Někdo najel s moderním Rolls-Roycem 775 tisíc km, má pořád původní motor i převodovku. A dál jezdí jako o závod
Petr ProkopecAni si netroufáme odhadovat, kolik tahle „vylomenina” stála, ale aby někdo za jednotky let najel s Rollsem takové kilometry... To jsme opravdu ještě neviděli. Auto je navíc zjevně spolehlivé bez ohledu na to, kam vyrazíte, majitel s ním zavítal i na Saharu nebo Sibiř a nikdy ho nenechalo na holičkách.
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Někdo najel s moderním Rolls-Roycem 775 tisíc km, má pořád původní motor i převodovku. A dál jezdí jako o závod
včera | Petr Prokopec
Ani si netroufáme odhadovat, kolik tahle „vylomenina” stála, ale aby někdo za jednotky let najel s Rollsem takové kilometry... To jsme opravdu ještě neviděli. Auto je navíc zjevně spolehlivé bez ohledu na to, kam vyrazíte, majitel s ním zavítal i na Saharu nebo Sibiř a nikdy ho nenechalo na holičkách.
Rolls-Royce Phantom je vlajkovou lodí britské automobilky, přičemž většina zákazníků nezůstává u sériového provedení či běžné příplatkové výbavy, ale skládá si unikáty v rámci programu Bespoke. Ceny reálně prodaných aut se tak nejčastěji pohybují mezi 14 a 21 miliony korun, což je skutečně hodně peněz. A jakkoli si Phantom drží hodnotu aspoň o trochu lépe než jiné luxusní limuzíny, pořád je to jeden z králů ztráty hodnoty v čase pomalu bez ohledu na nájezd. To by mohlo velet k tomu si s ním aspoň pořádně zajezdit, málokdo ale tento vůz používá jako každodenní útočiště při dálkových přesunech
Asi za to nebudou moci jiné provozní náklady, spíš bude platit majitelé, že majitelé dávají přednost soukromým letadlům. Roční nájezdy Phantomů tak bývají velmi umírněné, jak se ale zas jednou ukazuje, každé pravidlo má svou výjimku.
V případě Rolls-Royce Phantom je jím bílý vůz jednoho gentlemana z Lichtenštejnska. Ten si osmou generaci britské limuzíny koupil v roce 2018, tedy jen pár měsíců po jejím představení. Vlastní ji dodnes a na rozdíl od ostatních jen zřídkakdy využívá jiné vozy. Protože jde navíc o velmi vášnivého cestovatele, na tachometru jeho Phantomu se skví číslovka, jaká je v souvislosti s Rolls-Roycem nevídaná. A nepřekvapilo by nás, kdyby byla nejvyšší za více než stoletou historii značky.
Tento cestovatel totiž ročně se svým vozem najížděl okolo 100 tisíc kilometrů, aktuálně tak má jeho vůz za sebou už 775 000 km. Znamená to, že teoreticky již najel dvakrát takovou vzdálenost, jaká dělí Zemi od Měsíce. A ještě si to párkrát střihnul okolo rovníku. Zatím navíc neplánuje, že by v brzké době přistoupil ke koupi dalšího vozu, načež můžeme předpokládat, že během dvou tří let pochlubí pokořením milníku jednoho milionu kilometrů. Něco takového ale pro něj nebude novinkou.
Před koupí Phantomu totiž milovník luxusu vlastnil BMW řady 7, se kterým zvládnul přibližně 500 000 km. Mnichovská limuzína ho ovšem nikdy neoslovila tak jako předchozí Maybach 62, se kterým najel dokonce 1,1 milionu kilometrů (že by šlo o tohle auto?). Proto ji poměrně rychle vyměnil za Rolls-Royce, na který pěje jen chválu. Zejména pak na jeho velmi spolehlivou techniku - jak dvanáctiválcový motor, tak i osmistupňový automat jsou původní. Interiér a karoserie pak působí velmi svěže.
To je opravdu neskutečné, neboť Phantom má za sebou náročnější službu než většina aut, které kdy byly vyrobeny. Mimo jiné se totiž podíval i na Saharu či na Sibiř. Prošel tedy nemalou výhní i obrovskými mrazy. Jeho kola se pak neopírala jen o hladký asfalt, místo toho se bořila do písku i sněhu. A aby toho nebylo málo, do palivové nádrže čas od času zamířilo palivo, ze kterého by technici Rolls-Royce nejspíš dostali osypky. Přesto všechno je ale Phantom připraven k dalšímu boji.
Za jeho odolností přitom stojí příkladná péče, která přitom není až tak nákladná, minimálně ne v kontextu s cenou vozu. Každá návštěva servisu totiž vychází přibližně na 60 tisíc korun, přičemž majitel k nim dle doporučení značky přistupuje každých přibližně 20 tisíc kilometrů. Za rok tedy u mechaniků v průměru nechá okolo 300 tisíc Kč. První čtyři roky po koupi se ovšem o Phantom starala automobilka na své vlastní náklady, a to v rámci benefitů nabízených svým zákazníkům.
Jakkoli ale výrobce nejspíš nenapadlo, že se najde někdo, kdo za volantem tráví i několik hodin denně po 8 let, servis zdarma se značce rozhodně vyplatil. Nyní se totiž může chlubit takovou nevídanou výdrží svých aut. Pro mnohé zákazníky to pak jistě bude pobídka, aby do svého Phantomu investovali ještě víc, protože se ho nemusí zbavovat, místo toho jej jako součást dědictví zanechají příštím generacím. A ani ty nečeká kvůli servisu evidentně bankrot.
Rolls-Royce Phantom osmé generace působí jako nezničitelné vozem, i s původní technikou totiž dokáže při správné péči najet milion kilometrů. A to přesto, že mnohé vedly na Saharu či Sibiř. Foto: Rolls-Royce
Zdroj: Hamid Tailormade Cars@Youtube
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