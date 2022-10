Nejtrvanlivější moderní auta nejčastěji najedou přes 320 tisíc km, ukazují, o co jsme se v Evropě připravili před 5 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Toyota

Že auto zvládlo najet 100 tisíc km bez ztráty květinky, bylo zajímavé možná před několika dekádami, dnes je to nájezd, během nějž lze po právu očekávat jen bezproblémový provoz. Ale co 320 tisíc km? To už je jiná.

Jedna z tradičních studií americké firmy iSeeCars vyjmenovává vozy, které dominují v oblasti výdrže. Její metodika je poměrně prostá - firma analyzuje data o prodejích milionů ojetých aut (tentokrát jich bylo 14,9 milionu) za minulých 12 měsíců s cílem zjistit, které modely a jakých značek nejčastěji dosahují nájezdu přes 200 tisíc mil, tedy 320 tisíc kilometrů. Pokud nějaké auto takové kilometry ujede a ještě je na prodej, je jasné, že je trvanlivé, však řada vozů se takového čísla na tachometru jednoduše nikdy nedožije a ještě před tím skončí ve šrotu.

Výsledkem je pořadí jednotlivých modelů vyrobených po roce 2000 podle procentuálního zastoupení takových ojetin v nabídce. Probíhat studie čistě v Evropě, dočkáme se na předních místech lokálních doyenů - starších Volv, Mercedesů nebo větších Volkswagenů. Jenže studie bere v potaz nejen vozy, které se prodávají také v Evropě, ale i mnohé jiné, které jsou k mání pouze či hlavně v USA. A ta ukazují, o co jsme se na starém kontinentu připravili.

Nejlepších 15 modelů v tomto ohledu zastupuje 3,6 procenta aut na trhu, což je přesně trojnásobek celkového průměru. V přehledu najdeme s jednou výjimkou mix SUV, pick-upů, sedanů a MPV, z nichž - jistě k překvapení mnohých - jen dvě šlo standardním způsobem koupit v Evropě resp. Evropské unie. Alespoň dříve to byla vítězná Toyota Land Cruiser, byť ta v mezičase z trhů EU zmizela, stále tu ale pořídíte Prius opět od Toyoty, který je v celkovém pořadí desátý. Jistě i řada evropských vozů vydrží hodně, s níže vyjmenovanými vozy se ale jednoduše nemohou statisticky rovnat, neboť ačkoli jsou mnohdy ve stejné podobě k mání i za oceánem (třeba Mercedes třídy E nebo Audi A6, ať zmíníme aspoň pár), mezi „smetánku držáků” nepromlouvají.

„Při správné údržbě a péči mají dnešní vozidla potenciál dosáhnout 200 tisíc mil,“ uvádí k výsledkům šéf iSeeCars Phong Ly a připomíná, že nejschůdnější cestou k úspěchu bývá jednoduchost. V minulosti jsme tento aspekt detailně probírali dříve - nejdražší součástí auta je motor a ten má tím větší tendenci předčasně kapitulovat, čím je komplikovanější. Objemnější a jednodušší motory, které je možné prodávat v USA, tak dláždí cestu k lepší trvanlivosti, o které si vozy dostupné v Evropě mohou nechat jen zdát.

První místo patří zmíněné Toyotě Land Cruiser. Velké SUV vítězí naprosto dominantně s výsledkem 18,2 %. Následující příčky okupují Toyota Sequoia, Chevrolet Suburban, GMC Yukon XL a Toyota 4runner. Šestá příčka vyšla na Ford Expedition, ovšem už jen s výsledkem 4,5 procenta. Prakticky celý žebříček je přehlídkou SUV a pick-upů japonské a americké provenience.

Podívejte se na kompletní výsledky níže, je to zajímavá statistika. Teoreticky by mohla usnadnit výběr dalšího automobilu, ale jak jsme již zmínili, oficiálně se do České republiky dovážela nebo dováží jen dvojice ze zmíněných aut. Individuálně sem bylo přivezeno kde co, takže není problém sehnat ani jiné typy, nebo vybírat přímo v USA a vysněný vůz si sem nechat dovézt.

I tak je tato statistika poučná - pakliže chcete auto co nejtrvanlivější, volba jednodušší techniky bude rozumná. Motor 0,9 se třemi válci a podobným počtem turb prostě není předurčen k tomu, aby vydržel sloužit věky, ať už se na jeho papírovou spotřebu dívá jakkoli hezky. Kdo toto tvrzení popírá, o autech z dlouhodobého hlediska zjevně neví nic.

15 statisticky nejtrvanlivějších aut pro rok 2022 dle iSeeCars

Zdroj dat: iSeeCars, Grafika: Autoforum.cz



Většina aut z tohoto přehledu je Evropě zapovězená, jakkoli narazit v prodeji lze na kterékoli z nich. Běžně dostupná v širokých počtech jsou tu ale jen dvě - Toyota Land Cruiser a Toyota Prius. Foto: Toyota

Zdroj: iSeeCars

Mirek Mazal

