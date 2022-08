Nejvíce poruchová auta dneška podle německých STK: I lákavým vozům bývá lepší se vyhnout

Petr Prokopec

Při současné situaci na trhu může člověk snadno podlehnout pokušení a poohlížet se po výhodných nabídkách, o kterých by za jiných okolností neuvažoval. Nemusí to být nutně špatně, je-li ale jejich středobodem některé z těchto aut, dobrý nápad to není.