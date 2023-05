Němce v testu ohromila ojetá Škoda Kamiq. Nemá téměř žádné slabiny, na dnešní dobu vyjde levně před 8 hodinami | Petr Prokopec

Z SUV škodovky není tím nejžádanějším, na to je moc malé, o to levněji ho ale můžete mít. Dnes už jde o prověřené auto, které se ukazuje nejen jako dostupný, ale i spolehlivý parťák na cesty.

V roce 2019 se konal zřejmě už nadobro poslední ženevský autosalon. Škoda tehdy na svém stánku představila již třetí SUV v nabídce, tehdy i dnes nejmenší Kamiq. Prodej 4,2metrového vozu začal krátce poté, přičemž ceny startovaly na 379 900 Kč. To můžeme z dnešního úhlu pohledu považovat za láci, neboť momentálně vám taková suma stačí jen na Fabii, navíc osazenou nikoli přeplňovanou, nýbrž atmosférickou verzí litrového tříválce. Kamiq se v mezičase posunul do vyšších sfér a startuje o 100 tisíc korun výš než před čtyřmi lety.

Nejlevnější moderní SUV vyráběné v Mladé Boleslavi můžete pochopitelně pořídit i levněji, jen musíte showroom s novými vozy vyměnit za autobazar. Tam na vás pochopitelně nečeká rozpadající se produkce, však jde obvykle o nanejvýš tři roky stará auta. A spousta exemplářů dostupných v prodeji byla vyrobena teprve v loňském roce. Jejich nájezd je mnohdy zanedbatelný, máte tak docela slušně na výběr. A skutečné nemusíte být až tak při penězích, neboť na pořízení některého z nich vám budou stačit podobné peníze jako v roce 2019 na základní provedení. Jen výbava je bohatší a motorizace výkonově štědřejší.

Pokud sáhnete po některém z „ročních aut“, vyhnete se problémům, které byly spojeny s ranými exempláři. Kamiq byl totiž dvakrát povolán zpátky do servisů, a to kvůli automatickému volání pohotovosti při nehodě a modulu zajišťujícímu konektivitu. Druhý zmíněný nešvar trápil auta vyrobená do 17. září 2019, v případě tohoto prvního byla „nakažena“ produkce až do 7. února 2020. Obojí si vyžádalo přehrání softwaru, žádná další svolávačka pak zatím neproběhla.

S Kamiqem problémy skutečně nejsou, což připomínají i kolegové z německého Auto Bildu. Ty ohromil exemplář poprvé zaregistrovaný na jaře 2020, na kterém marně pátrali po jakýchkoli zásadních vadách. Neznamená to ale, že by Kamiq byl z hlediska kvality čistější než lilie, ze zkušeností Němci poukazují na dva nešvary. U benzinových agregátů hrozí poškození či prasknutí rozvodového řetězu, u verzí s automatem pak namísto hladkého řazení může přijít škubání. Inu, koncernová technika, tohle známe i z jiných aut VW Group.

Tím jsme nicméně zmínili veškerá dosud známá negativa. Ta další již mají spojitost s konkrétními vozy. Spíše než jako služební auto totiž Kamiq slouží v rodinách. Prověřit je tedy třeba jak stav karoserie a litých kol, tak i plastů, čalounění či koberečků. Potvrzují to ostatně i kolegové, neboť jimi testovaný vůz měl lehce odřený přední nárazník, skvrny na zadních sedadlech a zadní brzdové kotouče už by potřebovaly vyměnit. To jsou ale všechno běžné provozní nedostatky dané tím, že vůz měl za sebou už nemalých 100 853 km.

Aut z loňska, které za sebou mají jen pětinový nájezd, se tedy opravdu není třeba bát. Ve srovnání se stávajícím portfoliem pak můžete volit i z širší nabídky pohonných jednotek, neboť aktuálně už nelze objednat dieselovou či plynovou verzi. První zmíněná se navíc nejspíš už nikdy nevrátí, a tak jako ojetina může být časem ceněná.

