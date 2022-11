Nejvíce a nejméně poruchová moderní auta podle CR: Největší propadáky mají skoro nulové skóre

Petr Prokopec

Spolehlivost je nakonec vždy tím hlavním, co rozhoduje o naší spokojenosti či nespokojenosti s určitým vozem - nespolehlivost komplikuje život a leze do peněz. Jaké auto dnes vydrží? Podle CR jsou to nepřekvapivě hlavně Toyoty.