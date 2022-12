Padlou hvězdu německých kompaktů lidé přehlíží i v bazarech, i když vydrží, o to levněji ji koupíte včera | Petr Miler

/ Foto: Opel

Dobrou pověst ztratíte jen jednou, říká se. V tomto případě to platí dokonale, neboť lidé mají tento vůz zafixovaný jako nespolehlivý, a tak jim jaksi uniklo, že o nových generacích už to neplatí. O to zajímavější koupí Opel Astra K může být pro ty, kteří vědí.

I když situace na trhu s ojetinami povoluje, děje se tak jen velmi pomalu. Majitelé i prodejci ojetých vozů, kteří draze nakoupili, se jen těžko smiřují s tím, že ideální moment na prodej na nějaký čas prošvihli, a tak drží ceny výše, než by odpovídalo poklesu zájmu. Ono je to přejde, chce se dodat, proces je to ale pozvolný. A pokud pro vás nové auto potřebujete co nejdříve, půl roku čekat nemůžete.

Je tak třeba hledat nabídky, kterým se mánie uplynulých let vyhnula, neboť se nikdy nestane, že lidé pasou úplně po všem, co se zrovna nabízí. A nemusíte se nutně smířit ani s koupí neatraktivního či špatného auta, stačí si vybrat vůz, který většina trhu z často zcela iracionálních důvodů přehlížejí. A na jeden takový kvůli rozporu cen a faktické kvality upozorňují lidé z německého TÜV.

Jde o donedávna poslední Opel Astra generace K, který se vyráběl teprve od roku 2015. Rüsselsheimský kompakt býval jednou z hvězd prodejních statistik, s touto iterací jinak slavného modelu ale německý blesk velkou díru do světa neudělal. Celková pozice Opelu na trhu s novými vozy se zhoršuje a auta této značky dlouhodobě neplatí za příliš odolná či spolehlivá. Kvůli tomu všemu jsou i v bazarech přehlížená, což vede k jedinému - neobvykle nízkým cenám.

Vůbec se přitom nemusíte omezovat ve volbě verze, i žádoucí hatchback nebo kombík s dieselem 1,6 CDTI a nájezdem méně než 125 tisíc kilometrů ve stáří od 4 do 6 let dnes můžete mít za zlomek původní hodnoty. Velmi dobře vybavený vůz s výkonově použitelným a přitom úsporným naftovým motorem se tak dnes dá v nespočtu provedení koupit nehavarovaný za měně než 200 tisíc Kč, v extrému nakoupíte ještě o pár desítek tisíc levněji. První vyrobené Astry K s vyššími nájezdy pak koupíte už za 120 tisíc Kč a byť v tu chvíli jde o vozy s více jak 200 tisíci najetými km, pořád vypadají svěže, pořád mohou být vybavené a obvykle mají i onen diesel. Neboť takové kilometry lidé s benziny obvykle nejezdí.

Pikantní je, že ač se ceny propadají pod tíhou nezájmu danou mimo jiné zvěstmi o špatné spolehlivosti, realita je úplně jiná, než se traduje. Podle aktuálních statistik TÜV jsou moderní Opely obecně velmi spolehlivé a i Astra K se v relevantních věkových kategoriích drží v nadprůměru. Ve své nejtypičtější kategorii od 4 do 5 let stáří je dnes dokonce na 50. příčce s vysokým průměrným nájezdem 74 tisíc km. To je excelentní výsledek - existuje jen 7 aut, která by jezdila tolik či více a byla statisticky spolehlivější. A všechna se pohybují v úplně jiných cenových sférách.

Technici TÜV proto neevidují skoro žádné vyloženě typické vady krom úniků oleje z motoru a převodovky, které je třeba při koupi důkladně překontrolovat. Jinak je dobré se jen zaměřit na stav podvozku, který trpí obvykle s vysokými nájezdy zvláště u dieselů. Další obvyklé problémy známé nejsou.

I schopnost vozu vizuálně odolat stáří je podle Němců dobrá, nájezdy okolo 100 tisíc km jsou na vozech krom pár šrámů obvykle sotva znát. Doporučovaný motor 1,6 CDTI se 110 koňmi pak stačí stále na stovku pod 11 sekund a maximální rychlost 195 km/h, přičemž při úsporné jízdě nežádá více než 4,5 litru nafty na 100 km. To zní vážně jako zajímavý tip, však kolik „statisticky”, rozumějte fakticky méně zajímavých ojetých vozů se dnes prodává podstatně dráž?

Pro Opel Astra K se lidé do bazarů neženou. Podle Němců jen k jejich vlastní škodě, jde o překvapivě levnou a překvapivě dobrou ojetinu. Ilustrační foto: Opel

Zdroj: TÜV

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.