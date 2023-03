Největší moderní propadák Audi dnes koupíte v bazarech za pakatel, i tak ohromuje svou konstrukcí včera | Petr Prokopec

Možná už si ani nevzpomenete, že takové auto někdy vzniklo, naprostá většina zákazníků se mu leda vyhýbala. Je to ale trochu nedoceněný vůz - design, vůbec základní koncepce a vysoká cena podrývaly výhody jeho revoluční konstrukce.

V roce 1982 podepsal Ferdinand Piëch dohodu o spolupráci se společností Aluminium Company of America. Cílem vzájemných snah byl vývoj limuzíny, jenž by byla citelně lehčí než modely konkurence. Audi by to umožnilo zástavbu pohonu všech kol, který hmotnost navyšoval o zhruba 100 kilogramů. Mise přitom byla dokončena v roce 1993, kdy se na autosalonu ve Frankfurtu představil koncept Audi Space Frame. Ten pak následně o rok později následovala produkční verze, kterou nebylo nic jiného než první generace A8.

Pro Němce se přitom hliník měl stát stěžejním stavebním materiálem, proto s jeho využitím experimentovali v mnohem větší míře. V roce 1997 se tak znovu ve Frankfurtu ukázal další koncept, tentokrát s označením Al2. Předznamenávat nicméně neměl další limuzínu, místo toho na něj navázalo 3 826 milimetrů dlouhé Audi A2. To disponovalo dokonce celohliníkovou konstrukcí, což hmotnost základních verzí srazilo pod jednu tunu. Jako první evropské pětidvířko se pak vůz chlubil i spotřebou nižší než 3 l/100 km.

Ve stejné době, kdy debutoval zmíněný koncept, zamířila do prodeje i první generace Mercedesu třídy A. Té se v letech 1997 a 2004 prodalo přes 1,1 milionu kusů, díky čemuž bylo zřejmé, že lidem nejsou prémiové kompakty cizí. Audi A2 ale jen strádalo, neboť od roku 1999 do roku 2005 bylo vyrobeno pouze 176 377 exemplářů. To možná absolutně není tak málo, očekávání automobilky se ale už vzhledem k výsledkům Mercedesu pohybovala v jiných řádech, a tak se A2 zapsala do historie hlavně jako mimořádný propadák. Zčásti za to mohl design, který neplatí za zrovna líbivý. Tím největším problémem však byla cena, u nás jste totiž za hliníkový hatchback museli vysázet 700 tisíc korun.

Vůbec nejmenší Audi moderní historie tedy velmi rychle zmizelo v propadlišti dějin bez jakéhokoli nástupce. V podobných vodách automobilka znovu zalovila až roce 2010 s modelem A1, který ale vsadil na konvenční design i techniku. A2 je ovšem i díky tomu dnes neskutečnou raritou. Na cenách to nicméně není znát, nejlevnější kousky jsou dostupné od zhruba 15 tisíc korun, tedy naprostý pakatel. V té chvíli je nicméně třeba počítat s opravdu vysokým nájezdem. I když ovšem ten srazíte pod 100 000 km, po stránce cenové se pořád budete pohybovat v desítkách tisíc Kč.

Než nicméně vyrazíte do bazaru či na internet zapátrat po nějakém z dostupných exemplářů, je třeba si zapamatovat pár výrazných slabin vozu. Tou nejzásadnější je elektronika, která se starala o polovinu veškerých problémů, které majitelé s tímto vozem měli. Před uzavřením kupní smlouvy proto zkontrolujte, že vše funguje zcela bez problémů. A jelikož krátká testovací jízda nemusí vše odhalit, nebude od věci usadit vůz na zvedák a napojit na diagnostiku.

Další problém se týká pouze dieselových verzí, s motory 1,2 TDI a 1,4 TDI je spojováno selhání turbodmychadla. Opravy přitom nejsou zrovna levné, možná proto rovnou zamiřte k benzinovým jednotkám 1,4 16V či 1,6 FSI. První nabízí 75 koní a sprint na stovku za 12,3 sekundy, druhá pak díky výkonu 110 koní zvládne akceleraci již za 9,8 sekundy. V případě spotřeby se přitom díky oné lehké hliníkové konstrukci budete pohybovat okolo reálných šesti litrů.

Naši kolegové z Auto Bildu proklepli slabší provedení, jenž bylo zaregistrováno před dvaceti lety. Jeho majitel s ním nicméně ujel pouze 31 270 km. Zároveň se o vůz velmi pečlivě staral, což vyústilo v působivý stav i přes daný věk. Ve finále se tak z A2 nestal každodenní společník, ale spíše jakési investiční zboží. Zaskočit by vás tedy neměla poměrně vysoká cena 13 990 Eur (cca 328 350 Kč), jíž neospravedlní ani sada letních a zimních pneumatik.

Jak jsme nicméně zmínili, hliníkový hatchback lze pořídit daleko levněji. Tedy za předpokladu, že zůstanete u slabších motorů. V případě volby jedna-šestky jste nicméně již nad 100 tisíci korunami, v kombinaci s nízkým nájezdem pak dokonce nad dvojnásobkem. Pokud ale hledáte nevšední druhé auto do rodiny, pak A2 rozhodně stojí za zvážení. I proto, že za rok byste jej mohli poslat dál za vyšší sumu, než jakou zaplatíte nyní.

A2 ve své době totálně propadlo kvůli svému designu i vysoké ceně dané celohliníkovou konstrukcí. Dnes nicméně jde o žhavého kandidáta na druhé auto do rodiny, které koupíte za pakatel. A po čase je možná prodáte dráž, než jste jej pořídili. Foto: Audi

