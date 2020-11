Nejvíce poruchová auta všech tříd pro rok 2021 dle TÜV: Pár modelů a celá značka před hodinou | Mirek Mazal

Tradiční sedmička odpadlíků německých statistik spolehlivosti má pro další rok novou podobu, k více či měně očekávaným modelům se ale i tentokrát přidává celá značka - Dacia.

Pakliže chcete sáhnout po ojetině, jedním z hlavních měřítek atraktivity bude jistě spolehlivost. V jejím případě nabízí pomocnou ruku s orientací [čerstvá data německých technických kontrol TÜV pro rok 2021, které evidují údaje z milionů aut kontrolovaných servisními techniky každý rok. Hodnoceno je 237 nejčastějších modelů rozdělených do pěti věkových kategorií a byť z podstaty nejde o neprůstřelné měřítko kvality, s tak rozsáhlým spektrem vstupních dat naznačuje mnohé.

Z výsledků TÜV je možné dávat dohromady rozdílné dílčí přehledy, a tak o nich jistě ještě párkrát uslyšíme. Dnes si posvítíme na už tradiční sedmičku nejhůře hodnocených aut, z nichž jedno je ale už skoro stejně tradičně množinou - jde o celou značku. Že se Němci radí všem do jednoho vyhnout, asi nemusíme dodávat, kdybyste si ale přesto u konkrétního auta chtěli dát pozor na typické neduhy, přidáváme také ty.

1. Dacia

Pro Dacii je to smutná bilance, neboť srovnání v tomto ohledu s ní nesnese jediná další značka - téměř všichni zástupci rumunské divize Renaultu se objevují v červené, tedy nejhorší oblasti aktuální statistiky poruch bez ohledu na stáří. A osm z posledních dvaceti míst absolutně patří levným Daciím. Už na první STK vykazují významné defekty Logan i Duster, Lodgy, Dokker i Sandero a přibývajícími léty se situace nelepší - v kategorii osmi- až devítiletých aut Dacie okupují celou trojici nejhorších vozů.

Technici neshledali žádný podstatný pokrok napříč modelovými řadami a jednotlivými generacemi. Problémem je dříve nebo později vše od elementární techniku až po korozi karoserie.

2. Citroën Berlingo

Berlingo je mnohými považováno za skvělé rodinné auto díky své prostornosti a praktickému interiéru. Může být, dobrý první dojem ale značně stírají nadstandardně vysoké náklady na údržbu a opravy. Za dva až tři roky od novoty se Francouz v lecčem podobá výše popsané tragédii z Rumunska. Citroën kopíruje Dacii zejména ztrátami oleje, poruchami elektroniky, opotřebovaným řízením či nefunkčními brzdami. Závažné nedostatky přibývají s rostoucím věkem.



3. Volkswagen Passat CC

Německá auta si v německých statistikách spolehlivosti obecně nevedou špatně, pár černých ovcí se ale najde. Tou vůbec největší je čtyřdveřové kupé s nepraktickým kufrem odvozené od klasického Passatu. Jde o hojně využívané přibližovadlo, které na sobě nechává znatelné následky používání. Problémy jsou hlavně s benzínovými motory TSI, naftové varianty jsou na tom citelně lépe. Nedostatky se objevují také na zavěšení a brzdové soustavě.



4. VW Sharan/Seat Alhambra

Dvě velkoprostorová MPV nemohou svým zpracováním konkurovat většině konkurence, třebaže se svými vysokými nájezdy to nemají jednoduché. Do pěti let se objevují potíže s odpružením zvýšené karoserie, někteří majitelé proklínali osvětlení a nejhorší je asi přítomnost koroze u obou modelů. Odhalená slabá místa vyniknou nejčastěji po deseti až jedenácti letech.



5. Fiat Punto

Fiat léta bojoval s antikorozní ochranou, která se u Punta povedla, množství jiných problémů ale zůstalo. Pětileté ojetiny obsadily poslední příčky souhrnného hodnocení, verdikt odpovídá nutnému dolévání oleje, seřizování světel a hlídání funkčnosti tlumičů. Majitelé nemohou přehlížet ani záznamy o častých vadách brzdového systému.



6. Renault Kangoo

Špatné zprávy má TÜV i v případě samotného Renaultu. Kromě kritiky Dacie si nezaslouží pochvalu ani Kangoo, které se vzhledově podobá Berlingu. Bohužel jen u stejné siluety nezůstalo, protože oba vozy se budou stejně často potkávat v servisu jako na silnici. Podprůměrnou výdrž u aut rozličných stáří vykázaly pružiny a tlumiče, a také je často kritizováno osvětlení.



7. Renault Twingo

Twingo bylo po léta populární a prodejně úspěšné auto, dnes si jeho první dvě generace ale říkají spíše o čelní příčky v žebříčku nespolehlivých modelů napříč věkem a třídami - jediného pořádného soupeře v tomto ohledu má Dacií. U první generace se potíže týkají prakticky všech oblastí. Němci nejvíce zmiňují stávkující elektroniku, špatné těsnění hlavy válců, korozi a únik provozních kapalin.

Druhá generace znamenala mírné zlepšení, ale stále u něj zůstal nepřehlédnutelný černý puntík kvůli vadným pružinám hromadně opravovaným v roce 2009. Další starosti přinesly nesprávně nainstalované ventily motoru. Nebezpečná koroze brzdového systému, ztráta oleje nebo poškození vysokotlakých čerpadel jsou jen dalším důvodem, proč odmítnout někdy i lákavé nabídky novějšího malého Renaultu.



