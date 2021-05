Nejvíce poruchová ojetá malá auta: Už pár let stará překvapují množstvím problémů před 6 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Fiat

Někteří říkají, že v případě malých aut je úplně jedno, po čem sáhnete, neboť při jejich malém nájezdu o spolehlivost zase tak nejde. Jak už asi tušíte, realita je úplně jiná, i tato kategorie má své propadáky.

Začínající i starší řidiči, páry s nanejvýš malými dětmi či třeba na řízení ne úplně šikovné ženy ocení do města malé auto, které nutně nemusíte koupit jako nové. Malé modely dnes vlastně nejsou úplně malé, dorovnají někdejší kompakty, a tak jsou i jako ojetiny žádané kvůli své velikosti, malým pořizovacím cenám a teoreticky nízkým servisním nákladům kvůli malé spotřebě i omezeným servisním požadavkům.

Jak je to skutečně s ekonomickou náročností některých modelů přibližuje TÜV Report 2021. Každoročně aktualizovaný zdroj informací vycházející z přehledu poruch objevených během pravidelných technických kontrol dokáže směrodatně ukázat chronické problémy každého vozu. Mohou vznikat přehledy napříč kategoriemi nebo výběr hitů či propadáků jednoho segmentu. Dnes se podíváme na zoubek mladým malým automobilům do pěti let stáří, které lze koupit relativně velmi levně a u nichž by leckdo mohl předpokládat, že při výběru není nad čím přemýšlet. Ale je.

Některé vozy tohoto stáří nedosahují četnost poruch ani 3 vozů na 100 kontrolovaných, dnešní pětka nejhorších se ale shora ani nepřibližuje četnosti 10 na 100 vozů. Že se jim Němci radí vyhnout, asi nemá smysl zdůrazňovat - na to, že jde o pár let stará auta, vás mohou svými servisními nároky pořádně vytrestat. Dost bylo slov, následuje celá pětka od

1. Dacia Logan/Sandero

Četnost závad: 17,5

Koho překvapí, že jasně nejhoršími malými auty z hlediska spolehlivosti je dvojice subkompaktních Dacií? Laciní Rumunu se projeví brzkými vadami i na klíčových součástech, jako je motor či podvozek. Dvouleté a tříleté verze na technických kontrolách ale vykazují podprůměrné výsledky ve všech zkoumaných oblastech, tady skutečně není čeho pozitivního se chytit.

Foto: Dacia

2. Fiat Punto

Četnost závad: 15,2

Druhý největší propadák mezi malými vozy je podle TÜV Fiat Punto. Mizerný výsledek dnes už nevyráběného modelu má na svědomí hlavně špatný brzdový systém a osvětlení vozidla. Zkušební komisaři ale pravidelně nejsou spokojeni ani s výfukovým vedením a pružinami pérování. To je spousta problémů na vůz, který by v této věkového kategorii mnozí pořád označili za zánovní.



Foto: Fiat

3. Citroën C3

Četnost závad: 13,0

Z Itálie se můžeme přesunout do Francie, která je též zdrojem řady problematických vozů. Peugeot a Renault tentokrát sekeře unikly, Citroën C3 druhé generace ale nikoli. Zakulacený Francouz má ještě stále co dohánět a podle TÜV opět hlavně špatně svítí. Němci zmiňují také špatné nápravy nebo opakované problémy s emisemi, které mohou ukazovat na dost závažné potíže s pohonnou jednotkou.



Foto: Citroën

4. Kia Rio (typ UB)

Četnost závad: 12,5

Nejmodernější Kie platí už za docela odolná auta, poslední Rio mezi ně ale ještě nepatří. S délkou přes čtyři metry patří k největším zástupcům své třídy. Bohužel Korejci nabízejí spoustu prostoru, ale také mnoho problémů - Rio se potýká s nespolehlivými světlomety, odpružením náprav a uniká olej.



Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

5. Nissan Micra (typ K13)

Četnost závad: 10,6

Micra typového označení K13 je oblíbená varianta dámského automobilu. Muži by zaváhali a kdyby to nebylo kvůli vzhledu, měli by kvůli použité technice, která je důvodem obejít takovou ojetinu obloukem. TÜV kritizuje znovu osvětlení a nadměrnou ztrátu oleje. Nissan se nepochlapil ani s brzdami.



Foto: Nissan

Zdroj: TÜV

Mirek Mazal