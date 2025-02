Některé lidi zjevně rozčiluje jen svoboda jiných. Jinak se nedá vysvětlit, proč je štvou návraty spalovacích motorů včera | Petr Miler

/ Foto: Scout Motors

Chcete elektrické auto? Fajn, dnes si můžete vybírat z opravdu široké nabídky. Proč by vás ale mělo trápit, že většina ostatních chce něco jiného a automobilky tomu přizpůsobují své portfolio? Nedává to žádný smysl, pokud vás nerozčiluje prostě jen to, že si jiní mohou vybrat.

Je fascinující, k jaké realitě jsme se v posledních letech dopracovali. Sám za sebe mohu říci, že od prvního dne, kdy se angažuji v automobilové žurnalistice, mi jde jen o jedno - aby výrobci nabízeli co nejlepší auta, která by co nejlépe reflektovala přání zákazníků a co nejvíc se snažila jít na ruku možnostem techniky s nekonečnou úctou k fyzikální a ekonomické realitě.

Přijde mi to banální, skoro axiom. Nikdy to nebylo úplně populární u automobilek, protože ty mají částečně jiné zájmy, ale stěží to šlo označit za kontroverzní přístup. V posledních letech se z toho stal skoro projev jakéhosi „dezolátství”. Proč? Protože to absolutně nejde dohromady se snahou o totální elektrifikaci odvětví, která není projevem ani snah nabídnout co nejlepší auto, ani reflektovat preference zákazníků a už vůbec ne jít na ruku možnostem techniky s nekonečnou úctou k jakékoli realitě.

Je to jen obraz politického diktátu, ke kterému se automobilky rády přidaly, pokud jej některé u nich samy neiniciovaly. Je to projevem ideologie, dogmatismu, což nemá s ryze racionálním přístupem, kterého jsme zastánci, společného vůbec nic.

Tak se stalo, že jsme se v očích „lepších lidí” proměnili z dobrých bojovníků za zákazníky v ty zlé, třebaže děláme v principu pořád to samé. Ale protože „hejtujeme” elektromobily, nejsme na straně „úředně stanoveného dobra” a automobilky nepodporujeme v naplnění jejích skvělých plánů, a tak je všechno ostatní automaticky špatně.

Problém je ale v tom, že my nic „nehejtujeme”, tady někdo totálně obrací realitu naruby. Na našem webu najdete milionkrát napsáno: Kupte si, co chcete, je nám to úplně ukradené. My se pouze bráníme tomu, aby nám někdo diktoval, co si máme koupit my, co reálně potřebujeme, co je pro nás nejlepší. A může jít o cokoli, elektromobily jsou centrem naší pozornosti jen proto, že se staly předmětem onoho živelného vnucování, jinak proti nim nemáme nic.

My ale přece víme sami, co si chceme koupit, co nám nejlépe vyhoví. A ví to snad jeden každý z nás, tak proč by měl být byť jen jeden „normální” člověk zastáncem nařizování jediného možného řešení? Je zvrácené a nepochopitelné, že bránění se diktátu je chápáno jako to zlé, jako nějaký nenávistný projev. Jestli něco nenávidíme, tak je to omezování svobody, utiskování, vnucování. To by snad měl chtít každý.

Jenže nechce, tedy chce, ale někteří to chtějí jen pro sebe, když to zrovna zapadá do jejich potřeb. Vlastně ani někdy legrační električtí fanatici by mi nevadili, kdyby to skutečně byli jen „běžní fanatici”. Ale ani tak to není.

Poznal jsem v životě spoustu podobných automobilových fanatiků - někdo je dieselový fanatik, jiný je manuální fanatik, další je fanatik do Hond atp. Jsou to někdy protivně zaslepení lidé, ale nakonec se jejich vášeň projevuje jen tím, že to chtějí sami. Ano, dávají to hlasitě najevo. A když dieselovému fanatikovi vysvětlím, že preferuji benzinový motor a proč, řekne mi, že jsem debil. Ale koupí si diesel a spokojí se s tím, že já mám benzín, nezakazuje mi koupit si, co já chci, ani nenařizuje prodej dieselů všem.

Elektrický fanatik je úplně jiná sorta, ten se náhodou sešel s tím, že chce elektromobil a zrovna se všem vnucují elektromobily, a tak je s tím v pohodě (což je strašně krátkozraké, protože až se příště bude vnucovat něco jiného, v pohodě s tím nebude, ale už si těžko bude moci stěžovat na jím dříve podporované manýry - nám vadí vnucování čehokoli). Ale nespokojí se s tím, že ho má, nespokojí se ani s tím, že směrem k vám vyšle sadu nadávek. Spokojí se jen s tím, že vy ho budete mít také, ať chcete nebo ne.

V kostce jsme to konstatovali nejednou. Já říkám: Preferuji něco jiného, ale kupte si, co chcete. Oni říkají: Já si koupím elektrický auto a ty ho budeš mít taky!

Je přitom naprosto nesmyslné podporovat vnucování vámi chtěných řešení těm, kteří je nechtějí, protože proč? Tak rádi nosíte v zimě kraťasy, je nám to jedno, ale budete je vnucovat sousedovi? Je to stejná pitomost. Ale tihle lidé to s elektromobily chtějí, takové manýry podporují a sami se jich aktivně účastní. A někdy to nabírá bizarních podob.

Aktuálně se v případě původně jen elektrické značky VW jménem Scout ukázalo, že podle Scout EV Forum už 83,2 % lidí chce verzi se spalovacím motorem coby generátorem, protože... Však víme proč, ryzí elektromobil je v případě tak velkého auta do přírody naprostý nesmysl. I Scout má své fandy, i Scout má své elektrické fandy, jejich reakce na existenci EREV verze a její podpory je ale pořád stejně absurdní i v rámci jejich vlastní komunity.

Normální člověk by řekl: Fajn, já mám svůj ryzí elektromobil a Pepík ne, oba jsme spokojeni, oba jsme fandové Scoutu. Kupci jen elektrických verzí, kteří jsou tu ve značné menšině, jsou ale z nastalého stavu naprosto hysteričtí. Prý je verze EREV nesmysl, neměla by existovat, však přece lidé jezdí v průměru 60 km denně, tak na co by to potřebovali atp. Projděte si jejich fórum, je to tam na sto místech.

A já se ptám: Co je vám sakra po tom? Co? No nic. Tady nejde o to, že někdo chce něco, ale tihle lidé nechtějí, aby vy jste měli něco jiného. A vůbec nechápu důvod. Přitom tahle věc je dnes patrná v tolika oblastech, prostě nenechat ostatní něco si vybrat. Buď tak a nebo jinak. Je to otevřený boj části společnosti proti svobodě volby? Nevím, proč by něco takového mělo existovat, ale nedokážu najít jiné vysvětlení.

Za nás každopádně říkáme: Vyberte si cokoli, preferujte si cokoli, kupte si cokoli. Je to váš život, vaše volba, vaše preference. Některým rozhodnutím se můžeme divit, ale rozhodně vás v nich nebudeme omezovat a nebudeme vám je zakazovat. Jen prosíme: Nechte to samé „privilegium” nám a nenuťte ostatní do něčeho, co se líbí vám. A přestaňte očerňovat ty, kteří se pouze snaží udržet svobodu volby pro všechny, nám o nic jiného nejde. My „hejtujeme” jen nesmyslný diktát, což snad nelze označit za špatné. Vy „hejtujete” naši touhu po svobodě volby, a to podle nás špatné je.

Proč se zlobit, že auta jako tohle dostanou také spalovací motor? Proč se zlobit nad podobnými kroky Porsche a dalších? Nedává to žádný smysl, fandům elektřiny to nic nebere. To oni chtějí zasahovat do životů jiných. Foto: Scout Motors

Zdroje: Autoforum.cz, Scout EV Forum

Petr Miler

