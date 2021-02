Nejvíce a nejméně poruchová auta nižší střední ukazují, jakou pastí je nejlevnější ojetina před 3 hodinami | Petr Prokopec

Říká se, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat levné věci. Ne vždy je toto úsloví pravdivé, v případě aut nižší střední třídy ale zdá se platí. Nejlevnější auto na trhu je na tom s poruchovostí více jak čtyřikrát hůř než pořád normální a dostupný konkurent.

Německý TÜV Report je do jisté míry bezednou studnicí informací o spolehlivosti aut všeho druhu. Na základě výsledků technických kontrol si totiž můžete již dopředu udělat obrázek, jak moc poruchový bude vámi vyhlédnutý vůz za dva roky, pět či dokonce jedenáct let. To je stěžejní informace zvláště pro zájemce o ojeté vozy, kteří nemohou počítat se zárukou výrobce.

Proto se k němu opakovaně vracíme a čerpáme z něj informace o spolehlivosti a typických závadách aut, která byste mohli mít v hledáčku. Naposledy jsme se podívali na [[ spolehlivost dostupných SUV]], dnes se mrkneme na jinou oblíbenou kategorii - vozy nižší střední třídy do tří let stáří. Prodejně v ní v Evropě vládne Volkswagen Golf, co do spolehlivosti jej ale najdeme v průměru, a tak se v dnešním přehledu neobjeví - v tom si posvítíme na nejlepší a nejhorší pětky.

Než se dostaneme k konkrétním výsledkům, zmíníme, že samotný Golf si TÜV Reportu vedl jen o chlup lépe, než je průměrná míra poruchovosti (5,5) u dvou- až tříletých vozů. Technici totiž zjistili, že brzdové komponenty odchází rychleji, než by měly, a stejně tak trápí majitelé únik oleje z motoru i převodovky. Řeč je přitom o sedmé generaci, která je mnohými vnímána jako kvalitnější, než ta osmá.

Dodat pak ještě můžeme, co vlastně znamená ona míra poruchovosti. Průměr 5,5 totiž odkazuje na 5,5 procenta kusů toho či onoho modelu, které neprošly technickou na první pokus kvůli příliš závažným technickým nedostatkům. Tolik ale pro úvod, nyní již přikročíme k nejlepší a nejhorší pětce kompaktních vozů.

5 nejméně poruchových aut nižší střední třídy dle TÜV Report 2021

5. Volvo V40 - míra poruchovosti 4,3

Švédský hatchback na první pohled nemá vážnou slabinu. A pokud budete hledat spíše mezi staršími exempláři, skutečně nemusíte na žádnou narazit. Ironií osudu nicméně je, že mladší vozy trpí na únik oleje, a to dokonce třikrát častěji než dříve vyrobené kousky.

4. Audi A3 - míra poruchovosti 4,0

Zástupce čtyř kruhů si vede lépe než spřízněný Golf užívající tutéž platformu MQB. Problémy jsou v případě Audi pouze u brzdových kotoučů, které jsou méně odolné než u předchůdce. Některá auta pak trpí i zvýšeným hlukem příplatkového magnetického adaptivního podvozku.



3. VW Beetle - míra poruchovosti 3,9

Na novodobého Brouka možná už řada lidí zapomněla, ostatně tak velkou díru do světa jako originál neudělal. Nekvalitu za tím ovšem hledat nelze, v tomto ohledu má Beetle víceméně jedinou slabinu, stejně jako jeho příbuzné jej trápí častější úniky oleje.



2. Mercedes-Benz třídy A - míra poruchovosti 2,6

Dlouholetý vítěz se tentokrát musí spokojit s druhým místem, na které jej poslaly znovu problematické brzdy. Stále se však nejedná o nic drastického, což ovšem znamená, že i jako ojetina patří třída A mezi nejdražší zástupce tohoto segmentu.



1. Hyundai i30 - míra poruchovosti 2,5

Za překvapení lze označit vítězství dostupného korejského kompaktu, obě předchozí generace totiž trůnily spíše mezi problematickými vozy. Je nicméně třeba zmínit, že stresovat se nebudete jen u aut vyrobených po roce 2017, jejichž cena je přeci jen vyšší.



5 nejvíce poruchových aut nižší střední třídy dle TÜV Report 2021

5. Peugeot 308 - míra poruchovosti 6,1

Francouzská auta mají pověst nekvalitních vozů, hlavně kvůli elektronice. V tomto ohledu je Peugeot 308 čistý jako lilie, jen jeho světla odchází poměrně často a rychle. Větším problémem je ale únik oleje a nekvalitní brzdové komponenty.



4. Honda Civic - míra poruchovosti 6,2

Ani Civic neodpovídá pověsti japonských vozů, jenž mají kvalitou převyšovat zbytek světa. Stejně jako u Peugeotu je problém se světlomety a brzdovými komponenty, ke kterým se navíc přidává nižší životnost podvozkových dílů.



3. Seat Leon - míra poruchovosti 6,4

Je zajímavé, že ze čtveřice stejných aut Audi exceluje, VW a Škoda dosahují průměru a Seat klesá na dno. Nicméně v jeho případě se majitelé musí již pomalu automaticky připravit na únik oleje, stejně tak jsou však problematické i pružiny a tlumiče.



2. Ford Focus --míra poruchovosti 6,7

Někdejší modla nadšených řidičů na tom již není špatně pouze v rámci dynamiky a zábavy za volantem. Již poměrně brzy začíná z motoru i převodovky kapat olej, k čemuž se přidávají nekvalitní světlomety. Nadstandardně problematická je ale většina klíčové techniky, i proto tak špatný celkový výsledek.



1. Dacia Logan - míra poruchovosti 10,4

Díky nízké ceně bychom se rumunský sedan ocitne v hledáčku spousty lidí, ale neměl by, nevyplatí se. Logan je jedním z nejporuchovějších aut vůbec, nejen v rámci své třídy, a potýká se prakticky se všemi výše zmíněnými problémy - zlobí se světlomety, brzdy, podvozek, z auta uniká olej z motoru i převodovky. Jako nové auto se zárukou, budiž, pokud vám nevadí častější návštěvy servisu. Jako ojetina po záruce je Logan špatnou volbou - je více jak čtyřikrát poruchovější než vítězná i30, přitom čtyřikrát méně zdaleka nestojí.



