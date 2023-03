Němce ohromilo domácí SUV v dlouhodobém testu, 100 tisíc najetých km ho nepoznamenalo skoro vůbec dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Hodnota za peníze může být jinou otázkou, pokud jde ale o samotné kvality, není příliš mnoho co řešit. Auto není dokonalé z hlediska bezprostředně vnímaných kvalit, dlouhodobě ale zjevně prakticky nemá chybu.

Možná si ještě vzpomenete na rozstřel mezi třemi menšími SUV koncernu VW, který německý Auto Bild uspořádal už v roce 2020. Vyhrála jej tehdy Škoda Kamiq, která porazila Volkswagen T-Cross a Seat Arona. Ve prospěch českého vozu hovořil hlavně vnitřní prostor, stejně jako skutečnost, že ve srovnání s tím španělským byl mladší. A oproti tomu německému byl Kamiq k mání podstatně levněji.

Znamená to ovšem, že byste nad SUV s logem Volkswagenu měli zlomit hůl? Na to se Němci rozhodli odpovědět dlouhodobým testem, do kterého právě T-Cross pustili hned záhy. Za skoro tři roky s ním zvládli najet nezbytných 100 000 kilometrů, a tak mohli přijít s finálním hodnocením. A to nakonec možná zákazníky do náruče Volkswagenu vžene, neboť přes stále vysokou cenu dokázal T-Cross ohromit. Před třemi roky startoval na sumě 503 900 Kč, za které nabídl kratší rozvor i o zhruba 100 litrů menší zavazadelník než zmiňovaný Kamiq, jenž byl k mání od 422 900 Kč. Dnes se situace trochu vyrovnala (547 vs. 480 tisíc Kč), škodovka přesto zůstává výrazně levnější.

Cena se ale nejeví vysokou jen optikou Škody, byla a je vysoká i jako taková. Němci za koupený vůz s řadou doplňků dali svého času 32 607 Eur (dnes 767 tisíc korun, svého času asi 827 tisíc), což je na 4,1metrové SUV s litrovým tříválcem pod kapotou opravdu soda. Není tedy divu, že na jakoukoli chybu, kterou Auto Bild objevil, nahlížel přísnou optikou.

Problémem byly hlavně tvrdé plasty v interiéru, o kterých Němci říkají, že se leda dobře čistí, ale to je tak všechno. Nepříjemnosti způsobovala pravidelně stávkující navigace, mimo to poukazují na ne zrovna špičkové asistenční systémy či malou palivovou nádrž. Na druhou stranu Auto Bild oceňuje řízení i komfort, stejně jako samotnou jízdu, během které do kabiny nepronikají výrazné ruchy, tedy pokud se nejede opravdu rychle - na německých dálnicích do auta v rychlostech blížících se 200 km/h pronikalo už hodně aerodynamického svistu i hluku od motoru.

Samotná pohonná jednotka je pak na svůj objem relativně výkonná a přijatelná je i spotřeba, když si průměrně řekne o 6,1 litru benzinu na sto kilometrů, rychlejší ježdění znamená 7-8 litrů na 100 km. Provozní náklady jsou tak přijatelné, jakkoli je jasné, že SUV s benzinovým motorem nikdy nebude žádný velký šetřílek.

Bezprostřední dojmy z vozu tedy možná nebyly odzbrojující, ostudu si ale auto neutrhlo. To hlavní v dlouhodobých testech je nicméně výdrž, která v tomto případě byla velmi přesvědčivá. Rozebrání auta na díly sice ukázalo hnědé fleky na přední a zadní nápravě, Němci je ale hodnotí jako neškodnou povrchovou korozi, která nemá žádný vliv na dlouhodobou odolnost T-Crossu. Patrné bylo po rozmontování i nerovnoměrné nanesení ochranného vosku v dutinách karoserie, za tři roky relativně intenzivního ježdění ale nemělo žádné další následky.

Při rozborce motoru se nepodařilo najít nic, co by vyvolávalo jakékoli obavy. To samé to bylo s převodovkou, spojkou, elektrickými částmi - všechno bylo na jedničku, a tak lze konstrukci vozu označit za velmi bytelnou. Bez negativ se rozborka neobešla, jedno z plastových upevňovacích ok koberečku spolujezdce se uvolnilo a potah zadních sedadel v jednom z rohů vyklouzl z vedení. To ale Němci hodnotí jako drobnosti, které nezhoršily celkovou známku 1. Máme tu tedy nového kandidáta na jednu z vrcholných pozic mezi nejlepšími SUV v dlouhodobých testech.

Německé SUV není bez chyb, dlouhodobě se ovšem VW T-Cross jeví jako sice drahé, ale velmi odolné auto. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

