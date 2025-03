Nekupujte si elektromobily, stejně už je nebudete mít jak nabíjet, zní z Nizozemska. Dosáhly 5 procent podílu na autech v provozu včera | Petr Miler

Nic neukazuje jasněji, jak „promyšleně” v Evropě probíhá nucený přechod na elektrická auta. Dokonce i v zemi, kde jsou lidé tlačeni tímto směrem roky, se v březnu 2025 dostali do uličky tak slepé, že sami Nizozemci začínají své krajany od koupě takových vozů odrazovat.

„Boom boom boom boom, I want you in my room,” zní refrén písně, která v roce 1998 obletěla nejen Evropu. Ten popěvek bude znát kdekdo, málokdo ale tuší, že kapela Vengaboys, která je jeho autorem, pochází z Nizozemska. To vím pro změnu já, neboť v této zemi trávím asi polovinu svého života, a tak vám mohu říci, že Vengaboys jsou dodnes aktivní a v některých kruzích zůstávají bůhvíproč stále relevantní.

Zmíněná píseň se tak kdysi objevila v jedné reklamě na elektrické auto, neboť slova o tom (volně řečeno), že něco chcete mít u sebe doma, jsou spolu s chytlavou primitivní melodií docela slušným marketingovým nástrojem. Dnes už by si takovou reklamu asi nikdo do éteru pustit nedovolil, neboť by rezonovala u málokoho.

Elektromobilů se tu sice prodává stále víc, ale komu a jak? Víc a víc se jich daří prodávat už jen firmám, které je mají více či méně nařízené, a také skrze podobně uměle zvýhodněné leasingy. Odbyt u soukromých zákazníků už nějaký čas soustavně klesá mj. proto, že žít s těmito vozy je stále větší osina v zadnici.

Že se v zemi hroutí zejména pod náporem stále většího množství provozovaných elektromobilů elektrická síť, jsme psali nejednou. Stejně tak jsme uváděli, že podle operátorů věc nemá žádné jednoduché řešení a všechna přijatá opatření od zákazu dobíjení v určitých časech přes kárání zákazníků za nadměrné odběry až po nepřipojování nových odběratelů jsou něco „hotfixy” jako od Microsoftu - přijdou, leda vás naštvou a stejně nic nevyřeší. Problém tedy vyžaduje řešení docela jiného kalibru, které se právě teď konečně vyjevilo.

Nizozemce sice někteří Češi vnímají jako zhýralé, zeleným náboženstvím posedlé degeneráty se sklony k invaliditě a konzumaci drog, ale to jsou taková klišé. Tedy pravda, invalidů je tu hromada, Češi na tom ale nejsou zase o tolik líp a „špička” Evropy je ještě jinde. Ve skutečnosti tu pořád žije spousta inteligentních a schopných lidí, kteří nejednají jako Evropská unie, jež své „zelené bomby” pouští ven bez rozmyslu a bez potuchy o jejich následcích hned po ranním „zelenáši” (zelený ekvivalent otčenáše neboli modlitby Páně, kdybyste nevěděli). A tak si za současné komplikující se situace nechala stále vcelku nová nizozemská vláda vypracovat studii proveditelnosti dalšího rozmachu elektrických aut. A zjistila, že je v koncích.

Jak sumarizuje De Telegraaf, který si studii mohl projít ještě před jejím oficiálním zveřejněním plánovaným na 7. března, pro dokončení plánu energetické transformace musí proběhnou hotová perestrojka elektrické sítě, která by přišla na - podržte se - 195 miliard Eur. Čtete správně, 195 miliard evropské měny, tedy asi 4,9 bilionu korun. To jsou obrovské peníze i nizozemskou optikou, je to také asi 2,5násobek českého státního rozpočtu na celý rok, historický český státní dluh je s 3,37 bilionu aktuální výše také citelně nižší. Takové peníze nikdo nemá a nikdo je nemá jak dát dohromady

Je navíc třeba říci, že řeč je jen a pouze o rozvodné síti, nikoli o samotné elektřině, které je na celou zamýšlenou transformaci dnes také málo (jakkoli v dobách slunečního svitu jí bývá moc). V podstatě napříč celou zemí je třeba rozkopat silnice, vyměnit vedení, postavit nové trafostanice, a to všechno v momentě, kdy se síť už dnes místy přetěžuje a postavit si třeba novou fabriku připojenou k distribuční síti je na některých místech zcela nemožné. Problémem tedy nejsou jen peníze, ale vůbec technická proveditelnost v rozumném čase.

A víte, co ono „dnes” reflektuje v případě automobilů? Řekneme vám to naprosto přesně, podle RAI Vereniging bylo v Nizozemsku ke konci roku 2024 registrováno s 498 901 elektrických vozů, což odpovídá 5,4 % celé flotily.

Co se asi bude dít, až bude elektrických i zbylých 94,6 % aut?

Je třeba férově dodat, že nároky na síť nezvyšují jen elektroauta, tlak je třeba i na rozmach tepelných čerpadel, nicméně auta jsou vzhledem ke svým nárokům jak do intenzity nabíjení, tak jeho délky, dominantním faktorem. Je vůbec reálně možné, aby se někdy něco jako 100procentní elektrifikace všech aut v Evropě stala realitou? Dávno říkáme, že ne, pokud si ale po tomto zjištění někdo stále myslí, že ano, pak by nás docela zajímalo, na základě čeho. Však jsme v tuto chvíli, v momentě minimální penetrace trhu místy na hranici zachování funkčnosti vůbec základních elementů lidské společnosti. A máme se posunout ještě dvacetkrát dál? Jak?

Není tedy divu, že sami Nizozemci si to přebírají po svém a i tamní, k elektromobilům obecně velmi nekritická média radí něco jako kolegové z Autoblogu: „Nekupujte si elektromobily, stejně je nebudete mít jak nabíjet!” Jak lakonické...

Auta jako Škoda Enyaq u obyčejných Nizozemců přichází o přízeň už nějaký ten pátek. Po odhalení slabin nizozemské elektrické sítě a reálné nemožnosti ji rychle „napravit”, si u nich jistě nešplhnou. Foto: Škoda Auto

