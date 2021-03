Nejvíce problémové dostupné ojetiny střední velikosti: Ty od nejhorších po nejlepší před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Volkswagen

Podobná auta si lidé obvykle kupují na delší cestování a spolehlivost je tady důležitým faktorem. Zpráva TÜV detailně probírá výsledky 17 sledovaných automobilů převážně střední, někdy ale i nižší střední a vyšší střední třídy, která už nestojí majlant.

Středně velké automobily byly dříve typické pro rodinné potřeby. Dnes je tato kategorie stále více doménou SUV a středně velké modely se přemístily na parkoviště firemních flotil. Odtud ale míří do prodeje jako zajímavé ojetiny s jasnou historií a nezřídka se stávají objektem zájmu kupců právě ojetých vozů.

U TÜV si proto posvítili na jejich spolehlivost a všechny sledované modely, které do této třídy podle něj patří. Je to německé řazení, ne naše, proto se tu schází dvě Škody a auta, která bychom poslali o třídu výše - i proto to berte spíše jako středně velká auta. Tuto směsici pak Němci seřadili od nejméně spolehlivého po ten nespolehlivější a výsledkem je žebříček o 17 pozicích, který by vám mohl pomoci zorientovat se v tom, kterým směrem se vydat a kterým nikoli.

Pro pořádek dodejme, že statistika vznikala na základě výsledků pravidelných technických kontrol nazvaných Technischer Überwachungs-Verein pro rok 2021, jež se rovnají naší STK. V hodnocení nechybí spolehlivost pro dané modely různého stáří a srovnání s celkovým průměrem věkové kategorie (v závorce). Mělo jít o dostupná auta, proto jde vždy o starší generace aktuálních modelů, které jako nové už nekoupíte. Některé tak lze pořídit už za desítky tisíc Kč a na všechny stačí méně než na základní Octavii.

Poruchovost starších aut střední třídy dle TÜV od nejhoršího vozu k nejlepšímu

17. Ford Mondeo Mk4 (2007 - 2014)

6-7 roků: 21,4 (průměr 14,7)

8-9 roků: 26,1 ( průměr 19,9)

10-11 roků: 28,9 (průměr 24,8)

Mondeo v posledních dvou generacích přišlo o téměř veškeré své zákazníky a i tento přehled ukazuje, proč. Jeho čtvrtá generace je nejnespolehlivějším vozem své třídy a pátá na tom není o mnoho lépe. Větší než obvyklý počet problémů má Mondeo ve všech důležitých oblastech a vysokým nájezdem to nebude, průměr u něj nevybočuje z normy.

Foto: Ford

16. Volkswagen Passat CC (2008 - 2016)

4-5 roků: 19,8 (průměr 10,4)

6-7 roků: 25,3 (průměr 14,7)

8-9 roků: 28,1 (průměr 19,9)

10-11 roků: 26,9 (průměr 24,8)

Čtyřdveřové kupé s nepraktickým kufrem odvozené od klasického Passatu je hojně využívané přibližovadlo, které na sobě nechává znatelné následky používání. Problémy jsou hlavně s benzínovými motory TSI, naftové varianty jsou na tom citelně lépe. Opravy karoserii komplikují dražší a méně dostupné díly z druhovýroby.



Foto: Volkswagen

15. Volkswagen Passat B7 (2005 - 2014)

6-7 roků: 22,5 (průměr 14,7)

8-9 roků: 24,6 (průměr 19,9)

10-11 roků: 28,1 (průměr 24,8)

Oblíbené zboží a pro mnohé symbol společenského postavení není z hlediska spolehlivosti žádná výhra. Počet poruchových vozidel převyšuje průměr i u Passatu. Drobnou útěchou je vysoký počet nadprůměrně výkonných aut u kontrol, alespoň v německých reáliích, konkrétně jde o 67 procent kontrolovaných vozů.



Foto: Volkswagen

14. BMW řady 5 F10 (2010 - 2017)

4-5 roků: 14,9 (průměr 10,4)

6-7 roků: 20,2 ( průměr 14,7)

8-9 roků: 22,6 ( průměr 19,9)

10-11 roků: 24,0 (průměr 24,8)

První auto, které bychom poslali spíše do vyšší střední, si v tomto žebříčku mnoho slávy neutrhlo - BMW řady 5 skončilo výrazně pod průměrnými známkami TÜV ve většině sledovaných stáří. Nelichotivý výsledek může být ovlivněn vysokými nájezdy jednotlivých vozidel, konkurenční modely jsou na tom ale podstatně lépe. Generace F10 vykazuje největší problémy s podvozkem, do statistiky 10-11 let starých vozů zasahuje i starší E60, která je na tom o něco lépe.



Foto: BMW

13. Škoda Octavia III (2012 - 2020)

2-3 roky: 6,4 (průměr 5,8)

4-5 roků: 8,8 (průměr 10,4)

6-7 roků: 11,9 (průměr 14,7)

8-9 roků: 21,4 (průměr 19,9)

Z českého pohledu jistě kontroverzní zařazení, ale držme se německých dat. Octavia III by se mohla dostat i výše, její nestabilní spolehlivost to ale nedovoluje - zejména vozy se začátku a konce výroby jsou citelně pod průměrem a na lepší výsledek to zkrátka nedalo. Největším problémem jsou praskající pružiny.



Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

12. Opel Insignia G09 (2008 - 2017)

4-5 roků: 9,7 (průměr 10,4)

6-7 roků: 15,0 (průměr 14,7)

8-9 roků: 19,5 (průměr 19,9)

10-11 roků: 21,5 (průměr 24,8)

Insignie tak trochu zraje s časem a i hlavně tomu skončila na relativně slušné pozici. Problémy jsou hlavně s tlumiči a pružinami, některé modely se potýkají s úniky oleje z mazací soustavy.



Foto: Opel

11. Škoda Superb II (2008 - 2015)

6-7 roků: 15,1 (průměr 14,7)

8-9 roků: 18,2 (průměr 19,9)

10-11 roků: 21,5 (průměr 24,8)

Rodinný stěhovák v našich končinách většinou patří lépe zaopatřenému majiteli. Superb v tomto žebříčku skončil na průměrné pozici s průměrnou spolehlivostí, podle TÜV se ale s rostoucím věkem opět zlepšuje. Typický problém jmenuje jediný - neodolné brzdy.



Foto: Škoda Auto

10. BMW řady 3 F30 (2012 - 2020)

2-3 roky: 6,6 (průměr 5,8)

4-5 roků: 9,7 (průměr 10,4)

6-7 roků: 14,1 (průměr 14,7)

8-9 roků: 19,0 (průměr 19,9)

Lepší výsledky mladé F30 kazí překvapivě časté problémy s předními světly, menší potíží ale jmenuje TÜV dost: zlobí parkovací brzda, brzdové hadice, pružiny s tlumiči a některé kousky neprojdou testem emisí.



Foto: BMW

9. Volvo V70 III (2008 - 2016)

4-5 roků: 7,8 (průměr 10,4)

6-7 roků: 14,9 (průměr 14,7)

8-9 roků: 19,9 (průměr 19,9)

10-11 roků: 21,5 (průměr 24,8)

Švédského zástupce střední třídy byste možná čekali výše, nadprůměrný výsledek ale V70 stačil jen na devátou pozici. V70 je prý proslulá vadným řízením, špatnými nápravami a brzdami. Nic, co se dá opravit kdekoliv, na rozdíl do prasklé žárovky, se kterou se u V70 též budete potýkat častěji.



Foto: Michal Borský, Autoforum.cz

8. Volvo S60/V60 II (2011 - 2018)

2-3 roky: 5,7 (průměr 5,8)

4-5 roků: 7,3 (průměr 10,4)

6-7 roků: 13,8 (průměr 14,7)

8-9 roků: 14,0 (průměr 19,9)

Navzdory nadprůměrné porci zvládnutých kilometrů doráží Volva S a V60 na technické kontroly většinou v dobré kondici. Drobné nedostatky se týkají podvozku, ale nic tragického. Jako nákup z druhé ruky se dá S60 nebo V60 vřele doporučit.



Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

7. Toyota Avensis Typ T270 (2009 - 2018)

2-3 roky: 4,5 (průměr 5,8)

4-5 roků: 7,5 (průměr 10,4)

6-7 roků: 11,4 (průměr 14,7)

8-9 roků: 18,7 (průměr 19,9)

10-11 roků: 19,8 (průměr 24,8)

Kdyby neexistovaly defekty osvětlení, mohla by Toyota s Avensisem jít příkladem všem ostatním. Bohužel elektronika auta má svoji hlavu a světla ji zlobí více než co jiného. Pokud na tuto potíž u Avensisu nenarazíte, je to skoro ideální kandidát ke koupi v autobazaru.



Foto: Toyota

6. Mazda 6 GH (2008-2012)

8-9 roků: 16,9 (průměr 19,9)

10-11 roků: 23,3 (průměr 24,8)

Starší automobily od Mazdy prosluly slabou ochranou laku proti povětrnostním vlivům. Novější série mají lepší antikorozní ochranu, ale problémy s brzdovým systémem zabránily ještě lepšímu výsledku v anketě nejvíce poruchových aut střední třídy.



Foto: Mazda

5. Mercedes třídy E W212 (2009 - 2016)

4-5 roků: 8,7 (průměr 10,4)

6-7 roků: 12,3 (průměr 14,7)

8-9 roků: 17,5 (průměr 19,9)

10-11 roků: 20,4 (průměr 24,8)

U Mercedesu je možné sledovat trend zvyšování kvality. Starší třída E nebyla špatným autem, ale novější generace W212 je mnohem lepší, jediným jmenovaným negativem jsou časté problémy s parkovací brzdou. Vzhledem k průměrným nájezdům klobouk dolů.



Foto: Mercedes-Benz

4. Mercedes třídy C W204 (2007 - 2014)

6-7 roků: 11,7 (průměr 14,7)

8-9 roků: 17,9 (průměr 19,9)

10-11 roků: 25,8 ( průměr 24,8)

I Mercedes třídy C statečně odolává většině závad. Pro příště by se mělo zlepšit zavěšení náprav, antikorozní ochrana brzdového potrubí a mechanismus parkovací brzdy. Větší problémy jsou ale pouze s nejstaršími sledovanými exempláři, ty novější prochází oproti průměru s velmi dobrými výsledky.



Foto: Mercedes-Benz

3. Audi A4 B8 (2008 - 2016)

4-5 roků: 7,3 (průměr 10,4)

6-7 roků: 11,3 ( průměr 14,7)

8-9 roků: 14,9 (průměr 19,9)

10-11 roků: 21,3 (průměr 24,8)

Poslední dva typy Audi A4 se mohou pochlubit velmi dobrým průměrem spolehlivosti, my se dnes podíváme na ten s označením B8. Míra bezchybných kusů dosahuje vysokých hodnot i i přes vyšší kilometrový nájezd jednotlivých automobilů. Musí dojít na špatnou shodu náhod, aby A4 svému majiteli kazila život.



Foto: Audi

2. Mercedes E Coupe C207 (2009 - 2017)

4-5 roků: 5,5 (průměr 10,4)

6-7 roků: 10,0 (průměr 14,7)

8-9 roků: 14,2 (průměr 19,9)

10-11 roků: 17,1 (průměr 24,8)

Všechny zkoumané části tohoto Mercedesu zvládají stárnutí s nadhledem. Zpráva TÜV upozorňuje na brzdy, ale nejde o nic dramatického. Tento stylový módní doplněk umí sloužit dlouho bez zaváhání, které by stálo za řeč.



Foto: Mercedes-Benz

1. Audi A6 4G (2011 - 2018)

2-3 roky: 4,3 (průměr 5,8)

4-5 roků: 6,4 (průměr 10,4)

6-7 roků: 10,4 (průměr 14,7)

8-9 roků: 12,7 (průměr 19,9)

Zlatý pohár za nejspolehlivější auto tohoto žebříčku putuje jednoznačně do Ingolstadtu. Audi A6 generace 4G jsou stabilním kvalitním zbožím, které zůstává na vrcholných pozicích z hlediska spolehlivosti i přes vysoké průměrné nájezdy. Uvážíme-li, že jde o přímého konkurenta BMW řady 5, jsou výsledky těchto dvou soupeřů až neuvěřitelně odlišné.



Foto: Audi

Zdroj: TÜV

Mirek Mazal