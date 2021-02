Nejvíce a nejméně spolehlivá auta dle JDP: Tesla je až čtvrtá nejhorší, ale jen provizorně před 2 hodinami | Petr Prokopec

Vzhledem ke všem patáliím hlášeným majiteli Tesel a jejímu dominantnímu postavení coby výrobce nejméně kvalitních aut dneška, se dal od Tesly čekat další propadák. Existují ale ještě tři výrobci méně spolehlivých aut.

Víc hlav víc ví, říká se. Platí to pochopitelně i při výběru nového auta, a to zvláště nyní, když lidé mají hlouběji do kapsy. Stále větší roli tak během rozhodování získávají mnohé studie zaměřené na spokojenost majitelů se svými vozy, stejně jako na jejich spolehlivost. Kde jsou totiž palce zdvihány hromadně vzhůru, tam lze očekávat méně problémů. A kde ne, tam je zkrátka větší pravděpodobnost, že šlápnete vedle.

Nyní tu máme velmi tradiční studii zaměřenou na spolehlivost nových vozů od společnosti J.D. Power (JDP). Ta v průběhu července až listopadu loňského roku získala odpovědi od 33 251 motoristů ze Spojených států, kteří si v roce 2017 pořídili zcela nový vůz. Hodnotit jej měli s odstupem tří let ve 177 různých kritériích v rámci osmi zásadních kategorií (audio/komunikace/zábava/navigace, motor/převodovka, exteriér, interiér, doplňky/ovládání/displeje, jízdní zážitky, vyhřívání/ventilace/klimatizace, sedadla).

Výsledkem studie je pak index odkazující na počet problémů na sto vozů (PP100), u kterého nižší skóre odkazuje na vyšší spolehlivost. Lze sice podotknout, že to způsobuje jisté zkreslení, neboť ve stejném pytli skončí vše od potíží s informačně-zábavním systémem, až po slabé brzdy, to je ovšem podobným studiím vlastní. Stále však platí, že ve výsledku budete mít s tím či oním autem více a nebo méně patálií.

JDP přitom poukazuje na skutečnost, že meziročně došlo ke zlepšení ze skóre 134 PP100, jež bylo výsledkem loňské studie a tedy se týkalo aut o rok starších, na letošních 121 PP100, která jsou spojena s novějšími vozy. Čelo žebříčku s pouhými 81 problémy na sto vozů opanoval Lexus, kterému se to povedlo již podeváté v posledních 10 letech. Jakkoliv jsou na tom ale japonské značky velmi dobře (118 PP100), Korejci je výrazně překonávají (99 PP100).

Tento výsledek ve finále není až tak překvapivý, neboť Kia (97 PP100) je nejlépe hodnocenou mainstreamovou a celkově třetí značkou po již zmíněném Lexusu a druhém Porsche. Zároveň se pohybuje vysoko nad průměrem celé branže (121 PP100), což ostatně platí také o Hyundai (101 PP100) i Genesis (102 PP100). Oproti tomu v případě Japonců třeba takové Subaru, Nissan, Infiniti nebo Honda (125, 128, 137 a 145 PP100) zamířily výrazně „pod čáru“.

Země vycházejícího slunce je na tom ovšem stále o poznání lépe než Amerika (126 PP100) a Evropa (131 PP100). Ve druhém případě za tím stojí hlavně trojice značek Jaguar, Alfa Romeo a Land Rover, jež ostatně tvoří dno prakticky každé takové studie. Nejvíce sledovanou je ale letos ve studiích JDP Tesla, kterou vlastní konečně dost respondentů na to, aby mohla být zařazena. A v červnu se ukázala být výrobcem daleko nejnekvalitnější aut na trhu.

Její zařazení bylo ovšem provizorní a zůstává dál - značka totiž v 15 z 51 amerických státech nedovoluje JDP, aby oslovila její zákazníky, takže hodnocení je vytvořeno na základě odpovědí respondentů ze zbylých 36. Na základě jejich hodnocení je Tesla se skóre výsledkem 176 PP100 čtvrtou nejhorší, což je vzhledem bezprecedentní nekvalitě výroby pozitivní výsledek - Jaguar, Alfa Romeo a Land Roveru jsou na tom ještě hůře.

Svá auta ovšem musí vylepšit i koncern VW Group, u kterého do podprůměru zamířil jak Volkswagen, tak i Audi. Oproti tomu Porsche 911 bylo vyhodnoceno nejlepším vozem v rámci letošní studie. Zabodoval však i Macan jakožto nejlepší prémiové SUV, stejně jako VW Beetle, který opanoval kategorii kompaktů. Na koncern tak připadají hned tři ocenění, Korejci však mají čtyři a General Motor či Toyota s pomocí svých značek dokonce po pěti. Další výsledky prozradí přehledy níže.

Spolehlivost nových aut se na základě studie J.D. Power začíná zlepšovat, spokojenost majitelů vůči předchozím rokům stoupla opravdu razantně. Grafika: J.D. Power



Kia se stala mainstreamovým lídrem, zároveň si meziročně nejvíce polepšila a navíc má lídry hned ve třech segmentech. Sportage a Sorento navíc spadají do kategorie SUV, s nimiž je obecně spojeno více problémů než s osobními vozy. O to působivější vítězství korejské značky je. Foto: Kia



Spolehlivost Tesel je naopak jedna z nejhorších, vzhledem k historii značky a záplavě neobvyklých problémů hlášených majiteli je ale čtvrté místo od konce příjemným překvapením. Foto: Tesla

