi, v bazarech přehlíží solidní nabídky za dobré peníze, které více než vzhledem či stylem vyniknou svou odolností.

Ceny aut neustále rostou - to není jen dojem, ale statisticky podložený fakt. A nejde jen o ta nová, v jejichž případě už ani Dacia Sandero zdaleka nestartuje pod 200 tisíci korunami a Škoda Fabia se nedostane pod 300, ale i o ojetiny. Průměrné částky, za které mění majitele, neustále rostou ruku v ruce s cenami nových aut, což silně kontrastuje s dobou před deseti patnácti lety, kdy se zdálo, že nové auto si bude brzy moci dovolit pomalu kdokoliv.

Ceny se zkrátka zvýšily, dostupné a kvalitní ojetiny ale pořád existují. Právě na takové se nejnověji zaměřili kolegové z časopisu Auto Bild, kteří vytáhli čtyři tipy na ojetá auta, kterých si v bazarech lidé příliš nevšímají, protože nejsou nejsou zrovna „trendy”. Díky tomu ale vyjdou levě, i když k tomu není objektivní důvod - jedná se o relativně spolehlivé vozy, které by vás po prvních pár stech kilometrech neměly přivést na mizinu.

Limitem byla psychologicky hraniční částka 2 tisíc Eur, tedy asi 50 tisíc korun, což vskutku není závratná suma. Nicméně na druhou stranu je v případě ojetiny již tak malá, že oprávněně vzbuzuje obavy. Povětšinou se totiž lidé zbavují levně aut jen ve chvíli, kdy jsou s nimi spojené nějaké vady. To by v však v případě těch dále zmíněných mělo hrozit méně než v případě jakýchkoli jiných.

Suzuki Splash

Japonský prcek přichází na řadu jako první, se Zemí vycházejícího slunce však má společné jen logo. Na vývoji Suzuki spolupracovalo s Opelem a Splash ve výsledku není ničím jiným než lehce přepracovanou Agilou. To ale lze ve výsledku brát jako výhodu, neboť přes pouhou 3,7metrovou délku můžete uvnitř počítat s dostatečným prostorem. Palivová nádrž vám pak vystačí na takřka 800 kilometrů, neboť tříválce i čtyřválce nejsou příliš žíznivé. Trápit vás pak nebude ani nedostačující výbava, ani typické neduhy ojetých aut, možná i proto, že Splash je z celé čtveřice nejmladší - na trh přišel v roce 2008.

Foto: Suzuki

Volkswagen Lupo

V době, kdy malé Suzuki dorazilo na trh, byl Volkswagen Lupo již tři léta minulostí. Z toho důvodu jej pořídíte doslova za pakatel, zvláště pokud sáhnete po základních motorech. S těmi ovšem není spojena zrovna působivá dynamika, a to i v případě podtunové hmotnosti vozu. Pokud se ovšem rozhodnete, že chcete zábavnou verzi, pak zvolte Lupo GTI s jedna-šestkou naladěnou na 125 koní. Do zvoleného finančního limitu se však v té chvíli nevejdete ani náhodou. Ve všech příkladech lze ale počítat s podprůměrným množstvím typických defektů, jako jsou špatné brzdy, nesvítící světla či netěsnící motory. Prostě solidní Volkswagen své doby, ale příliš malý na to, aby po něm lidé v bazarech prahnuli.



Foto: Volkswagen

Honda Civic

Sedmá generace Hondy Civic oproti předchůdci razantně změnila styl. Když tedy v roce 2000 dorazila na trh, řada lidí ji brala spíše za zástupce MPV než pravověrný hatchback a tato image mu zůstala dodnes. Žádané auto v bazarech to tedy není a krasavec také ne, jakmile ale nahlédnete dovnitř, zjistíte, že tohle auto umí víc, než naznačuje. Zejména vnitřním prostorem dokáže Civic ohromit i nyní, a to i když do něj přesednete z limuzíny. Pokud se navíc budete držet na uzdě i pod kapotou, nemusíte nakonec za Civic utratit více než zhruba 20 tisíc korun. Za to přitom dostanete vůz, který se bude „sypat“ jen výjimečně, a pokud již na nějakou závadu dojde, vyřešíte ji poměrně levně.



Foto: Honda

Mercedes-Benz C220 W202

Vůbec nejstarší zástupce na tomto seznamu se světu představil již v roce 1993. Ve srovnání s konkurenty od Audi a BMW působila třícípá hvězda draze, nedynamicky, těžkopádně a její motory byly žíznivější. I o takřka tři dekády později zůstává W202 ve stínu svých soupeřů, v jedné věci ale obstál lépe než oni - s touto třídou C je možné najet stovky tisíc kilometrů bez větších závad. Ona vyšší spotřeba sice zůstala, stejně tak je ovšem možné počítat také s příkladným komfortem. I proto Němci doporučují spíše variantu s automatem, společnost by jí ale měl dělat raději benzinový motor, neboť s dieselem je spojen typický chraplák.



Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec