Nejvíce „stočené” ojetiny českých bazarů ukazují, kam až jsou podvodníci schopni zajít před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto/Cebia, koláž Autoforum.cz

Že se s udávaným počtem ujetých km u ojetých aut podvádí, tuší snad každý. Možná ani ti největší pesimisté by ale neřekli, čeho jsou také podvodníci schopni.

Nepovolená manipulace s údajem o ujeté vzdálenosti automobilu je v České republice dlouhodobě tolerovanou praxí, bohužel. Všichni o tomto problému vědí, jen málokdy ale slyšíme o tom, že by proti podvodníkům někdo zasáhl. Není na to přitom potřeba žádných zvláštních schopností, ani mimořádně tvrdých trestů - člověk, který pár aut poznal, si podezřelé vozy snadno vytipuje v internetové inzerci a analýzou jeho historie stejně snadno přijde na to, kdy byla změna provedena. Najít pak cestu k tomu, kdo a proč to udělal, též nebývá složité.

Policie se ale ničím takovým programově nezabývá, a tak se podvádí vesele dál. Podle firmy Cebia, která se ojetinami nabízenými na českém trhu dlouhodobě zabývá, se nějaká forma manipulace s historií vozu týká neskutečných 40 procent ojetin prodaných na našem území. A i když nepoctivých pozvolna ubývá, i tak poslední podrobné zjišťování ukázalo hodnotu stáčení průměrně okolo 100 tisíc kilometrů.

Stočení tachometru o 100 tisíc kilometrů je opravdu hodně, přesto se mezi šejdíři najdou „mistři” oboru, kteří neváhají zajít do mnohem větších extrémů. I takové případy se pokouší odhalovat Cebia odhalovat a nejhorší nálezy publikuje. Výběr z nich vám dnes chceme předestřít pro představu, co je také možné i jaká auta a jak moc také nepoctivý prodejci „stáčí”. Na konkrétních případech je nejlépe vidět, že se zřejmě řídí sloganem „nemožné neexistuje” a při výběru ojetiny nejen v českém autobazaru bude dobré mít se co nejvíce na pozoru a nevěřit ničemu krom nezpochybnitelných faktů.

Auta s prokazatelně nejvíce „stočenými” tachometry v nabídce českých autobazarů posledních let

1. Mercedes-Benz Sprinter

Rok výroby: 2005

Stočeno o: 607 616 kilometrů

Užitkové modely trpí mnohonásobně více proti osobním automobilům. Dodávky obecně najíždí více kilometrů, a tak podvodníky více láká vyšší stav kilometru k úpravě podle vlastního uvážení. Podobný žebříček by bylo možné složit jen z nich, proto jsme na ukázku vybrali ten nejhorší případ - Mercedes Sprinter z roku 2005. Těsně před koncem roku 2014 tachometr ukazoval 756 500 km, snad o měsíc později se rozsvítila cifra 148 884 km. „Jako nový”, „Málo najeto”, svítilo na něm nejspíše v bazaru... Vedle Sprinteru by tu mohly být Renaulty Master, Fordy Transit nebo Citroëny Jumper - všechny tyto modely se stáčí i extrémním způsobem.

Grafika: Cebia



Ilustrační foto: Mercedes-Benz

2. Škoda Fabia

Rok výroby: 2006

Stočeno o: 555 139 kilometrů

Jeden z českých prodejních bestsellerů se vzhledem k zájmu mezi zákazníky nemá šanci vyvarovat se úpravám počtu najetých kilometrů. Jeden ze smutných rekordů se týká benzínové verze s tříválcem o objemu 1,2 litru. Hatchback vyrobený v Česku jedním tahem přišel o více než půl milionu skutečných kilometrů - všechna čest, že takové kilometry najel. A ještě větší, pokud jezdí dodnes.



Grafika: Cebia



Ilustrační foto: Škoda Auto

3. BMW řady 5

Rok výroby: 2006

Stočeno o: 484 018 kilometrů

Manažerské BMW nemá problém zvládat delší trasy, vyšší nájezd není žádným překvapením. Lidé ale touží koukat na nízkou číslici, proto někdo dokázal z 685 261 vykouzlit 201 243. Co se dělo zhruba 24 měsíců mezi dvěma kontrolami s ukazovanými údaji ví jen dotyčný podvodník buď z ciziny nebo někdo, kdo jej do Česka dovezl, auto tu nebylo prodáno jako nové.



Grafika: Cebia



Ilustrační foto: BMW

4. Škoda Octavia

Rok výroby: 2005

Stočeno o: 453 000 kilometrů

Další vyhledávaný ojetý vůz trpí na „stáčení” stejně jako jeho menší sourozenec. Octavii z roku 2005 poháněl motor 1,9 TDI 77 kW (105 koní). Záznam kilometráže vrcholí na 565 tisících ujetých kilometrů, odtamtud však padá na rovných 112 tisíc. Drzost, to se jinak nedá označit.



Grafika: Cebia



Ilustrační foto: Škoda Auto

5. Audi A6

Rok výroby: 2004

Stočeno o: 398 323 kilometrů

Přibližně čtyřikrát více než český průměr zmizelo u Audi A6. Nájezd verze z roku 2004 od nova registrované v ČR plynule rostl na 621 903 km, poté někdo umazal 398 323 km a šestiválec hned v očích cizích lidí vypadal jako v nejlepších letech.



Grafika: Cebia



Ilustrační foto: Audi

6. Volkswagen Golf

Rok výroby: 2003

Stočeno o: 387 226 kilometrů

Nejprodávanější Volkswagen je zárukou dobrého obchodu pro autobazar. Hezké verze se za plotem moc neohřejí. Zcela neadekvátní podporu prodeje odhalila analýza vývoje stavu ujetých kilometrů u naftového provedení hatchback z roku 2003, kde neznámý pachatel vylepšil nájezd o 387 226 kilometrů. Z ojetiny s půl milionem na krku se stala lákavá nabídka pro důvěřivé kupce.



Grafika: Cebia



Ilustrační foto: Volkswagen

7. Volkswagen Touran

Rok výroby: 2003

Stočeno o: 339 465 kilometrů

Za zmínku stojí i stejně starý kolega Golfu tentokrát s větším prostorem pro cestující a jejich zavazadla. Opět jde o naftový kus, který od roku výroby 2003 po českých silnicích najel 417 465 kilometrů. Jenže pak se graf propadl na 78 tisíc. Takovému nájezdu snad nemůže nikdo ani uvěřit.



Grafika: Cebia



Ilustrační foto: Volkswagen

8. BMW řady 3

Rok výroby: 2004

Stočeno o: 293 475 kilometrů

České úřady zaznamenávají první registraci tohoto ojetého BMW řady 3 v roce 2014 čili dekádu po prvním záznamu v zahraničí. Zhruba rok před importem do české kotliny se na počítadle objevilo 163 525 kilometrů. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby na počátku roku 2012 informace neodhalily číslo 457 tisíc.



Grafika: Cebia



Ilustrační foto: BMW

9. Seat Toledo

Rok výroby: 2008

Stočeno o: 289 589 kilometrů

Kompakt nižší střední třídy není imunní proti machinacím s palubním počítačem. Graf se od roku 2008 vyvíjel relativně rovnoměrně, ale zub před koncem roku 2018 zřetelně označuje dobu, kdy se ze slušné porce 403 189 najetých kilometrů podařilo udělat jen 113 600 km.



Grafika: Cebia



Ilustrační foto: Seat

10. Hyundai i30

Rok výroby: 2009

Stočeno o: 239 644 kilometrů

Hyundai uzavírá desítku děsivých ukázek z praxe. Naftovou verzi 1,6 CRDi si první majitel koupil u českého dealera. Skoro sedm let trvalo ujet 366 888 kilometrů, pak ale 239 644 kilometrů zmizelo. Stále se držíme v číslech, které řada smrtelníků neujede s jedním vozem za celý život, tady byla umáznuta jedním odporným tahem.



Grafika: Cebia



Ilustrační foto: Hyundai

Zdroj: Cebia

Mirek Mazal