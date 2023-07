Největší kombík Mercedesu jako ojetý už po pár letech ohromně ztrácí hodnotu, přitom je to držák par excellence před 6 hodinami | Petr Prokopec

Velké a drahé Mercedesy jsou známé až drastickým propadem hodnoty, u třídy E generace W213 by ale leckdo jistě doufal v lepší stav věcí, zvlášť pokud se jedná o skromnou verzi. I tady je ale pokles hodnoty velmi rychlý, pro kupce ojetin je to jedině dobře.

Mercedes-Benz má prakticky každý spojený s objemnými motory. Německá automobilka se nicméně před pár lety rozhodla, že za svou minulostí udělá velmi tlustou čáru. Vedení za nežádoucí označilo nejen dvanáctiválce či osmiválce, ale v mnoha případech dokonce také šestiválce. Minulostí se stalo i atmosférické plnění, s turbem je dnes třeba počítat u každé novinky. Tedy za předpokladu, že takové auto ještě používá spalovací pohon. Němci totiž v nemalé míře tlačí i na elektromobilitu.

Spíše než potlesk nicméně přichází ze všech stran reptání a mručení. Stejně jako zákazníci totiž ani dealeři nechápou, proč automobilky až tak vehementně protežuje auta, která málokdo chce, místo aby se věnovala dosavadním bestsellerům. Když k tomu všemu ještě přihodíme pevné ceny a snahu přesunout veškerý prodej na internet, pak Mercedes v podstatě dobrovolně natlačil část klientely do autobazarů místo showroomů s novými vozy. V nich pak mohou narazit i na kombík třídy E generace W213.

Toto provedení se nedávno dočkalo nástupce, přičemž po stránce designové jde vcelku o pastvu pro oči. O poznání horší je to nicméně na základě výše zmíněného pod kapotou. Zatím jsou totiž k mání pouze tři motorizace, všechny čtyřválcové. To v případě pětimetrového kolosu s třímetrovým rozvozem nezní zrovna působivě. A jakkoli je jisté, že tyto jednotky neudělají z Éčka brzdu provozu, u auta za minimálně 1,5 milionu korun člověk zkrátka čeká víc než totéž, co dostane u auta za třetinu dané částky.

Na downsizing nicméně nedošlo pouze vpředu, ale také v zavazadlovém prostoru - ten totiž standardně pobere 615 litrů, tedy o pětadvacet méně. Generace W213 tak možná jednou bude vnímána jako absolutní vrchol třídy E, po jejímž odchodu již věci šly z kopce. Pokud o ni přitom máte zájem a můžete si jí dovolit, rýsuje se před vámi obchod století. Původní majitelé totiž na svých bedrech mohou nést až dvě třetiny původní hodnoty, a to i přes malé stáří a nízký nájezd.

Příkladem za všechny budiž provedení E220d z roku 2019, které proklepli kolegové z Auto Bildu. Ti v prvé řadě poukazují na cenu, čtyři léta starý kombík je totiž nabízen za 24 980 Eur (cca 603 tisíc korun). Původně přitom stál 62 809 Eur (1 516 000 Kč), propad hodnoty je tedy opravdu ohromný. V tomto případě jej sice částečně kompenzuje vyšší nájezd 145 955 kilometrů, nicméně za podobné peníze lze pořídit i méně olítané exempláře.

Co se kvality týče, problémy hlavně s elektronikou jsou hlášeny pouze u aut z počátku výroby. Kolegové pak dodávají, že se správně opečovávaným exemplářem můžete bez problémů najet další stovky tisíc kilometrů. Je ale třeba počítat s tím, že třída E je zástupcem vyšší prémiové ligy. Z kůže tak vás doslova mohou stáhnout servisní náklady. Jen takový alternátor, startér či vodní pumpa mohou pokaždé vyjít na zhruba 30 tisíc korun, v čemž není zahrnuta práce.

V ještě větší míře s tím dle kolegů musíte počítat u výše postavených motorizací, hlavně pak u variant AMG. Ty sice disponují až 612 koňmi, ovšem za méně než 60 tisíc Eur (1,45 milionu korun) takové provedení nekoupíte. Se spotřebou se přitom pod 10 litrů v jejich případě nedostanete, zatímco E220d a jejích 194 koní si řeknou o 6 l/100 km i v reálném světě. A protože stovku s tím vozem zdoláte za 7,7 sekundy, opravdu není moc co řešit. Pokud byste ale chtěli šestiválec, čemuž rozumíme, i ten můžete mít jen s o málo vyšší spotřebou, vyšší kultivovaností i dynamikou za podobné peníze.

Končící třída E je možná vrcholem tohoto modelu v celé jeho historii, novinky značky očividně stále méně reflektují přání zákazníků. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.