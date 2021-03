Nejspolehlivější starší ojetiny podle TÜV: Auto, co vydrží, nemusí stát ani 100 tisíc před 3 hodinami | Petr Prokopec

Každá starší ojetina nemusí být automaticky levná, pochopitelně ale vždy vyjde levněji než jiné srovnatelné vozy. Podle Němců jsou nejspolehlivější starší vozy německé prémiovky, jistě i kvůli lepší údržbě.

Zájem o ojetá na rozdíl od těch nových roste, a tak se vám ještě více než dříve snažíme přinášet co nejširší informace o spolehlivosti těch kterých aut v rozličných věkových skupinách. Neboť u ojetiny to nezbytně bude hlavně spolehlivost, která rozhodne o tom, zda svou koupi budete vnímat jako dobrou, nebo špatnou.

Často se při těchto bazarových toulkách opíráme o statistiky TÜV Reportu 2021, obvykle jde ale o novější auta. A tak se dnes podíváme na nejstarší sledované automobily, tedy ty deseti- a jedenáctileté, protože i v této kategorii najdeme hvězdy, co se spolehlivosti týče.

Povětšinou jde o prémiové a nikoliv mainstreamové značky. Nejvíce září Porsche 911, v jehož případě i dekádu staré kousky mohou překonat řadu moderních vozů, neboť jejich majitelé jen zřídka trápí brzdy, prasklý výfuk či koroze. Německý sporťák nicméně není levný, i v případě nejlevnějších použitelných exemplářů generace 997 je třeba vytáhnout z kapsy zhruba 900 tisíc korun.

Dostupnější jsou opakovaně skloňované německé prémiové vozy, s cenou lze ale zajít i hodně nízko. Mezi doporučenými vozy se vyskytuje třeba i Ford Fusion. Na mysli nyní nemáme americkou verzi Mondea, nýbrž crossover, který byl nahrazen modelem B-Max. Pořídit jej lze již od nějakých 25 tisíc korun, tedy v podstatě za jeden průměrný měsíční příjem.

Než se dostaneme ke kompletním výsledkům, zmiňme, že proti podobným statistikám lidé rádi namítají, že je ovlivňuje i kvalita péče majitelů, nikoli jen kvalita aut samých, která u dražších vozů být lepší. To je jistě pravda, zajímá vás ale jako kupce ojetiny, co přesně stojí za tím, že to či ono auto bývá spolehlivější? Ne nutně, statistiku neošálíte a pokud je ten či onen vůz statisticky méně problematický z pohledu TÜV bude takový i v bazarech. Nicméně to také připomíná, že při koupi je vždy nutné sledovat pečlivost předchozího majitele.

Tolik pro úvod, nyní již vzhůru za výběrem toho nejspolehlivějšího ze starších aut, seřazen je podle abecedy. Kromě chvály neopomeneme zmínit i oblasti, kde technici německých zkušeben nachází nejčastěji problémy, neboť i u spolehlivých vozů je třeba dávat pozor na jejich neduhy.

Audi A6/A7 (rok výroby 2011-2018)

Nezáleží na tom, zda sáhnete po sedanu, kombíku či pětidvéřovém kupé Sportback, ve všech případech můžete počítat s působivou kvalitou i přes poměrně vysoké nájezdy kilometrů. Nicméně abyste si danou spolehlivostí byli jisti, musíte sáhnout do kapsy přinejmenším pro 320 000 Kč.

Audi Q5 (rok výroby 2008-2016)

SUV čtyř kruhů dokáže okouzlit interiérem, problémy pak nemá ani s brzdami, výfukem či světly, což jsou typické neduhy odhalené při inspekci TÜV. Nicméně zájemci o velmi staré vozy musí prověřit hlavně zavěšení, které v současné době již může kdykoliv prasknout.



Audi TT (rok výroby 2006-2014)

Již třetím zářezem automobilka z Ingolstadtu dokazuje, že jí na kvalitě záleží. Ani TT druhé generace netrápí žádný konkrétní problém, ovšem do koupě vozu musíte v takové chvíli investovat alespoň 160 tisíc Kč. Tedy u kupé, roadster je ještě dražší.



BMW X1 (rok výroby 2009-2015)

V případě nejmenšího bavorského SUV se vyplatí důkladná prohlídka brzd, stejně jako je třeba zkontrolovat řízení. Ve všech ostatních ohledech však lze BMW X1 hodnotit nadprůměrně, jakkoliv u nejstarších vozů již bude třeba výměna žárovek ve světlech.



Ford Fusion (rok výroby 2002-2012)

Slabinou Fordu jsou automatické převodovky, a nejinak je tomu v případě Fusionu. Pokud tedy vyhlédnutý exemplář bude osazen Durashiftem, vezměte nohy na ramena. Jinak lze počítat s robustností a bytelností, která může být vaše již za pakatel.



Honda Jazz (rok výroby 2008-2015)

Je možná poněkud paradoxní, že lehký a pouze 3,9 metru dlouhý Jazz má problémy především s brzdami, neznamená to ale, že byste jej měli nechat ležet ladem. Ve zbytku totiž nebudete mít důvod ke stížnostem, navíc můžete počítat i s nižší zátěží životního prostředí.



Mercedes-Benz E Coupe (rok výroby 2009-2017)

Německé kupé nejen působivě vypadá, ale je rovněž extrémně bytelné. Za tím do jisté míry stojí fakt, že většina lidí si jej pořizovala spíše pro zábavu a z garáže jej vytahovala jen na občasné vyjížďky. To ale rovněž znamená, že na koupi potřebujete alespoň 260 tisíc korun.



Mercedes-Benz GLK (rok výroby 2008-2015)

GLK po dlouhá léta vévodilo žebříčkům spolehlivosti, a to včetně TÜV Reportu. Není tedy divu, že figuruje i mezi nejspolehlivějšími nejstaršími ojetinami. Pozor si tak zájemci mají dát pouze na brzdové hadičky. Kvalita přitom není vykoupena vyššími cenami.



Porsche 911 (rok výroby 2004-2011)

Jsme u hvězdy celého žebříčku, ať se již jedná o spolehlivost či cenu. Před levnými kusy přitom TÜV Report varuje, většinou jsou totiž finanční pastí. Z toho důvodu byste auta pod 900 000 Kč neměli brát, odměnou vám následně bude nízký či klidně i nulový propad hodnoty.



VW Golf Plus (rok výroby 2008-2014)

Vyšší střešní linie a větší zavazadelník zlákaly zákazníky k „plusové variantě“ již dávno, nyní však VW Golf Plus boduje hlavně spolehlivostí. Znám není žádný výraznější problém, který by zasáhl více aut, což je pozitivní hlavně při pohledu na cenu startující okolo 40 tisíc korun.



