Vrcholný Mercedes třídy S je už po 10 letech k mání neskutečně levně, „sežrat" váš může, ale nemusí | Petr Prokopec

Není to zase tak dávno, co šlo o jedno z nejlepších aut na světě, které za své služby žádalo miliony korun. Dnes ho koupíte za zlomek původních cen. Pokles hodnoty je ale dán hlavně obavami, nikoli skutečnou problematičností tohoto vozu, třebaže své mouchy má.

Když v roce 2005 představil Mercedes tehdy zcela novou třídu S generace W221, dočkal se nejen nadšení, ale i nemalého bučení. Řada lidí měla problém hlavně s vypouklými zadními blatníky, které měly evokovat sportovní duch. Vrcholný model třícípé hvězdy byl nicméně znám hlavně svým komfortem. Kritici novinky se tak obávali, že značka se vydala stejným směrem jako BMW v případě řady 7. Stačila však jediné svezení, ať již na předních nebo zadních sedadlech, a každý se utvrdil v tom, že nová třída S zůstala věrna odkazu svých předchůdců.

Generace W221 byla v roce 2013 nahrazena modelem W222, který pro změnu v showroomech vystřídalo provedení W223, jenž se dočkalo debutu v roce 2020. Díky tomu můžete limuzíny s oněmi vypouklými zadními blatníky pořídit až neskutečně levně, ceny startují již okolo 100 tisíc korun. To představuje opravdu razantní propad hodnoty, základní S320CDI totiž v roce 2005 startoval na 2 149 000 Kč a za vrcholné benziny dvojnásobek. Protože ale skoro každý ještě zalovil v příplatkové výbavě, byla skutečná útrata skoro vždy minimálně o statisíce vyšší.

Důvodem tohoto pádu není ani tak stáří vozu (poslední kousky jsou staré teprve 10 let), ani vysoké nájezdy (málokdo najíždí s těmito vozy vysoké statisíce km), ale hlavně fakt, že třída S pro Mercedes vždy představovala výkladní skříň nových technologií. Generace W221 rozhodně nebyla výjimkou, seznam standardních či příplatkových prvků by ostatně vydal na několik stránek textu. Právě to dnes může vést k nemalým potížím, což kupce odrazuje, neboť ceny případných oprav jsou vysoké. Jde ale hlavně o obavu, která se naplnit může a nemusí, eSko generace W221 za problematický vůz neplatí. Přesto má své slabiny.

V případě zájmu se tak při testovací jízdě zaměřte hlavně na hladkost řazení sedmistupňového automatu. Olej v převodovce se totiž musí měnit každých 65 000 km. Pozornost si ovšem zaslouží i podvozek, kdy všechny verze s výjimkou S600, S63 a S65 používaly vzduchové měchy. S těmi můžete v závislosti na podmínkách a náladě dosáhnout komfortnějšího či sportovnějšího nastavení, ovšem pouze ve chvíli, kdy je plně funkční vzduchová pumpa. Právě ta odchází nejčastěji, zatímco u dieselových motorů rachot indikuje nutnost výměny rozvodů.

Co se benzinových motorů týče, žádný typický problém hlášen není. Rozhodně však zkontrolujte olej, nikoli jen kvůli množství, ale i kvůli jeho barvě - v případě černé mohou být vnitřnosti již patřičně zakarbonované. Jakékoli čištění, které by vyžadovalo vyjmutí jednotky a její rozborku a sborku, pak přitom doslova stáhne z kůže. Podobné to může být s venkovním lakem, a to nikoli jen kvůli oděrkám - řada majitelů totiž již hlásila jak vyblednutí barvy, tak korozi.

Interiér je povětšinou v pořádku i díky tomu, že Mercedes nahradil řadu plastů, jimiž byla osazena předchozí generace W220, kvalitnějšími materiály, ať již jde o kov, dřevo či kůži. Kde byste však znovu měli zpozornět, to je elektronika. Závady v této oblasti jsou nejtypičtější, jejich odstranění pak stejně jako v dalších případech drahé. Pokud navíc vůz stál v bazaru příliš dlouho bez soustavného dobíjení baterie, můžete s nimi počítat skoro stroprocentně.

Třída S W221 tak plně zapadá do škatulky luxusních ojetin, které jako nové stály majlant. Dnes jsou nicméně k mání za hubičku, neboť jejich původní majitelé přesedlali na novější produkty. Je pak sice hezké, že s vozem neustále navštěvovali autorizovaný servis, obavy to ale nerozptyluje. A pokud předchozí vlastník považoval slovo „údržba“ za sprosté, padne veškerá zátěž na vaše bedra.

Tím vás od případné koupě limuzíny s třícípou hvězdou ve znaku nechceme odradit, s autem lze - zvlášť vzhledem k jeho ceně - stále nadělat spoustu parády. Navíc lze, byť o něco dráže, sáhnout po jednotkách, jako jsou atmosférický 6,3litrový osmiválec či 5,5litrový dvanáctiválec biturbo, které dnes již automobilka nenabízí. Musíte ale opravdu počítat s tím, že pořizovací cena je může být jen tím prvním větším výdajem.

Třída S generace W221 dokáže oslovit i dnes, ať již komfortem nebo třeba dvanáctiválcovou pohonnou jednotkou. Servis vám ve srovnání s náklady na pořízení může zruinovat, ale nemusí, cenu tlačí dolů hlavně předsudky. Foto: Mercedes-Benz

